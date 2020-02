Koronaviruksen leviämistä voi olla mahdotonta estää – tutkijatohtori: "Omia kasvojaan tulee opetella koskettelemaan mahdollisimman vähän"

Tutkijatohtori Tuomas Aivelon mukaan rokotteen kehittäminen koronavirusta vastaan on hyvin haastavaa. Taudinaiheuttaja havaittiin joulukuun lopussa ja sen rakenne opittiin tuntemaan tammikuun lopulla. Rokotetta on suunniteltu siitä asti. Tutkijat taistelevat aikaa vastaan.

– Se, miten helppoa rokotteen kehittäminen on, riippuu viruksen pintaproteiineista. Melko nopeasti ollaan päästy liikkeelle, mutta hyvän rokotteen kehittäminen voi kestää vuoden.

Aivelo toimii Helsingin yliopistossa ekologian ja evoluutiobiologian tutkijatohtorina. Hän korostaa, että koronavirukset ovat usein suhteellisen nopeasti muuntautuvia. Tulevaa rokotetta voi verrata influenssarokotteeseen, josta tarvitaan vuosittain uusi versio.

– Jos koronaa vastaan saataisiin nyt kehitettyä rokote, antaisi se vain hetken suojan. Virukset muuttuvat niin nopeasti.

Aivelo haluaa kuitenkin painottaa rokotuksen toimivuuteen liittyvää epävarmuutta. Hän pitää mahdollisena, että rokote voisikin antaa pidemmän suojan.

Suuri huomio kiinnittynyt vain vakaviin tapauksiin

Koronavirukset ovat joukko viruksia, joita on todettu sekä ihmisillä että eläimillä. Yleisimmät koronavirukset aiheuttavat ihmisillä tavallisimmin lievän hengitystieinfektion.

Vakavia, jopa kuolemaan johtavia infektioita aiheuttaneet SARS ja MERS löydettiin niin ikään aluksi Kiinasta. Pari kuukautta sitten maassa todettiin keuhkokuumetapauksia, joiden aiheuttajaksi on todettu uusi koronavirus, COVID-19.

Koronaviruksenkin kohdalla on uutisoitu erityisesti vakavista sairastumistapauksista, jopa kuolemista. Tutkijatohtori Tuomas Aivelo pitää tätä osin harhaanjohtavana.

– Epidemioiden alkuvaiheessa havaitaan vain ne ärhäkät tapaukset. Niihin huomio kiinnittyy. SARS aiheutti lähinnä vain vakavia tapauksia ja niitä on nyt tässä verrattu koronatapauksiin. Nyt selvästi kuitenkin suurin osa on lieviä tapauksia. Niistä välttämättä ei ole kaikkia tunnistettukaan.

Kiinassa on todettu, että noin 80 prosenttia tapauksista on lieviä. Vakavista tapauksista kymmenesosa johtaa kuolemaan. Miten tappavasta taudista todellisuudessa on kyse?

– Sitä ei oikeastaan vielä tiedetä kovin hyvin, ja asiassa on monta muuttujaa. Hyvä kysymys on se, kuinka monelle se tarttuu ja paljonko lieviä tapauksia todellisuudessa on. Saattaa siis olla, että kuolleisuus on paljon pienempi kuin kaksi prosenttia.

Leviämisen estäminen saattaa olla mahdottomuus

Ekologian ja evoluutiobiologian tutkijatohtori Tuomas Aivelon mukaan koronaviruksen leviämistä saattaa olla mahdotonta estää.

– Jää nähtäväksi, voidaanko leviäminen pysäyttää. Viime viikonlopun aikana paljastui kuitenkin useita ketjuja Italiaa myöten. Tapaukset vihjaavat siihen, että leviämisen estäminen ei välttämättä ole mahdollista.

Aivelon mukaan on varauduttava siihen, että virus leviää maapallon eri kolkkiin. Sairaaloilta vaaditaan kapasiteettia hoitaa vakavasti oirehtivia ihmisiä. Taudin leviämistä tulee pyrkiä hidastamaan mahdollisimman paljon, hän sanoo.

– Hidastaminen antaa aikaa rokotteen kehittämiseen. Saadaan paremmat mahdollisuudet paitsi rokotteen valmistamiseen, myös sen testaamiseen.

Maalaisjärki kunniaan ja kasvojen koskettelu pannaan

Tuomas Aivelo välttää hysterian lietsomista ja korostaa maalaisjärjen käyttöä. Itse hän olisi valmis lähtemään vaikkapa Kanariansaarille tai Italiaan.

– Kyllä varmasti lähtisin. Miettisin, mihin olen menossa, kuinka lähellä tällä hetkellä esiintyviä tapauksia on ja miten toimia, jos ongelmia tulee. En miettisi sitä tartuntaa vaan enemmänkin sitä, mitkä kulkuvälineet toimivat.

Aivelo antaa käytännön neuvon, jonka hän on oppinut eräältä pandemiavarautumisen asaintuntijalta.

– Omia kasvojaan tulee opetella koskettelemaan mahdollisimman vähän. Ihmiset koskettelevat omia kasvojaan tiedostamattaan todella paljon. Taudit leviävät juuri niin, että ensin käsillä hiplataan jotain ja sitten kosketaan kasvoja.

