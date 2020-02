Mänttä-Vilppulan lentokaupunkihankkeesta valitettu hallinto-oikeuteen: "Varmaan valtaosa kaupungissa on sitä mieltä, että tässä haisee jokin"

Mänttä-Vilppulan lentokaupunkihankkeesta on valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Tarkkaan ottaen valitus koskee kaupunginvaltuuston 27. tammikuuta tekemää päätöstä Lakeside Airpark Finland Oy -hankkeesta.

Valituksen on tehnyt mänttävilppulalainen Sakari Mäkinen. Hän on tehnyt valituksen tavallisena kaupunkilaisena.

– On tullut esiin epämääräisiä kuvioita, jotka on syytä tutkia paremmin. Ei tämä ole mennyt kaikilta osin niin kuin kaupunginvaltuustossa asioiden pitäisi kulkea.

Mäkistä epäilyttävät mm. lainanvakuudet ja rahoitusta järjestelleiden pöytälaatikkoyhtiöt. Hänen mielestään asioita on salailtu ja hanketta yritetään lyödä kiireellä läpi.

– Kyllähän tässä nyt terveellä järjellä pitäisi kaikkien epäilyt herätä. Kaikki hälytyskellot soivat minulla ja aika monella muullakin.

Kuntaoikeuden tutkijatohtori Matti Muukkonen piti viikonloppuna Helsingin Sanomien haastattelussa (siirryt toiseen palveluun) varmana, että jos hankkeesta valitetaan, Mänttä-Vilppulan nykysuunnitelmat kaatuvat hallinto-oikeudessa. Muukkosen mielestä kokonaisuudesta puuttuu valtiontukiarviointi.

Jos hanke kaatuu, kuka kantaa taloudellisen riskin?

Valituksen tehnyt Sakari Mäkinen pelkää, että hankkeen taloudelliset riskit kaatuvat kaupunkilaisten maksettavaksi. Hänen mielestään valtuusto teki päätöksen osittain vaillinaisin tiedoin.

– Varmaan valtaosa kaupungissa on sitä mieltä, että tässä haisee jokin. Aika paljon on myös hyväuskoisia, jotka uskovat hankkeeseen edelleen. Vaikuttaa siltä, että kaupunginvaltuuston ihmisetkään eivät ole päässeet tutustumaan kuvioon ajan kanssa.

Mänttä-Vilppulan kaupunginjohtaja Markus Auvinen kirjoitti aiemmin tällä viikolla blogissaan (siirryt toiseen palveluun), että taloudellinen riski on ulkopuolisilla rahoittajilla eli Osanna-yhtiöillä. Kaupungin vastuu rajoittuu hänen mukaansa lentokaupunkialueen lämpö- ja vesihuollon rakentamiseen sekä kuntakonsernin henkilöstön palkkoihin.

Mänttä-Vilppula myös kiistää, että sopimus olisi kaupungille epäedullinen tai johtaisi kiellettyyn julkiseen tukeen.

– Valmistelua on tehty huolella, eikä hankkeen uutisoinnissa toistaiseksi ole tullut esiin seikkoja, joita valmistelussa ei olisi vielä huomioitu tai havaittu, Auvinen kirjoittaa.

Arviolta 250 miljoonan euron alueen rakentamisen Sassin pienlentokentän ympärille on tarkoitus alkaa tulevana kesänä.

Muun muassa Yle on selvittänyt, että rakennushankkeen taustalla oleva salaperäinen Osanna Group -konserni on todellisuudessa joukko rutiköyhiä yhtiöitä. Italialaisyhtiö on luvannut hankkia rahoituksen, jonka turvin aiotaan rakentaa lentokenttää ja luksusasuntoja yhdistävä alue Mänttä-Vilppulaan.

Lue myös:

Mänttä-Vilppulan johto lentokaupungista: taloudellinen riski on ulkopuolisilla rahoittajilla

Suomeen kosiskeltiin Kyproksesta kiinnostuneita sijoittajia – näin brittikonsultti toi Mänttä-Vilppulan ja italialaisrahoittajan yhteen

Rutiköyhiä ja olemattomia yhtiöitä, rahan lähde arvoitus – tällainen on Mänttä-Vilppulan jättihankkeen salaperäinen rahoittaja