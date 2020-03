Yhdysvaltain tuleva presidentti vai pelkkä presidentintekijä? Miljardööri Bloomberg lähtee viimeinkin demokraattien kisaan ja lisää panoksia ratkaisevasti

Bloomberg on pelannut upporikasta ja rutiköyhää jättämällä neljä ensimmäistä esivaalia väliin. Tulikaste on huomenna tiistaina.

RICHMOND, VIRGINIA Pieni mielenosoittajien joukko heiluttaa mustia lippuja ja huutaa kovaääniseen Hardywoodin panimoravintolan edustalla. Vastamielenosoittajat huutavat takaisin kadun toiselta puolelta. Poliisi tarkkailee tilannetta sivusta.

Mielenosoittajat ovat rasismia vastustavia aseenomistajia, jotka inhoavat panimossa pidettävän tilaisuuden puhujaa Michael Bloombergia. Pääosin siksi, että Bloomberg on vaatinut vaalikampanjassaan aselakien tuntuvaa tiukentamista. He myös pitävät Bloombergia rasistina. Bloomberg itse kiistää nuo syytökset.

Tiistaina nähdään, miten hänen puheensa aseista ja keskiluokan taloudellisen aseman kohentamisesta vetoavat yhdysvaltalaisiin. Silloin äänestetään demokraattien presidenttiehdokkaasta kaikkiaan 14 osavaltiossa.

Yksi tärkeimmistä "supertiistain" osavaltioista on Virginia. Bloomberg on kiertänyt viime viikkoina virginialaisia olutpanimoita ja voimistelusaleja enemmän kuin kukaan muu ehdokkaista. Hänellä on osavaltiossa seitsemän kampanjatoimistoa.

Pieni, mutta äänekäs mielenosoittajien joukko seuraa Bloombergia tilaisuudesta toiseen. Hans Peter Dhuy / Yle

Bloomberg aikoo kampanjoida loppuun asti

Yhdysvaltain demokraattien presidenttikisassa on mukana enää kuusi ehdokasta. Pete Buttigieg kertoi sunnuntaina lopettavansa. Supertiistain odotetaan karsivan joukon 3–5 nimeen.

Bloomberg on yksi niistä. Kävi tiistaina kuinka tahansa, hän aikoo keplotella mukana esivaaleissa niin kauan kuin hänellä on edes vähäisiä mahdollisuuksia päästä puolueen ehdokkaaksi marraskuun presidentinvaaliin.

Kampanjointia demokraattien puolesta hän jatkaa joka tapauksessa sinne saakka. Pyrkimyksensä hän paljastaa noustessaan oluttynnyreiden reunustamalle puhujalavalle.

– Tehdäänpä nyt kerralla selväksi, miksi olen mukana tässä kisassa. Siksi, että haluan voittaa Donald Trumpin, Bloomberg sanoo ja panimon täyttänyt parin sadan ihmisen yleisö puhkeaa villeihin suosionosoituksiin.

Bloomberg houkutteli panimosalin Richmondissa täyteen yleisöä ja mediaa. Hans Peter Dhuy / Yle

Bloomberg ei ehdi puheessaan pitkälle ennen kuin muun joukon mukana sisäpuolelle päässeet mielenosoittajat alkavat karjua ovensuusta.

– Haista v-u fasisti!

Bloomberg ei näytä häkeltyvän. Hän sanoo kauhistuneille kannattajilleen, että paras tapa hiljentää nämä veijarit on vain odottaa, että he saavat päästettyä mölyt mahastaan. Niin käykin, sillä parin minuutin kuluttua koko yleisö kuuntelee häntä taas hievahtamatta.

"Olen yrittänyt ottaa opikseni"

Välikohtaus kuvaa, miten kiistelty hahmo 78-vuotias miljardööri on. Hänen esivaalikampanjaansa ovat varjostaneet syytökset takavuosien synneistä, rotusorron lisäksi muun muassa naisia alentavasta käytöksestä.

Bloomberg vastaa syytöksiin myös panimossa puhuessaan. Hän kiistää olevansa rasisti tai sovinisti millään muotoa ja pyytää anteeksi taannoisia toimiaan New Yorkin pormestarina.

Bloombergin kannattajakunta on keskimäärin iäkästä. Hans Peter Dhuy / Yle

Hänen tiukka rikollisuudenvastainen kampanjansa tunnettiin nimellä stop and frisk, "pysäytä ja tarkasta". New Yorkin poliisin valtuuksia kitkeä rikollisuutta lisättiin, mikä johti vakaviin ylilyöntehin.

Poliisi teki satunnaisia tarkastuksia kaduilla ja käytti välillä liian kovia otteita etenkin tarkastaessaan mustia ja latinoja. Ylilyönneistä kerrottiin jo Bloombergin virkakaudella vuosina 2002–2013.

– Olen pahoillani tapahtuneista vääryyksistä, Bloomberg sanoo Richmondissa.

– Minun olisi pitänyt puuttua niihin ajoissa, mutta en tehnyt sitä. Olen yrittänyt ottaa tapahtuneesta opikseni tullakseni entistä paremmaksi johtajaksi, hän jatkaa.

