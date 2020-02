Viiden vuoden viisumit Suomeen kiinnostavat venäläisiä – hakemusten määrä on lisääntynyt selvästi

Venäläisille on tässä kuussa alettu myöntää Suomen-viisumeja viideksi vuodeksi. Viisumihakemusten määrä on noussut viidenneksellä viime vuoteen verrattuna.

Venäläisten viisumien saanti Suomeen helpottuu.

Helmikuusta alkaen Suomi ja muut Schengen-maat ovat alkaneet myöntää viisi vuotta voimassa olevia viisumeita.

Edellytyksenä on, että henkilöllä on ollut aiemmin vähintään kahden vuoden viisumi, eikä hakija ole sen voimassaoloaikana syyllistynyt rikoksiin tai saanut sakkoja.

Suomen Pietarin pääkonsulaatin viisumiyksikön päällikön Anneli Nummelinin mukaan muutos on lisännyt viisumihakemusten määrää. Tässä kuussa hakemuksia on jätetty jo 35 000, mikä on viidenneksen enemmän kuin vuosi sitten samaan aikaan.