Asukkaat päättivät kunnostaa lammen ja keräsivät 40 000 euroa – nyt haisevasta suosta tulee viihtyisä virkistysalue

Lempäälän Moisionlammella on möyrinyt viime viikot kaivinkone. Työn seuraaminen on alueen asukkaille mieluisaa, sillä suoksi muuttuneen lammen kunnostus on heidän ansiotaan.

– Kun muutimme tänne, Moisionjoki katosi suolle, jossa kasvoi pajuja ja osmankäämiä. Käytännössä koko lampi oli kiinteää maata, jolla pääsi hiihtämään – kesällä, kuvailee lammen tilaa lähiasukas Jami Aho ennen ruoppausta.

Ennen ruoppauksia Moisionlampi oli kasvanut vuosien saatossa täyteen muun muassa pajua ja osmankäämiä. Jami Aho

Asukkaat olisivat mieluummin asuneet lammen kuin haisevan suon laidalla. Toiveita lammen tilan paranemisesta ei kuitenkaan ollut.

– Kyllähän se niin on, että valtio ja kunnat eivät enää tee vesistöhankkeita itse. Virkistyskäyttöhankkeet ja kunnostukset ovat paljon kiinni siitä, että löytyy paikallista kiinnostusta, innokkuutta ja rahaa. Sen jälkeen löytyy myös julkista rahaa, avaa lähtötilannetta ammatikseen vesistösuunnittelijana toimiva Aho.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin. Selaimesi ei tue tämän tyyppisiä videoita. Moisionlammesta ruopataan 11 000 kuutiota biomassaa. Lampeen muodostuneen saaren päällä kuivunut aines siirretään proomulla rantaan ja levitetään lähipelloille.

Haave lammen palauttamisesta sai lähiasukkaat ryhtymään tuumasta toimeen. Moisionlammelle perustettiin suojeluyhdistys, joka alkoi viedä asiaa eteenpäin. Jami Aho suunnitteli kunnostuksen ja nyt myös valvoo töitä.

– Laskin omia työtunteja 300 saakka, mutta sen jälkeen lopetin laskemisen.

Yksityistä rahoitusta kymmeniä tuhansia

Kunnostuksen toteuttamiseksi tarvittiin ensin yksityistä rahoitusta. Kerättyä summaa vastaan oli mahdollisuus saada saman verran julkista tukea. Kunnostusbudjetti lähenteli sataa tuhatta, joten yksityistä rahoitusta oli kerättävä ainakin 40 000 euroa.

– Iso urakkahan se oli, mutta näin jälkeenpäin ajatellen se meni aika kivuttomasti kuitenkin, kertoo maksusitoumuksia kerännyt, myöskin lammen lähiasukas Kaija Tuokkola.

Lammen lähiasukkaat Laura Aho, Kaija Tuokkola ja Jami Aho seuraavat innoissaan töiden etenemistä. Anne Savin / Yle

Maksusitoumukset vaihtelivat muutamasta sadasta tuhansiin euroihin. Vastikkeeksi maksusitoumuksen antaneet saat käyttöoikeuden soutuveneeseen ja pariin kajakkiin, jotka hankitaan lammen rannalle.

Moisionlammen kunnostukseen on varainkerkuun jälkeen myönnetty julkista rahaa Kantri ry:n Leader-rahoituksesta.

Kaivinkoneen jälkeen töitä jää vielä talkoolaisille

Kaivinkone aloitti työt Moisionlammella helmikuussa ja ruoppauksen on arvioitu kestävän kuusi viikkoa.

– Lammesta poistetaan kasvillisuutta, eli pajukkoa, osmankäämiä ja biomassaa kaikkiaan 11 000 kuutiota. Pohjasta lähtee saviainesta, kertoo työhön urakoitsijaksi valitun Ruoppaus Tiimi oy:n vastaava työnjohtaja Henri Lehtomäki.

Aluksi massa nostellaan keskelle lampea muodostuneelle saarelle vähäksi aikaa kuivumaan, minkä jälkeen se siirretään proomulla rantaan ja levitetään lähipellolle.

Lammen rannalla asuva Jami Aho on laatinut vesistösuunnitelman Moisionlammelle, ja valvoo nyt töitä. Anne Savin / Yle

Kunnostuksen raskain osuus on kuuden viikon ruoppaus, mutta sen jälkeen töitä jatketaan talkoilla pitkin kevättä.

– Tarkoitus on putsata rantoja pajuista ja raivata Moisionjokea puista, että siellä pääsee melomaan. Silloin täältä pääsee meloen Kuljuun saakka, Jami Aho kuvailee tulevia talkootöitä.

Puiden raivaamisen lisäksi lammelle tulee ainakin nuotiopaikka, lintujen tarkkailulava ja uimapaikka.

Lampea koti-ikkunastaan tarkkaileva Jami Aho iloitsee jo nyt Moisionlammen saamisesta jälleen virkistyskäyttöön.

– Lampihan on osa tätä Moisionjokea, eli tämä on pitkä virkistysalue jatkossa. Kun meillä on hieno, pieni kohde täällä Moisiossa, niin tänne voi tulla vaikka kalastamaan, Aho ehdottaa.