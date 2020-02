Missä menee seksiin suostumisen raja? Tutkijat kysyvät asiaa nuorilta

Niin sanottu suostumusaloite on eduskunnan käsittelyssä. Tampereella haetaan nyt nuorten näkökulmaa.

Tampereen yliopisto aloittaa seksuaalista suostumusta koskevan tutkimuksen, joka tarkastelee asiaa nuorten omasta näkökulmasta.

Aihe on ajankohtainen, sillä raiskausrikoksia koskevaa lainsäädäntöä uusitaan parhaillaan. Jatkossa seksuaalisen väkivallan tunnusmerkistö liittyy suostumuksen puutteeseen.

Nuorisotutkimuksen professori Päivi Honkatukian mukaan tutkijat haluavat kuunnella nimenomaan nuoria itseään – kysyä, mikä on oikein ja mikä väärin nuorten mielestä.

Honkatukian mukaan haasteena on, että lainsäädäntöuudistuksen keskiössä oleva käsite, suostumus, on merkitykseltään epäselvä.

– Ei se ole selkeä käsite. Me itse asiassa tutkimme, miten nuoret itse hahmottavat kysymyksen suostumuksesta: milloin suostutaan, millainen seksuaalinen käyttäytyminen on okei, milloin ylitetään rajoja ja kuka on vastuussa.

Äänessä usein huolestuneet vanhemmat, nyt vuoro nuorille

Tutkimuksessa analysoidaan 15–19-vuotiaiden kokemusten lisäksi aiheesta käytävää julkista keskustelua.

– Aika harvoin julkisessa keskustelussa kuullaan nuorten ääniä, vaikka heistä puhutaan paljon – nimenomaan digitaalisuudesta, somesta. Äänessä ovat paljon huolestuneet aikuiset. Voidaan puhua jopa moraalisista paniikeista.

Professori Päivi Honkatukian mukaan nuoret ovat tietoisia sosiaalisen median vaaranpaikoista. Monet kokevat pystyvänsä käsittelemään asiaa, neuvottelemaan ja pitämään rajansa.

– Joissakin aikaisemmissa tutkimuksissa on käynyt ilmi, että nuoret ovat hyvin tietoisia hyvinkin nuorena, että sosiaalisesta mediasta voi tulla seksuaalisia viestejä. Se on heille arkipäivää. Se ei ole heille niin kauhistuttava asia kuin meille aikuisille.

Toisaalta voi olla hämmentävää käsitellä seksuaalisuutta ensimmäistä kertaa elämässään.

– Seksuaalisuus on hyvin intiimi alue. Jos loukataan seksuaalista koskemattomuutta, jos ne ensimmäiset kokemukset ovat huonoja, niitä voi olla hyvin vaikea käsitellä.

Tutkijat tekevät nuorille mm. kyselyn seurustelusuhteista ja niihin liittyvistä häirinnän, painostuksen ja väkivallan kokemuksista. Vastaava kysely on tehty kuudessa Euroopan maassa.

– Tytöt ja pojat merkityksellistävät kokemuksia aika eri tavoin. Tytöillä on paljon pelkoa ja ahdistusta, pojilla enemmän ärsyyntymistä. Kokemukset voivat olla sukupuolittuneita.

Tamperelaistutkijat keräävät aineistoa kevään ja tarvittaessa myös syksyn ajan. Ensimmäisiä tuloksia nelivuotisesta hankkeesta saataneen vuoden kuluttua.

