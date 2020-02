Suomalaisvalmentaja koki koronaviruspelon ruokakaupassa Pohjois-Italiassa: "kyynärpäätekniikka alkoi olla ainoa tekniikka"

Jääkiekkovalmentaja Petri Mattila on pohjoisitalialaisen Agiago-jääkiekkojoukkueen päävalmentaja

Jääkiekkovalmentaja Petri Mattila on pohjoisitalialaisen Agiago-jääkiekkojoukkueen päävalmentaja Petri Mattila

Petri Mattilalla on nyt menossa kolmas talvi jääkiekkovalmentajana Italiassa. Kuluneen kauden hän on valmentanut pohjoisitalialaista Asiago Hockey Clubia.

Asiago on Veneton maakunnassa sijaitseva pikkukaupunki Alppien tuntumassa. Milanoon sieltä on matkaa noin 200 kilometriä ja Venetsiaan noin 100 kilometriä.

Suurin osa Italian koronavirustapauksista on raportoitu juuri viereisen Lombardian maakunnasta, jonka naapurimaakunta Veneto on.

– Vieressä on Lombardian maakunta, jossa tautia on paljon rekisteröity ja eteläpuolella Venetsia, jossa myös on tartuntoja. Kyllä tässä aika lähellä niitä ollaan, kertoo Mattila.

Kaikkiaan Italiassa on vahvistettu yli 220 koronavirustartuntaa ja uhreja on seitsemän.

Asiagosta on Milanoon noin 200 kilometriä. Yle/Uutisgrafiikka

Asiagon pikkukaupungissa on vielä ainakin toistaiseksi saatu olla rauhassa koronavirukselta, mutta Petri Mattilan mukaan ihmiset alkavat selkeästi varautumaan pahimpaan.

– Eilen kun menin kauppaan, niin se oli kyllä aikamoista formulakilpailua ja kyynärpäätekniikka alkoi olla ainoa tekniikka. Sitten kun joku löysi jostain hernepurkin, siitä suurin piirtein ruvettiin kättä vääntämään, kertoo Mattila.

Mattilan mukaan kaupan hyllyt alkoivat tyhjentyä vinhaa vauhtia, ja ihmisten ilmeissä oli selvästi havaittavissa stressiä.

– Italialainen kun tunteella menee, niin se näkyy monessa asiassa, sanoo Mattila.

Massatapahtumat peruttu

Vaikka kaiken kaikkiaan arki Asiagon kaupungissa vaikuttaa olevan rauhallista, ovat viranomaiset päättäneet rajoittaa isoja tapahtumia. Esimerkiksi massatapahtumia ja yleisötilaisuuksia on alettu perua.

– Eilen maanantaina meillä piti olla harjoitukset jäähallilla, mutta halli on suljettu. Nyt lähdemme seuraavaan peliin hyvin levänneinä, naurahtaa Mattila.

Seuraava kotipeli joukkueella on torstaina, mutta näillä näkymin halli on suljettu.

– Sitten pelataan tyhjälle katsomolle, kertoo Asiagon päävalmentaja Petri Mattila.

Mattila muistuttaa samaan hengenvetoon, että terveysasiat ovat toki tärkeimpiä ja niiden ehdolla pitää mennä.

Ulkoministeriölle kiitokset

Jääkiekkovalmentaja Petri Mattila muistetaan Suomessa muun muassa jääkiekkojoukkue KooKoon päävalmentajana.

Vaikka hän on ollut Italiassa jo useampana talvena, oma italian kielen taito jäänyt kehnoksi. Nyt hän sitä vähän harmittelee, kun ei pysty seuraamaan paikallisia tiedotusvälineitä. Mattila kuitenkin kiittelee Suomen ulkoministeriötä, joka aktiivisesti on tiedottanut tautitilanteesta Italiassa.

– Itse tein ulkoministeriöön matkustusilmoituksen. Sieltä tulee sähköpostiviestejä ja tekstiviestejä puhelimeen siitä, mitä suosituksia on ja mihin puhelinnumeroon pitää ongelmatilanteissa soittaa. Ulkoministeriöön suuret kiitokset. Tuntuu, että siellä on selkeät sävelet ja suunnitelmat, kertoo Mattila.

Aihetta hätääntymiseen ei Mattilan mielestä ainakaan tällä hetkellä ole.

– Nyt tuntuu siltä, että ei ole syytä panikoida. Mennään rauhassa eteenpäin ja kuunnellaan niitä ohjeita, mitä saadaan.

Ulkoministeriö kertoo internetsivuillaan (siirryt toiseen palveluun) tuoreimmat ohjeet Italiassa oleskeleville ja sinne matkustaville. Ulkomaille matkustavien ja siellä oleskelevien kannattaa myös tehdä maksuton matkustusilmoitus (siirryt toiseen palveluun), jolloin ulkoministeriö lähettää ohjeita yllättävien tilanteiden sattuessa.

Myös Yle päivittää internetsivuilleen uusimmat tiedot koronaviruksen etenemisestä.