Uskaltaako ulkomaille lähteä? Korvaako vakuutus, jos joudut karanteeniin? Kysyimme 14 kysymystä koronaviruksesta asiantuntijalta

Koronavirus herättää kysymyksiä yhdellä jos toisellakin suomalaisella. Suomalaisia on karanteenissa hotellissa koronaviruksen takia suositulla lomasaarella Teneriffalla.

Tartuntojen määrä on jatkanut kasvuaan viime päivinä, ja etenkin Italiassa koronavirukseen on kuollut viime päivinä useita ihmisiä ja varotoimetkin ovat olleet järeitä.

Keräsimme lukijoilta koronavirukseen liittyviä kysymyksiä muun muassa Ylen instagramissa ja etsimme niihin asiantuntijan vastaukset. Kysymyksiin vastasivat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen ja EK:n lakiasiainjohtaja Markus Äimälä.

Mikä koronaviruksesta tekee niin vaarallisen, että sitä pelätään näin paljon?

Kysymyksessä on uudenlainen koronavirus, joka voi aiheuttaa vakavaa sairastumista erityisesti ikääntyneillä ja heillä, joilla on jokin perussairaus.

Vaikka useimmat tautitapaukset ovat lieviä, liittyy virukseen myös vakavan taudin ja jopa kuoleman riski. Virus voi aiheuttaa keuhkokuumeen, ja hyvin vakavassa tartunnassa monielinvaurion, joka voi vaatia hoitoa hengityskoneessa. Virukseen sairastunutta hoidetaan oireidenmukaisesti. Erilaisia viruslääkkeitä on kokeiltu, mutta niistä ei ole todettu selvää hyötyä, sanoo THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen.

Erilaisia rokotekandidaatteja kehitetään tällä hetkellä monissa eri tutkimuslaitoksissa ympäri maailmaa. Yhtään rokotekandidaattia ei ole siinä vaiheessa, että ihmisillä olisi tehty tutkimuksia. Kehitys voi viedä vuosia ja vielä on epävarmaa pystytäänkö sitä kehittämään, arvioi Puumalainen.

Kuinka vaarallinen virus on nuorelle terveelle ihmiselle?

Tähän mennessä Kiinassa ei ole raportoitu yhtään alle 10-vuotiaan lapsen kuolemaa.

Myöskään teini-ikäisillä tai nuorilla aikuisilla ei juurikaan näitä vakavia tautimuotoja ole ollut, sanoo Puumalainen.

Minkälainen tauti on lievimmillään ja mikä aiheuttaa kuolemat?

Tutkimusten perusteella noin 80% sairaustapauksista on lieviä.

Eli heillä voi olla täysin oireeton tartunta tai ihmisellä on hyvin lievät flunssan oireet, selvittää Puumalainen. Vakavia tautitapauksia on todettu ikääntyneillä ihmisillä ja heillä, joilla on perussairauksia. Jonkin verran vakavia tautitapauksia on myös keski-ikäisillä.

Minkä ikäiset tyypillisesti menehtyvät koronavirukseen?

Yli 80-vuotiaat ja tälläkin ikäryhmällä tapauskuolleisuus on esimerkiksi Kiinassa Hubein maakunnassa ollut 15 prosentin luokkaa.

Muualla Kiinassa, jossa on todettu myös lievempiä tautitapauksia, luku on todennäköisesti selvästi tätä pienempi.

Tämän hetken lukujen valossa Hubein maakunnassa Kiinassa on 65 miljoonaa ihmistä. Sairastuneita on raportoitu noin 65 000, eli Kiinan pahimmalla epidemia-alueella sairastuneita on tällä hetkellä yksi ihminen tuhannesta sairastunut. Hubeissa 2-3 prosenttia sairastuneista on kuollut, muualla kuolleisuus on ollut selvästi pienempi sanoo Puumalainen.

Uskaltaako ulkomaille lähteä enää ollenkaan?

Yleisesti matkustamiseen liittyen tartuntariski on edelleenkin hyvin pieni.

Pahimmalla epidemia-alueella Kiinan Hubeissa sairastuneita on raportoitu noin yksi tuhannesta. Samaan aikaan tietysti kannattaa seurata ulkoministeriön matkustussuosituksia ja tiedotteita, koska monet maat tällä hetkellä pyrkivät rajoittamaan ihmisten liikkumista maasta toiseen ja maiden sisällä voi olla erilaisia rajoituksia. Esimerkiksi nähtävyyksiä suljettu, ja virus voi vaikuttaa laajalti matkustamiseen. On tärkeää, että seuraa päivän tilannetta.

Tutkitaanko Italiasta Suomeen tulevia matkustajia koronan varalta?

