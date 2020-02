Koronaviruksen leviäminen Yhdysvaltoihin vain ajan kysymys – "Tässä voi käydä huonosti"

Yhdysvaltain terveysviranomaiset varoittavat, että koronaviruksen leviäminen maahan on vain ajan kysymys.

– Ei ole enää kyse siitä, tapahtuuko tämä [koronaviruksen leviäminen], vaan siitä, milloin se tapahtuu, kansallisen immunisaatio- ja hengitystautien keskuksen Nancy Messonnier sanoi New York Timesin (siirryt toiseen palveluun) mukaan.

Yhdysvaltain tautikeskuksen CDC:n mukaan virus alkaa levitä maassa hyvin suurella todennäköisyydellä ja kansalaisten tulisi aloittaa varautuminen tähän. Viranomaisten mukaan yhteisöjen tulisi laatia "sosiaalisten välimatkojen toimia", kuten koululuokkien oppilasmäärien pienentäminen, koulujen sulkeminen, tapaamisten ja tapahtumien peruminen ja mahdollisuus etätöihin.

– Pyydämme Yhdysvaltain kansalaisia valmistautumaan siihen, että tässä voi käydä huonosti, Messonnier totesi.

– Tämänhetkisen globaalin tilanteen huomioonottaen on todennäköistä, että koronaviruksesta voi tulla pandemia, CDC:n apulaispääjohtaja Anne Schuchat sanoi CNBC:n mukaan (siirryt toiseen palveluun).

Pandemia tarkoittaa maailmanlaajuiseksi levinnyttä tartuntatautia.

Tällä hetkellä Yhdysvalloissa on todettu 57 koronavirustartuntaa. Näistä 40 on yhdistetty Diamond Princess -risteilyalukseen, josta Yhdysvallat evakuoi satoja kansalaisiaan reilu viikko sitten.

Yhdysvalloissa osakekurssit päätyivät jo toisena päivänä putkeen miinukselle. Syitä pörssikurssien laskuun etsitään koronoviruksen vaikutuksista.

Iranin apulaisterveysministeri sairastui

Iranissa maan apulaisterveysministerillä on todettu koronavirus. Ministeri Iraj Harirchi oli paikalla maanantaina hallituksen tiedotustilaisuudessa, jossa hän hikoili voimakkaasti ja yski toistuvasti.

Iranissa on tähän mennessä kuollut virukseen 15 ihmistä, mikä on enemmän kuin missään maassa Kiinan ulkopuolella. Virustartuntoja Iranissa on ilmoitettu 95.

Koronavirustunnoista kerrottiin tiistaina myös uusissa Euroopan maissa. Itävallassa varmistui kaksi tartuntaa – Sveitsissä ja Kroatiassa yksi kummassakin.

Itävallassa kaksi koronavirustartunnan saanutta on karanteenissa sairaalassa Innsbruckissa Tirolin osavaltiossa. Mediatietojen mukaan toinen sairastuneista on italialainen nainen, joka on työskennellyt hotellissa vastaanottovirkailijana. Toinen sairastunut on naisen kumppani.

Kenenkään ei sallita poistua tai saapua hotelliin, kunnes on selvitetty, keiden kanssa nainen on ollut kontaktissa, kertoivat Tirolin viranomaiset uutistoimisto AFP:lle. Naisen asuinpaikka Innsbruckissa on myös eristetty.

Italiassa eniten tartuntoja Euroopassa

Viruksen pahimpana keskittymänä Italiassa pidetään tällä hetkellä kuutisenkymmentä kilometriä Milanosta etelään sijaitsevaa Codognon kaupunkia. Codogno ja kymmenen muuta kaupunkia Lombardian alueella on eristetty viruksen vuoksi.

Italiassa on todettu jo yli 320 tartuntaa, ja 11 ihmistä on kuollut. Tartuntojen määrä on Italiassa ylivoimaisesti suurin Euroopassa.Tiistaina viranomaiset kertoivat, että koronavirus on levinnyt myös Toscanaan ja Sisiliaan.

Kaikki Italiassa kuolleet ovat olleet joko iäkkäitä tai heillä on ollut joku aiempi sairaus.

Etelä-Koreassa eniten tartuntoja Kiinan ulkopuolella

Etelä-Korean pääministeri Moon Jae-in on sanonut pitävänsä maan koronavirustilannetta erittäin vakavana. Maassa on todettu jo liki 900 tartuntaa, mikä on enemmän kuin missään maassa Kiinan ulkopuolella.

– Tilanne on hyvin vakava, mutta tulemme saavuttamaan voiton viruksen vastaisessa taistelussa, pääministeri vakuutti vieraillessaan Deagussa, joka kuuluu pahimmin viruksesta kärsineisiin kaupunkeihin.

Yli 80 prosenttia tartunnoista on ollut Deagussa ja sen naapurimaakunnassa Pohjois-Gyeongsangissa.