Yksi Yhdysvaltain rikkaimmista

Bloomberg tunnetaan liike-elämässä poikkeuksellisesta kyvystään oppia. Hän perusti 1981 Bloomberg-yhtiön, joka on maailmanlaajuiseksi talousmediayhtiöksi kasvaessaan tehnyt hänestä miljardöörin.

Hänen henkilökohtaisen omaisuutensa arvo on vajaat 60 miljardia euroa, mikä tekee hänestä Yhdysvaltain tämän hetken kuudenneksi rikkaimman henkilön.

Bloomberg on kiertänyt ahkerasti vaalitilaisuuksia Virginiassa. Hans Peter Dhuy / Yle

Niinpä hänellä oli varaa ilmoittautua vasta kymmenen viikkoa sitten mukaan demokraattien presidenttikisaan. Muut ehdokkaat olivat siinä vaiheessa kampanjoineet ja keränneet rahoitusta jo pitkään.

Podcast: Miksi vaalirahaa käytetään yhä hurjempia summia? Maailmanpolitiikan arkipäivää -ohjelmassa jututetaan virginialaisten lisäksi vaalirahoituksen ja politiikan suhdetta tutkinutta emeritusprofessori Thomas Fergusonia sekä professori Mikko Saikkua. Miksi vaaleihin käytettävät rahasummat ovat kasvaneet ja mitä siitä on seurannut? Kuuntele podcast:

Bloomberg on parin kuukauden aikana laittanut omia rahojaan likoon yli 300 miljoonaa euroa, pelkästään televisio- ja nettimainoksiin yli sata miljoonaa euroa.

Tämä on suututtanut rahankeruun uuvuttamia muita ehdokkaita ja monia demokraattipuolueen kannattajia. Toisaalta juuri omilla rahoilla pelaaminen on tuonut Bloombergille lisää kannattajia.

Häntä pidetään Trumpin tavoin miehenä, joka osaa ja uskaltaa ravistella Washingtonin poliittista eliittiä ja virkamieskoneistoa.

Tätä Bloomberg rummuttaa myös kampanjassaan, jonka iskulause on Mike will get it done, ”Mike saa asioita aikaiseksi”.

Penny Patton tuli panimoravintolaan kuullakseen Bloombergia ensimmäistä kertaa lavalla. Hans Peter Dhuy / Yle

Kehuja rohkeudesta ja kokemuksesta

Yhdysvaltalaisten usko urapoliitikkoihin on vähäinen. Mittauksissa kongressiedustajien työtä sanoo arvostansa vain 15-20 prosenttia vastaajista.

– Bloomberg on rohkea mies, joka on tehnyt elämänsä aikana asioita ennakkoluulottomasti, ja vielä hyvällä menestyksellä. Pidän tästä miehestä, kampanjatilaisuuteen puolentoista tunnin päästä Queens Islandista ajanut Penny Patton sanoo.

Hän ei ole vielä päättänyt, ketä supertiistaina äänestää, mutta arvelee lähtevänsä Bloombergin kelkkaan.

Samaa sanoo laivaston veteraani Wilson Washington.

Veteraani Wilson Washingtonin mielestä Yhdysvallat tarvitsee johtajuutta, jota vain Bloomberg voi tarjota. Hans Peter Dhuy / Yle

– Yhdysvalloissa on johtajuus kateissa. Bloomberg pystyy lyömään pöytään johtajuutta ja tarvittavaa kokemusta.

Suomessakin matkaillut ja Euroopan asioita seuraava Steve Geisinger pitää Bloombergia parhaana Yhdysvaltain kansainvälisten suhteiden kannalta. Hän kertoo seuraavansa huolissaan Venäjän presidentin Vladimir Putinin pullistelua maailmannäyttämöllä.

– Pelkään, että Trumpin valinta toiselle kaudelle innostaa Putinia painostamaan Ukrainaa ja kukaties muitakin maita. Trump ei välitä siitä, Geisinger valittaa.

Steve Geisinger on ollut Trumpin kaudella huolissaan Yhdysvaltain suhteista muihin maihin. Hans Peter Dhuy / Yle

Kannattajat iäkkäitä

Politiikan toimittaja Matt Walton pitää mahdollisena, että Bloomberg pärjää juuri Virginiassa.

– Hän on demokraattipuolueessa keskitien kulkija ja perinteisesti äänestäjät täällä asettuvat sellaisen ehdokkaan taakse, hän sanoo.

Supertiistaina äänestetään kuitenkin eri puolilla maata, ja Virginian lisäksi pitää menestyä muuallakin. Koko maan mittauksissa Bloomberg jää Bernie Sandersin ja** Joe Bidenin** taakse.

Matt Walton on seurannut Bloombergin kampanjointia Virginiassa tarkasti. Hans Peter Dhuy / Yle

Bloombergin heikon kohdan havaitsee Waltonin mukaan vilkuilemalla panimoravintolassa ympärilleen. Yleisössä on pääosin keski-ikäisiä ja sitä iäkkäämpiä valkoisia henkilöitä.

– Bloomberg on rahojensa ansiosta yksi ensi syksyn presidentinvaalien tärkeimmistä vaikuttajista. Jos hän aikoo menestyä itse kisassa, hänen on saatava houkuteltua kannattajikseen lisää nuoria ja naisia, Walton analysoi.