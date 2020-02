Yle uusii teksti-TV-järjestelmänsä

Yleisradio siirtyy maaliskuun puolivälissä uuteen teksti-TV-järjestelmään. Siirtymisen lopullinen ajankohta tarkentuu myöhemmin. Uusiminen johtuu muun muassa vanhan järjestelmän tietoturvapäivityksistä.

TV:n kautta tekstitelevisiota katsovien ja lukevien pitäisi huomata korkeintaan pienen räpsäyksen, kun muutos toteutetaan. Jos tulee ongelmia, ne näkyvät päivityshäiriöinä sekä televisiossa että nettiversiossa.

Samalla lähes kaikki mobiililaitteissa olevat teksti-TV-sovellukset lakkaavat toimimasta, jos sovellusten tekijät eivät ehdi uudelleen koodata niitä ennen uuden järjestelmän käyttöönottoa. Lisäksi sovellus pitää päivittää mobiililaitteeseen.

Jos oman mobiilisovelluksen koodaus viivästyy, teksti-TV:tä voi seurata nettiversion www.yle.fi/aihe/tekstitv (siirryt toiseen palveluun) kautta.

Teksti-TV:n eri nettiversioista vanhin classic-versio häviää kokonaan. Samalla pelkistetyn tekstiversion ulkoasu muuttuu jonkin verran.

Normaalin nettiversion kuva taas muuttuu gif-muodosta png-tiedostoksi. Muutos tarkoittaa kuvan skaalautuvuuden paranemista eri välineissä. Käytännössä kuva on terävämpi.

Edellisen kerran Ylen teksti-tv-järjestelmää uudistettiin vuonna 2006.

Teksti-tv-taidetta Ylen sivuilla, osa vuosien takaa

Ylen teksti-TV on mukana Museum of Teletext ART:n kanssa kansainvälisessä teksti-TV-taidefestivaalissa.

Yle

TART2020-näyttely (siirryt toiseen palveluun) on tähän mennessä nähty Itävallan ORF Teletext- ja ARD Text -kanavilla sekä Ars Electronica -festivaalilla LInzissä.

Nyt Ylen teksti-TV:n sivuilta 820 alkaen näkyy 11 kansainvälisen taiteilijan nimenomaan teksti-TV:lle suunnittelemia töitä. Niitä voi katsoa myös netin kautta.

Nähtävillä on kolmen suomalaisen tekijän, Seppo Renvallin ja Jarkko Räsäsen sekä Juha van Ingenin töiden lisäksi kahdeksan ulkomaalaisen taiteilijan töitä. Lisäksi esillä on Ylen kahden teksti-TV-toimittajan Anniina Walliuksen ja Matti Rämön töitä. Osa kaksikon kuvista on yli 20 vuoden takaa.