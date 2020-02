Vanhusten laitoshoitopaikkoja vähennettiin vuosikaudet – vanhustenpalvelujen johtaja myöntää, että liian pitkälle meni

Ikäihmisten palveluntarve on lisääntynyt Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin alueella.

Etelä-Karjalassa on vähennetty ikäihmisten ympärivuorokautisen hoidon laitospaikkoja useiden vuosien ajan. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa on haluttu tukea vanhusten kotona asumista.

– Kartoitimme vuonna 2010 tilannetta, kuinka paljon eri kunnissa on ympärivuorokautisen hoidon paikkoja ylipäänsä. Huomasimme, että kunnissa oli tosi isot erot laitospaikkojen määrässä, sanoo Eksoten terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhula.

Myös sosiaali- ja terveysministeriön suositukset kehottivat keskittymään kotihoitoon.

– Pyrimme vähentämään sitä, että ikäihmiset asuisivat viimeiset vuodet vuodeosastolla neljän hengen huoneissa, Karhula sanoo.

Eksote siirsikin työntekijöitä laitoshoidosta vanhusten kotihoitoon. Vuonna 2010 laitospaikkoja oli noin 2 000, nyt paikkoja on 1 500. Kymmenessä vuodessa lähti 500 ikäihmisten laitospaikkaa.

Ruuhkautunut päivystys ja uupuneet hoitajat

Laitospaikkojen vähentäminen on näkynyt Etelä-Karjalan keskussairaalan päivystysosaston ruuhkautumisessa Lappeenrannassa. Sama ilmiö on havaittu myös muualla Suomessa, esimerkiksi Vantaalla.

Huonokuntoiset kotona asuvat vanhukset ovat seilanneet päivystyksen ja kodin välillä. Päivystyksessä annetun ensihoidon jälkeen vanhukset on kotiutettu, mutta kotiuttamisen jälkeen he ovat palanneet päivystykseen, koska eivät pärjää kotona.

Etelä-Karjalassa päivystävät lääkärit ovat viestittäneet pitkään (siirryt toiseen palveluun), että Etelä-Karjalassa kotona asuu liian huonokuntoisia vanhuksia.

Laitospaikkojen vähentäminen on vaikeuttanut myös ikäihmisten laitoshoitoon pääsemistä.

Vuosi sitten iäkäs kotihoidon asukas kuoli kotonaan sattuneessa tulipalossa. Omaiset olivat hakeneet yksin asuvalle naiselle hoitopaikkaa useita kertoja Eksotelta, mutta sitä ei oltu myönnetty. Ylen Mot kertoi laitoshoitoon pääsyn hankaluuksista Etelä-Karjalassa sekä samoista puutteista muualla Suomessa.

Ongelmavyyhdin ydin on tuttu: hoitajia on liian vähän ja he uupuvat työtaakan alle.

– Jonkinlainen raja on tullut vastaan, Eksoten Tuula Karhula toteaa.

Hoivapaikkoja tarvitaan lisää

Ikäihmisten palveluasumispaikkoja on aiemmin vähennetty myös muualla Suomessa ja trendi jatkuu edelleen. Esimerkiksi Kymenlaaksossa aiotaan sulkea useita hoivakoteja tämän vuoden loppuun mennessä.

Geriatrian erikoislääkäri Sirkka-Liisa Kivelän mukaan ympärivuorokautisen hoidon paikkoja tarvittaisiin huomattavasti enemmän koko Suomessa.

– Tehostetun palveluasumisen paikkoja ei ole lisätty siinä suhteessa kuin pitkäaiaikaisia laitoshoitopaikkoja on vähennetty, vaikka olisi pitänyt.

Kivelän mukaan tilanne on katastrofaalinen, koska ihmiset vanhenevat, entistä huonokuntoisemmat joutuvat asumaan kotona ja henkilökuntaa ei ole tarpeeksi.

–2010-luvulla ympärivuorokautisen hoivan piiriin siirtyneet asiakkaat ovat paljon huonokuntoisempia kuin aiemmin.

Liian huonokuntoiset pois kotoa

Eksote tekee nyt osittaisen suunnanmuutoksen ja lisää ikäihmisten palveluasumispaikkoja.

–Olemme tunnustaneet sen, että olemme Suomen kärkeä siinä kuinka paljon asutaan kotona. Meidän pitää tarkistaa, ettei liian huonokuntoisia asu kotona, kertoo Eksoten terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhula.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n tilaston mukaan hieman yli 12 prosenttia Etelä-Karjalassa asuvista 75 vuotta täyttäneistä oli säännöllisen kotihoidon piirissä vuonna 2018.

Etelä-Karjalaa enemmän kotona hoidettavia on muun muassa Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla sekä Etelä-Savossa, joissa 13–14 prosenttia ikäihmisistä asuu kotonaan.

Uusia laitospaikkoja Imatralle ja Rautjärvelle

Ensi vaiheessa palveluasumispaikkoja saadaan Etelä-Karjalaan lisää Attendon avulla. Attendo rakentaa Imatralle uuden palvelutalon, jonne tulee 80 uutta palveluasuntoa. Lisäksi uusia palveluasuntoja tulee Rautjärvelle.

Palveluasumispaikkojen lisääminen aiheuttaa kovaa painetta Eksoten tämän vuoden budjettiin. Eksoten yt-neuvottelut päättyivät juuri, mutta säästöjä joudutaan hakemaan lisää.

Toisaalta se voi tuoda pitkällä aikavälillä myös säästöjä.

– Toki se akuutisti lisää palveluasumisen kustannuksia, mutta toisaalta se vähentää kotihoidon kuormitusta ja sairaalan ylipaikkatarvetta, Eksoten terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhula summaa.

Eksoten päivystävät lääkärit ovatkin hyvillään sairaanhoitopiirin uudesta suunnasta vanhustenhoidossa.

– Tämä on hyvä asia, tästä olemme sanoneet pitkään, Eksoten akuutin tulosyksikön ylilääkäri Afra Prokki toteaa.