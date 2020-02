Miljonääri Peter Nygård kiistää raiskaussyytökset – tiedottajan mukaan taustalla piilee salaliitto, jossa naisille on maksettu valehtelusta

Suomalais-kanadalainen monimiljonääri Peter Nygård kiistää häneen kohdistuvat raiskaussyytökset Ylelle tiedottajansa välityksellä.

Nygård on taistellut kuluneen vuosikymmenen ajan vääriä hyväksikäyttösyytöksiä vastaan, tiedottaja sanoo. Tiedotteen mukaan ”opportunistiset” naiset yrittävät hyötyä seksuaalirikoksiin keskittyvästä #metoo-liikkeestä.

Yle kertoi perjantaina useista raiskaussyytteistä, jossa kymmenen 18–36-vuotiasta naista syyttää Nygårdia raiskauksista ja seksikaupasta. Suurin osa heistä on kotoisin Bahamalta. He kertovat olleensa teini-ikäisiä raiskausten aikana. Nuorimmat kolme olivat 14-vuotiaita.

Tiedottaja: Taustalla miljardöörin rahoittama "salaliitto"

Asiaa on penkonut myös The New York Times -lehti (siirryt toiseen palveluun). Nygård katsoo tiedotteessaan, että artikkeli vahvistaa väitettä häneen kohdistuvasta "salaliitosta", jonka taustalla on hänen Bahaman-naapurinsa, miljardööri Louis Bacon.

The New York Times korostaa jutussaan, ettei Nygårdin tarinaan liity vain hyväksikäyttöepäilyjä vaan myös pitkiä ja kalliita oikeustaisteluita Baconin kanssa. Riitapukarit ovat syyttäneet toisiaan milloin mistäkin.

Nygårdin tiedottajan lähettämän kannanoton mukaan Bacon on maksanut naisille valehtelusta. Tiedotteen mukaan naiset myös kiristävät maksuja Nygårdilta.

The New York Times haastatteli juttuunsa lukuisia naisia sekä Nygårdin entisiä alaisia Nygård Cay -nimellä tunnetussa huvilassa Bahamasaarilla.

– Hän saalistaa köyhien perheiden pikkutyttöjä, sanoi viisi vuotta Nygårdin huvilassa työskennellyt nainen The New York Timesille.

Nygårdia vastaan on nostettu siviilioikeudellinen ryhmäkanne New Yorkissa. Tiedotteen mukaan Nygård aikoo puhdistaa nimensä pyytämällä kanteen hylkäämistä. Hän aikoo myös haastaa Baconin oikeuteen ja hakea vahingonkorvauksia syytöksiin, joita tiedottaja väittää vääriksi.

Tiedottaja kertoo, että Nygård hakee vahingonkorvauksia myös asiasta uutisoineilta medioilta.

Lähteet: STT