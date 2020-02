Pohjanmaan poliisi tutkii törkeitä huumausainerikoksia – yli 30 ihmistä epäiltyinä

Epäillyistä kuusi on vangittuna. Epäiltyjä on yli 30. Arkistokuva.

Epäillyistä kuusi on vangittuna. Epäiltyjä on yli 30. Arkistokuva. Polisinrättningen i Helsingfors

Epäilyt koskevat Hollannista Suomeen parin vuoden aikana välitettyä amfetamiinia. Huumeita on myyty eri puolilla Pohjanmaata.

Pohjanmaan poliisi tutkii laajaa huumerikosvyyhteä. Rikoskokonaisuudessa on yli 30 eritasoisesta rikoksesta epäiltyä. Kuusi heistä on vangittuna. Epäillyt ovat Suomen ja Bulgarian kansalaisia.

Esitutkinnan perusteella 41-vuotiaan bulgarialaismiehen epäillään tuoneen Suomeen amfetamiiniöljyä, josta on täällä valmistettu amfetamiinia.

35-vuotiaan Pietarsaaressa ja Vaasassa asuneen miehen epäillään ostaneen, käyttäneen ja levittäneen useita kiloja amfetamiinia jälleenmyytäväksi ainakin Vaasaan, Pietarsaareen, Kokkolaan ja Isoonkyröön.

Lisäksi huumeiden myynnistä epäillään 52-vuotiasta isokyröläismiestä, joka esitutkinnan perusteella olisi myynyt kilon erän amfetamiinia muun muassa Seinäjoella ja Vaasassa.

Amfetamiinin lisäksi poliisi on tutkinut samassa juttukokonaisuudessa ekstaasin ja kannabiksen myyntiä.

Esitutkinnassa on selvinnyt lisäksi varkauksia ja rahanpesua. Myös varastettua tavaraa on saatu takaisin. Esitutkinnan perusteella varastetulla tavaralla on maksettu huumevelkoja.

Pohjanmaan poliisi on esitutkinnassa tehnyt yhteistyötä muiden poliisilaitosten, KRP:n, Eurojustin ja muiden maiden viranomaisten kanssa.

Rikosvyyhti on lähiviikkoina siirtymässä syyteharkintaan Pohjanmaan syyttäjänvirastoon