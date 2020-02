THL:n asiantuntija Ylen aamussa: Todennäköisyys kasvaa, että uusia koronavirustapauksia leviää Suomeen

Koronavirus leviää nyt myös Euroopassa. Todettuja tapauksia on tällä hetkellä yli 300, joista suurin osa on Italiassa.

Se kasvattaa todennäköisyyttä, että koronavirustapauksia tulee lisää myös Suomeen, arvioi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtava asiantuntija Jussi Sane. Sane vieraili keskiviikkona Ylen aamussa. Voit katsoa koko keskustelun klikkaamalla pääkuvaa.

– Tilannekuva on muuttunut merkittävästi ja todennäköisyys kasvanut, että meillekin tulee tapauksia. Meillä on selvät toimintaohjeet siitä, miten tapauksia pyritään tunnistamaan varhaisessa vaiheessa ja katkaisemaan tartuntaketjuja, Sane sanoi.

Italiassa on raportoitu kuolonuhreista. Koronatartuntoja on ollut Sveitsissä, Kroatiassa, Itävaltassa ja Saksassa. Espanjassa, Kanariansaariin kuuluvalla Teneriffalla Costa Adeje Palace -hotelli on asettu karanteeniin koronaviruksen vuoksi. Myös 20 suomalaista on eristyksissä hotellissa. Espanjalainen sanomalehti El País (siirryt toiseen palveluun) uutisoi, että Teneriffalla on todettu neljän ihmisen sairastuneen koronavirukseen.

Keskiviikkona yöllä Suomen aikaan Yhdysvaltain tautikeskus ilmoitti, että koronavirus alkaa levitä maassa hyvin suurella todennäköisyydellä. Etelä-Koreassakin tartuntoja on jo yli tuhat.

Sanen mukaan uusien tapausten löytyminen lyhyen ajan sisällä voi näyttäytyä dramaattisena. Osittain luvut kuitenkin kertovat takautuvasti tilanteesta eivätkä yhden päivän tilanteesta.

– Tapauksia löytyy, kun niitä aletaan etsiä. Kun Italiassa löydettiin ensimmäiset tapaukset, niin muuallakin Euroopassa osattiin epäillä Pohjois-Italiasta tulleita ihmisiä, Sane sanoi.

Sanen mielestä koronaviruksesta on syytä huolestua siinä mielessä, että tapauksia todetaan koko ajan lisää. Toisaalta toimet, joita tartunnan estämiseksi voidaan tehdä, ovat samoja kuin tavallisen influenssan suhteen.

– Ihan tarkkaa vertailua vakavuuden suhteen ei voida vielä tehdä. Raportoiduista tapauksista valtaosa on ollut lieviä. Kuolemantapaukset keskittyvät tiettyihin riskiryhmiin, kuten iäkkäisiin tai perussairaisiin, mutta aina on poikkeuksia ja huonoa tuuria.

Suomessakin varaudutaan koronavirukseen

Sosiaali- ja terveysministeriö on perustanut kansanterveysuhkaan varautumista koordinoivan ryhmän. Ylen aamussa vieraillut kansliapäällikkö Kirsi Varhila kertoo, että ryhmä käy läpi Suomen varautumisen tilannetta kuntatasolla ja sairaaloissa sekä lääkevarautumisen osalta.

– Koko ajan on tilannekuva päällä, että miten maa makaa. Olemme antaneet viranomaisille tehtäväksi päivittää pandemiasuunnitelmat. Tilanne on vakava, mutta tietyllä tavalla tämä on tavallista viranomaistyötä.

Varhilan mukaan varautumista erilaisiin epidemioihin on tehty koko ajan. Suomi on aktiivisesti mukana kansainvälisessä terveys- ja turvallisuustyössä.

– Esimerkiksi Lapissa kiinalaisen turistin tapaus osoitti, että kun hoitoon hakeuduttiin, niin tilanne hoidettiin. Vastaavalla tavalla Suomessa hoidetaan tilanteita jatkossakin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on alusta asti antanut ohjeita siitä, miten tulee toimia, jos eteen tulee epäiltyjä koronatapauksia. Lisäksi laboratoriokapasiteetin riittävyydestä on pidetty huolta.

– Meillä on resurssit kunnossa. Aina voisi paremminkin olla, mutta eurooppalaisittain verrattuna meillä on resurssit kunnossa, Varhila sanoi.

Sanna Marinin (sd.) hallitus käsittelee koronavirustilannetta tänään keskiviikkona. Hallitus pohtii varautumista maailmalla leviävään tautiin ja aikoo informoida eduskuntaryhmiä tilanteesta torstaina aamupäivällä. Suomen varautumisesta koronavirukseen annetaan eduskunnalle pääministerin ilmoitus. Hallitus järjestää huomenna myös tiedotustilaisuuden.

Lue lisää:

Ylen toimittaja Teneriffalla: pääsy karanteenihotellille täysin estetty, paniikin lietsontaa varotaan

Lue uusimmat tiedot koronavirustilanteesta – Etelä-Koreassa yli sata uutta tautitapausta, Yle Teneriffalla: Hotellissa jo neljä tartuntaa

Ylen aamu tänään: Suomalaisiakin on karanteenissa Teneriffalla – Kuinka herkästi koronavirus tarttuu? Katso lähetys tästä