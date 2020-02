Seksuaalirikoksista syytetty liikemies Peter Nygård luopuu yhtiöidensä hallituksen puheenjohtajuudesta

Yhdysvaltain viranomaiset tekivät tiistaina ratsian Nygårdin pääkonttoriin New Yorkissa.

Raiskauskohun keskellä oleva suomalais-kanadalainen muotimoguli Peter Nygård luopuu yhtiöidensä puheenjohtajuudesta, kertoo Nygårdin tiedottaja Ken Frydman uutistoimisto AP:lle.

Frydmanin mukaan Nygård ei halua oikeustaistelujensa haittaavan työntekijöitä, joiden elanto on riippuvainen yhtiöstä.

Nygård International aloitti toimintansa urheiluvaatevalmistajana Kanadan Winnipegissä. Yhtiön verkkosivujen mukaan sillä on yli 170 myymälää Pohjois-Amerikassa.

Yhdysvaltain keskusrikospoliisi FBI ja New Yorkin poliisi tekivät tiistaina ratsian Nygårdin pääkonttoriin New Yorkissa.

Nygårdia vastaan on nostettu siviilioikeudellinen ryhmäkanne New Yorkissa. Kymmenen naista sanoo Nygårdin raiskanneen heidät Bahamasaarilla sijaitsevassa huvilassaan. Osa heistä on kertonut olleensa alaikäisiä tapahtumahetkellä.

Nygård on tiedottajansa välityksellä kiistänyt Ylelle häneen kohdistuvat raiskaussyytökset. Nygårdin mukaan syytösten taustalla on hänen Bahaman-naapurinsa, miljardööri Louis Bacon. Nygårdin mukaan miehet ovat riidelleet vuosien ajan.

Lähteet: AP