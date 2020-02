Delhin mellakoissa kuollut ainakin 20 ihmistä – protestit muuttuivat hindujen ja muslimien väliseksi katutaisteluksi

Kiisteltyyn kansalaisuuslakiin liittyvissä väkivaltaisuuksissa on loukkaantunut lähes 200 ihmistä.

Intian pääkaupungissa Delhissä on kuollut ainakin 20 ihmistä mellakoissa, kertovat sairaalalähteet uutistoimistoille.

Kiistainalaista kansalaisuuslakia vastustavat protestit muuttuivat maanantaina ja tiistaina muslimien ja hindujen välisiksi yhteenotoiksi.

Delhin poliisin tiedottajan mukaan väkivaltaisuuksissa on loukkaantunut ainakin 186 ihmistä. Heistä 56 on poliiseja ja 130 mielenosoittajia. Yksi kuolleista on poliisi.

Guru Teg Bahadur -sairaalan edustaja Sunil Kumar kertoi uutistoimisto AFP:lle, että sairaalassa on hoidossa 189 ihmistä mellakoihin liittyen. Heistä noin kuudellakymmenellä on ampumahaavoja.

Miehet kuljettavat mellakoissa loukkaantunutta sairaalaan Delhissä 25. helmikuuta 2020. EPA

Kivillä, miekoilla, polttopulloilla ja jopa tuliaseilla aseistautuneet mellakoitsijat ovat iskeneet toistensa kimppuun Delhin itäosissa. Joukkiot ovat polttaneet ajoneuvoja ja rakennuksia. Poliisi on käyttänyt kyynelkaasua ja pamppuja mellakoitsijoiden taltuttamiseksi.

Delhin viranomaiset varautuvat väkivaltaisuuksien jatkumiseen. Kaupunkiin on tuotu lisää mellakkapoliiseja ja puolisotilaallisia joukkoja. Poliisin mukaan tilanne on kireä mutta hallinnassa.

Delhin pääministeri Arvind Kejriwal vaati keskiviikkona Intian keskushallitusta julistamaan ulkonaliikkumiskiellon ja lähettämään armeijan valvomaan järjestystä mellakoista kärsiville alueille.

Väkijoukko kokoontui lähelle mellakka-aluetta Delhin itäosassa 25. helmikuuta 2020. EPA

Protestien syynä uusi laki

Intian parlamentti hyväksyi joulukuussa lain, jonka tavoite on nopeuttaa Pakistanista, Afganistanista ja Bangladeshistä luvattomasti ennen vuotta 2015 saapuneiden maahanmuuttajien kansalaisuuskäsittelyä.

Lain perusteella kansalaisuus voidaan myöntää nopeutetussa menettelyssä esimerkiksi hinduille ja kristityille muttei muslimeille. Hinduenemmistöisen Intian väestöstä on muslimeja 14 prosenttia eli yli 200 miljoonaa.

Eri puolilla Intiaa on järjestetty lakia vastustavia ja puolustavia mielenosoituksia, joiden yhteydessä tapahtuneissa väkivaltaisuuksissa on kuollut yhteensä ainakin 30 ihmistä.

Mellakoinnin jälkiä Delhissä 25. helmikuuta 2020. EPA

Trump ja Modi eivät keskustelleet väkivaltaisuuksista

Mellakat kiihtyivät samaan aikaan, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vieraili Intiassa ja neuvotteli kauppa-asioista pääministeri Narendra Modin kanssa. Trump poistui maasta tiistai-iltana aikataulunsa mukaisesti.

Valkoisen talon mukaan osapuolet toivovat, että neuvottelut voisivat johtaa laajaan kauppasopimukseen. Yksityiskohtia mahdollisen sopimuksen sisällöstä ei ole kerrottu julkisuuteen.

Trump kertoi tiistaina toimittajille, että hän on kuullut väkivaltaisuuksista, mutta ei ole keskustellut niistä Modin kanssa.

Lähteet: AFP, AP, Reuters