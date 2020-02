Pitääkö olla huolissaan, jos on ollut samassa tilassa ihmisen kanssa, jolla epäillään koronavirusta? Kysyimme 8 kysymystä asiantuntijalta

Jyväskylässä tutkitaan mahdollista koronavirustartuntaa. Mahdollista tartuntaa epäillään tiistaina illalla junalla Helsinki-Vantaan lentoasemalta Tikkurilan kautta Jyväskylään kulkeneella matkustajalla.

Tartuntojen lisääntyessä ihmiset saattavat pohtia, miten tulee toimia jos on sattunut olemaan samassa tilassa jonkun kanssa, jolla epäillään koronavirusta. Soitimme Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin infektiosairauksien ylilääkärille Asko Järviselle junatapauksen tultua ilmi ja kysyimme asiaa.

Pitääkö samassa tilassa olleiden ihmisten olla huolissaan?

– Mielestäni ei, koska nyt he eivät tartuta tautia eteenpäin. Taudilla on tietty itämisaika, joka on yleensä joitakin päiviä tämän hetken tiedon mukaan. Nythän emme tiedä, onko junassa olleella ihmisellä edes ollut koronavirusta. Muut taudit ovat todennäköisempiä. Jos se osoittautuu koronavirukseksi, siitä varmasti tiedotetaan ja annetaan sitten ohjeita, miten tulee toimia ja yritetään myös saada kontakti näihin junassa olleisiin ihmisiin.

Tarvitseeko samassa tilassa olleiden ihmisten tehdä jotain?

– Tällä hetkellä ei tarvitse tehdä yhtään mitään. Elää vain ihan normaalia elämää. Ehkä sen verran voi mediaa katsoa, että tietää osoittautuuko epäily oikeaksi vai ei.

Voivatko samassa tilassa olleet ihmiset sairastuttaa muita, jos ovat itse oireettomia?

– Oireeton voi lyhyen aikaa sitä virusta erittää, se on mahdollista. Toki viruksen eritysmäärät varmaan ovat matalampia oireettomilla ihmisillä tässäkin koronavirustaudissa. Oireeton ihminen ei myöskään pärski ja käytä käsiään hengitysteissä eli kyllä oireettoman tartuttamisriski on ainakin huomattavasti matalampi.

Mitä samassa tilassa olleiden tulee tehdä, jos käy ilmi, että kyseessä todella on koronavirus?

– Silloin varmasti kerrotaan tarkemmin, missä tämä sairastunut ihminen on ollut ja annetaan ohjeita, miten muiden ihmisten tulee sairastuessaan toimia ja mihin ottaa yhteyttä. Ongelmiahan lähinnä tulee siinä tilanteessa jos he sairastuvat.

VR on ylimääräisenä varotoimenpiteenä tehosiivonnut taajamajunan, jolla henkilö matkusti Jyväskylään. Oliko se tarpeellista?

– Jos epäily on kovin vahva, varmaan se silloin on järkevää. Jos tartunnan saanut on koskenut pintoihin ja heti perään tulee toinen ja koskee niihin ja jos kädet vielä käy sen jälkeen kasvoissa, niin tartuntariski on ainakin teoreettisesti olemassa.

Miten kauan koronavirus voi muhia pinnoilla, kuten ovenkahvoissa?

– Tästä viruksesta ei tarkkaan tiedetä. Yleensä hengitystievirukset varsin nopeasti elimistön ulkopuolella inaktivoituvat, eivätkä säily tartuntakykyisinä. Todennäköisemmin kyse on maksimissaan tunneista eli kyllä ne aika nopeasti ympäristön pinnoilta katoavat.

Miten lähellä pitää olla, jotta altistuminen tartunnalle on mahdollista?

– Yleensä edellytetään lähikontaktia. Eli on pitänyt istua ihan samalla tai aivan viereisellä penkkirivillä tai olla ihan suorassa kontaktissa tähän ihmiseen.

– Uskoisin, että valtaosa junan matkustajista on täysin turvassa. Yleensä taudin tarttumiseen edellytetään suoraa kontaktia ja usein myös pidempää aikaa. Mitä kauemmin on ollut samassa tilassa sitä enemmän riski lisääntyy.

Miten toimia jos epäilee itsellään koronavirustartuntaa?

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ohjeistaa (siirryt toiseen palveluun) ottamaan aina ensin puhelimitse yhteyttä paikalliseen sairaalaan tai terveyskeskuksen päivystykseen, josta saa tarkemmat ohjeet hoitoon hakeutumiseen.

Suojaa suusi ja nenäsi kertakäyttönenäliinalla, kun yskit tai aivastat. Laita käytetty nenäliina välittömästi roskiin. Jos sinulla ei ole nenäliinaa, yski tai aivasta puserosi hihan yläosaan, älä käsiisi.

