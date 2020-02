Lääkäri ja somevaikuttaja neuvoo suhtautumaan koronavirustilanteeseen rauhallisesti: "Parasta lääkettä pelolle on tieto"

View this post on Instagram

🛑koronavirus do's and don'ts⁣🛑 ⁣ Suomen 1. koronavirustapaus on varmistunut tänään keskiviikkoiltana Rovaniemellä kiinalaiselta naiselta. Tämä ei ole mikään ihme, sillä yksittäisiä tartuntoja on myös Ranskassa ja Saksassa todettu ja Rovaniemellä on paljon kiinalaisia turisteja. ⁣ ⁣ Vakavia oireita saaneilla potilailla on ollut yleensä jokin yleiskuntoa heikentävä pitkäaikaissairaus.⁣ ⁣ Yleensä koronavirukset tarttuvat hengitysteiden kautta PISARATARTUNTANA OIREISELTA HENKILÖLTÄ. Tämä ei tarkoita hengitysilmaa, vaan sitä että potilas yskii tai aivastaa ja eritteet kulkeutuvat toisen ihmisen limakalvoille. Oireettomien henkilöiden ei tiedetä tartuttavan eikä @thl.fi suosittele hengityssuojaimia. ⁣ ⁣ 🦠don't⁣ - tuhlaa rahojasi hengityssuojaimiin⁣ - panic. Se ei hyödytä eikä siihen ole mitään järkevää syytä. ⁣ ⁣ 🦠do⁣ - pese käsiäsi vedellä ja saippualla⁣ - käytä käsidesiä⁣ - pyyhi kädet kertakäyttöpyyhkeeseen⁣ - vältä kasvojen koskettelua⁣ - yski kyynärpäähän, älä kämmeneen⁣ - jaa tätä tietoa ja ohjaa ihmisiä THL:n sivuille oikean tiedon piiriin.⁣ ⁣ Virusta tutkitaan koko ajan ja saamme kiittää jälleen tiedemiehiä ja -naisia tästä työstä, että analysoivat virusta yötä päivää sen ominaisuuksien selvittämiseksi✌️⁣