Kahden yli 100-vuotiaan lehden naimakauppa herättää kitkerääkin mieltä – päätoimittaja Mantila: "Vaasassa on ollut aina kriittinen yleisö"

Noin kuukausi sitten päivänvalon nähnyt uusi pohjalaislehti Ilkka-Pohjalainen on saanut lukijoiden keskuudessa vaihtelevan vastaanoton.

Keskustelu sosiaalisessa mediassa on ollut vilkasta ja varsinkin Vaasassa on haikailtu oman lehden perään.

Kahden perinteikkään maakuntalehden yhdistyminen on tehnyt toisille kipeää.

"Lopetin jo pitkäaikaisen tilauksen ei ole lehti enää vaasalaiselle tarkoitettu."

"Mie lopetin kans toissa viikolla tilauksen, eihän siinä ollu juuri Vaasan uutisia... Harmi ko lähti Ilkan kelkkaan."

Liian vähän juttuja Vaasasta

Lehden tekijöille kritiikki ei ole tullut yllätyksenä eikä myöskään se, että lehtien yhdistyminen on herättänyt keskustelua enemmän Vaasassa kuin Seinäjoella.

Ilkka-Pohjalaisen päätoimittaja Markku Mantila toimi Pohjalaisen päätoimittajana vuosina 2002-2009 ja hän tuntee hyvin vaasalaisten mielenlaadun.

– Vaasassa on ollut aina kriittinen yleisö. Palautteen laatu ja laji on minulle tuttua reilun kymmenen vuoden takaa.

Vaasalaislukijoiden keskeinen moite on, että uusi lehti ei palvele tasapuolisesti kahden maakunnan ja niiden pääkaupunkien lukijoita. Vaasan uutisia on liian vähän ja muita uutisia liian paljon.

"Peruutin jo tilauksen. Ei kiinnosta paloiko sohvatyyny Alavudella."

"Viimeinen niitti oli se kun Tekstaten-palstalla on myös Seinäjoen juttuja."

"Tästä puhuttiin meidänkin talouden aamukahvilla. Seuraavaan laskuun asti on aikaa parantaa…"

Tilausluvut tarkassa seurannassa

Moni somekeskustelija kertoo peruuttaneensa lehden tilauksen tai harkitsevansa sitä, mutta Mantila muistuttaaa, että sosiaalisen median keskustelujen perusteella syntyy helposti väärä kuva tilanteesta.

Tilaus- ja peruutuslukujenkin valossa startti on ollut odotetunlainen.

Pasi Takkunen / Yle

– Olemme seuranneet numeroita tarkasti. Mikään numero kummassakaan kaupungissa tai maakunnassa ei ole millään tavalla poikkeuksellinen. Esimerkiksi peruutusten suhteen numeroissa ei ole mitään muutosta siihen tilanteeseen, joka vallitsi vuosi sitten lehtien ollessa erillään.

Markku Mantilan mukaan pyrkimys palvella kaikkia lukijoita tasapuolisesti on itsestään selvää. Mantilan oman käsityksen mukaan siinä on myös onnistuttu.

Toimituksessa on juttujen lukumääriä ynnäilty yhtä lailla kuin vaasalaisten aamukahvipöydissä.

– Kun on kappalemääräisesti katsottu, Vaasa on ollut aika hyvin esillä meidän tarjonnassa. Pyrimme siihen, että kummatkin kaupungit näkyvät hyvin, ja se on ihan systemaattista. Jos näyttää siltä, että toinen kaupunki jää tappiolle, niin se on varmaan katsojan silmässä ainoastaan.

Myös politiikka jakaa

Suoraa päätoimittajalle palautetta on tullut monenlaista eikä ainoa jakolinja kulje suinkaan Vaasan ja Seinäjoen tai niitä ympäröivien maakuntien välillä, toteaa Mantila.

Myös esimerkiksi politiikka jakaa lukijoita. Mantilan mukaan enemmän kuin vaasalaisilta onkin palautetta tullut perussuomalaisilta.

Kyllä on mukava saada palautetta. pic.twitter.com/o8scwhhRq6 — Markku Mantila (@MarkkuMantila) 24. helmikuuta 2020

Kiitostakin Ilkka-Pohjalainen saa sosiaalisessa mediassa, jopa rannikon asukkailta.

"Nyt pysyy kartalla koko Pohjanmaan asioista. Ihan Ähtäriä myöden."

"Ja tekee ihan vaasalaisillekin hyvää vähän laajempi uutisointi. Alkaisivat tietämään missä esim. Tervajoki tai Nurmo sijaitsee."

Päätoimittaja Mantilan mukaan kuukausi on lyhyt aika arvioida lukijoiden käyttäytymistä jatkossa. Kun lehdillä on takana yli sata vuotta erillistä historiaa, ei sitä pyyhkäistä pois viikossa tai kuukaudessa.

– Kyllä se siellä pysyy jonkin aikaa. Kun mennään nyt vuosi eteenpäin, niin katsotaan joko sitten väki tottuu yhteen kahden sijaan.

Joka tapauksessa Mantila pitää oman median olemassaoloa maakuntien ja niiden ihmisten kannalta ratkaisevana.

– Jos maakunnat aikovat pysyä hengissä, median täytyy pysyä elinvoimaisena ja auttaa maakuntia niiden kehityksessä. Muuten meistä tulee Tampereen ja Turun takamaa.

Lukijoiden kommentit poimittu Facebookista Vaasan julkisen puskaradion keskusteluista.