Ei tutkita ellei sairastu hengitysinfektioon.

Vain epidemia-alueilta tulevat, akuutin hengitystieinfektion oireita saaneiden on syytä toimia. Eli jos olet ollut näissä Italian maakunnissa, joissa tautitapauksia on ollut ja saat akuutin hengitystieinfektion oireita, niin ota yhteys terveydenhuoltoon. Terveysviranomaiset arvioivat sen jälkeen tutkimusten ja hoidon tarpeen.

Tämä ei koske oireettomia ihmisiä. Oli missä tahansa epidemia-alueella. Oireettomien ihmisten ei kannata olla huolissaan tai yhteydessä terveydenhuoltoon.

Vaikeutuuko liikkuminen valtioiden välillä Euroopassa junalla tai lentokoneella lähiaikoina?

Tilanne voi muuttua ja sitä kannattaa seurata.

EU:n terveyskomissaari Stella Kyriakides kertoi maanantaina, ettei Schengen-alueen rajoja olla sulkemassa koronaviruksen takia. Kyriakidesin mukaan maailmanterveysjärjestö WHO ei ole toistaiseksi kehottanut rajoittamaan matkustusta tai kaupankäyntiä. Komissaari sanoi, että mahdollisten toimien tulee olla oikein mitoitettuja ja koordinoituja.

Korvaako matkavakuutus, jos joutuu ulkomaanmatkalla karanteeniin?

Asiaa pitää kysyä omalta vakuutusyhtiöltä.

Esimerkiksi vakuutusyhtiö Ifistä kerrotaan Ylelle, että karanteenitilanteet eivät ole matkavakuutuksen vakuutusehtojen mukaan korvattavia.

Kuluvatko karanteenissa lomapäivät?

Kyllä, lomapäivät kuluvat ihan normaalisti karanteenin aikana. Lomapäivien menettäminen koituu työntekijän vahingoksi.

Jos itse sairastuu, yhden viikon ylittävän osuuden saa siirtää.

Entä jos lomalta ei pääse palaamaan ajoissa töihin?

Jos kyse on omasta lomamatkasta, silloin kyseessä on palkaton poissaolo. Tietenkään siitä ei seuraa varoituksia tai muita sanktioita. Työnantajan kanssa voi sopia esimerkiksi vuosilomapäivien käytöstä tai siitä, pystyykö karanteenissa tekemään esimerkiksi etätöitä.

Joka tapauksessa työnantajalle on hyvä ilmoittaa karanteenitilanteesta.

Jos kyse on työmatkasta, palkka juoksee ja matkustaja on työnantajan vastuulla saada ihminen takaisin Suomeen.

Miten minun pitää toimia, jos lomakohteessani todetaan koronavirusta?

Kunkin maan viranomaiset päättävät, miten tilanteessa toimitaan.

Suomesta käsin on mahdoton arvioida, mihin toimiin muissa maissa eri tilanteissa mahdollisesti ryhdytään, sanoo Taneli Puumalainen.

Kussakin maassa toimitaan maan viranomaisten ohjeiden mukaan. He päättävät oikean toimintalinjan ja sen, tarvitaanko jatkotoimenpiteitä ja miten uudet tartunnat estetään.

Miten kotikaranteeni onnistuisi Suomessa?

Lääkäri voi määrätä kotiin karanteeniin.

Suomessa kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntautitaudeista vastaava lääkäri voi määrätä ihmisen karanteeniin. Karanteeni voidaan toteuttaa kotona tai sairaalassa.

Mistä nimi "korona" tulee?

Nimi tulee viruksen ulkomuodosta, joka muistuttaa kruunua.

Koronaviruksia on paljon ja se tavalliset koronavirukset aiheuttavat joka talvi ihan tavallisen flunssataudin. Nimi tulee siitä, että kun elektronimikroskoopilla katsotaan virusta, se näyttää ulkomuodoltaan kruunumaiselta ja piikikkäältä.

Julistetaanko koronavirus pandemiaksi?

Sitä ei voi tässä vaiheessa sanoa.

Maailman terveysjärjestö on julistanut koronaviruksen kansainväliseksi terveysuhaksi. Siitä, tuleeko jotakin muita julistuksia, ei ole tässä vaiheessa tietoa, sanoo Puumalainen.

Tällä hetkellä Kiinassa tautitapasten määrä on ollut jo pidempään laskusuunnassa. Tällä hetkellä raportoidaan enemmän parantuneita kuin sairastuneita. Matkailun myötä muut tapaukset muissa maissa, miten nämä tulevat jatkossa leviämään. Vaihtelee maittain, mikä on niiden mahdollisuus estää leviämistä, löytää lähikontakteja, estää jatkotartuntoja ja todeta tautitapauksia.

