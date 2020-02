Ainutlaatuinen kangas löytyi meren pohjasta – yli 200 vuotta vanha alushamekangas osoittautui kansainväliseksi harvinaisuudeksi

Ensisilmäyksellä Suomen merimuseon pöydällä olevat tummuneet palaset eivät näytä kovinkaan arvokkailta. Hauraat silkkikankaan palaset ovat peräisin 1700-luvulla tehdystä naisten tikatusta alushameesta.

Hameessa on ollut villatäyte, jonka ympärillä kaksi kerrosta silkkiä.

– Palat ovat pahasti hapertuneet ja näyttävät ruskealta kankaalta, vaikka se ei alun perin ollut sellainen. Paloista kuitenkin näkee, että kangas on ollut todella ohutta ja hienoa. Niistä voi nähdä myös muutaman paikan, jossa on tikkauksen jälkiä, selittää Kotkassa sijaitsevan Suomen merimuseon museolehtori Anni Shepherd.

Alkuperäinen alushame ei ole yleisön nähtävillä, vaan se on säilössä merimuseon varastossa. Yleisön nähtävillä on palasia kankaasta. Antro Valo / Yle

Esillä olevan alushameen jäännökset ovat löytyneet vanhasta, yli 200 vuotta merenpohjassa maanneesta kauppalaivan hylystä.

Sankt Mikaelina tai Borstö 1 nimellä tunnettu laiva oli joskus 1700-luvun puolessa välissä matkalla todennäköisesti Hollannista Pietariin. Laiva kuitenkin ajoi ilmeisesti myrskyn takia karille ja upposi Nauvon edustalla Borstön vesillä.

Hylky löydettiin 1950-luvulla ja makaa edelleen merenpohjassa.

– Sankt Mikael on yksi Suomen tunnetuimmista hylyistä ja sitä on tutkittu laajasti. Sen nostamisesta on keskusteltu, mutta Suomessa ei ole koskaan onnistuneesti nostettu kokonaista laivan hylkyä.

Hylystä on kuitenkin nostettu muun muassa harvinaisia posliiniesineitä, kelloja sekä teetä ja kahvia. 1960-luvulla löydetty alushametekstiili on kansainvälisestikin harvinainen löytö.

Hameesta kopio

Alushameesta tekee harvinaisen sen suuri koko.

– Alkuperäinen tekstiili on yli kolme metriä leveä ja reilun metrin pitkä. Vaikka se on huonossa kunnossa, siitä saa tosi paljon irti, museolehtori Anni Shepherd kertoo.

Tekstiilejä harvoin löydetään laivojen hylyistä, koska kankaat hajovat merenpohjassa helposti. Silkin löytyminen on vielä harvinaisempaa. 1700-luvulla silkki oli erittäin arvokasta.

– Tekstiilit pakattiin sellaisiin paikkoihin, että niihin pääsi helposti käsiksi. Tällainen oli esimerkiksi kapteenin hytti. Jos laiva joutui onnettomuuteen, tekstiilit pelastettiin ensimmäisten esineiden joukossa, valaisee Shepherd.

Alushameen alkuperäisen ulkonäön ja sen alkuperän selvittäminen on vaatinut paljon tutkimustyötä.

– Tekstiilistä voidaan ottaa näytteitä ja lähettää ne laboratorioon. Siten voidaan selvittää tarkalleen, mitä materiaalia se on ollut ja jopa minkä väristä kangas on alun perin ollut, sanoo Shepherd.

Tämän jälkeen työ muuttuu yhä luovemmaksi. Shepherd kertoo muun muassa tutkineensa, millaisia muut tikatut naisten alushameet olivat 1700-luvun alkupuoliskolla.

– Onneksi alushameen villatäytteeseen on meren paineen ansiosta painunut melko laajasti alkuperäinen tikkauskuvio. Museoviraston piirtäjä on tehnyt siitä taiteellisen version eli hän on täydentänyt varsinaista kuviota.

Tekstiilistä tehdään mahdollisimman tarkka kopio. Antro Valo / Yle

Tietojen perusteella Shepherd on alkanut valmistaa hameesta osittaista replikaa eli kopiota.

– Alushametta on tutkittu useaan otteeseen. Katselin vuoden 2012 näyttelystä tehtyä kirjaa ja ihastelin pientä mustavalkoista kuvaa tekstiilistä. Päätin, että sille pitäisi tehdä jotain, koska ainoastaan tutkijat pääsevät näkemään alkuperäisen tekstiilin.

Historiallisesti kudottua silkkiä ja aitoa lampaanvillaa

Suomen merimuseo valmistaa kopion historiallisilla tekniikoilla kudotusta silkistä, joka on ostettu britannialaisesta silkkikutomosta. Tikkauksiin käytetään silkkilankaa ja alushameen täytteeseen sataprosenttista lampaanvillaa.

– Täydellistä replikaa ei koskaan voi tehdä, mutta tämä on mahdollisimman lähellä sitä alkuperäistä materiaalien suhteen, Anni Shepherd selittää.

Shepherdin apuna kopion tekemisessä on historian elävöittäjiä.

– Vaatimukseni ovat, että neulan pitää pysyä kädessä ja kärsivällisyyttä riittää. Tämä työ vaatii pikkutarkkaa ja tunnollista asennetta, koska kuvio, jota yritetään tikata on älyttömän monimutkainen.

Valmis tekstiili päätyy aikanaan esille Suomen merimuseon päänäyttelyyn.