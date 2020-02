Ylen toimittaja Teneriffalla: pääsy karanteenihotellille täysin estetty, paniikin lietsontaa varotaan

20 suomalaista on hotellissa, joka asetettiin eilen karanteeniin Kanariansaarten Teneriffalla. Ylen toimittaja Maija Salmi kuvailee tilannetta.

Teneriffalla karanteeniin asetetussa Costa Ajede Palace -hotellissa on todettu tähän mennessä neljä koronavirustartuntaa, kertoo espanjalainen El Pais -lehti (siirryt toiseen palveluun). Lehden mukaan kaikki tartunnan saaneet ovat italialaisia.

Hotellissa on tiettävästi myös 20 suomalaista turistia tällä hetkellä.

Hotelli asetettiin karanteeniin eilen, kun yhdellä hotellissa yöpyneellä italialaisturistilla todettiin koronavirustartunta. Muut kolme tartuntaa tulivat tietoon vasta myöhemmin.

– Ilmeisesti he ovat henkilöitä, jotka ovat olleet yhteydessä tähän tartunnan saaneeseen lääkäriin ja hänen kumppaniinsa, kertoo Teneriffalle eilen illalla lentänyt Ylen toimittaja Maija Salmi.

Hotellissa on Salmen mukaan noin 1 000 ihmistä tällä hetkellä, työntekijät mukaan lukien.

– Olen hotellin lähellä ja sieltä ei kyllä ole ulospääsyä kenelläkään. Varotoimenpiteet ovat mittavat ja pääsy hotellille on estetty rannan kautta, Salmi kuvailee puhelimitse Ylen aamulle.

Karanteenin kestoksi Salmi arvelee mahdollisesti kahta viikkoa, sillä aiemmin Espanja piti Wuhanista evakuoituja espanjalaisia kaksi viikkoa karanteenissa.

– Varmaan suomalaisilla on samanpituinen karanteeni edessä.

_Voit kuunnella Maija Salmen Ylen aamulle antaman haastattelun tämän jutun pääkuvana olevalta videolta.

_

_ Tästä voit lukea uusimmat tiedot koronavirustilanteesta

"Voi olla Espanjan kaltaiselle turistimaalle taloudellisesti tuhoisaa"

Salmi kertoo, ettei tunnelma Teneriffalla tai Manner-Espanjassa muutenkaan ole mitenkään hätääntynyt. Hän arvioi, että pelkojen nousua on ennemmin haluttu liennytellä.

– Olen itse hyvin samantyyppisessä hotellissa yötä. Saavuimme sinne eilen kuvaajan kanssa todella myöhään. Vastaanottovirkailija kertoi meille, ettei hotellihenkilökunta esimerkiksi käytä hengityssuojaimia, koska he eivät halua lietsoa paniikkia.

Käsidesi sen sijaan on kaikkialla ahkerassa käytössä Salmen mukaan ja pieniä käsidesipulloja näkee melkein jokaisella.

– Lentokoneessakin tuoksahti käsidesi voimakkaasti. Myös ilmastointi oli normaalia pienemmällä.

Salmi myös kertoo, että hengityssuojaimet olivat loppu melkein kaikkialla.

Teneriffan tartunnoista kertoneen El Pais -lehden mukaan myös Madridissa on todettu nyt koronavirustartunta. Espanjassa asuvan Salmen mukaan maassa on osattu aavistella viruksen tuloa. Virus on nimittäin jyllännyt esimerkiksi naapurimaa Italiassa.

– Italialla ja Espanjalla on hyvin läheiset suhteet, eli osattiin tätä aavistella.

– Pitää muistaa myös se, että tällaiselle turistimaalle kuin Espanja, voi viruksen leviäminen olla hyvinkin tuhoisaa taloudellisesti. Lääkärit ovat yhdessä pohtineet keinoja tartuntojen torjumiseksi.

