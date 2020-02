Tallink ja Tallinnan kaupunki rakentavat uuden matkustajasataman – Linnahallin yhteyteen suunnitellaan myös liike- ja konferenssikeskusta

Tallink Grupp, Tallinnan kaupunki ja Viron suurin sijoitusyhtiö Infortar aikovat muodostaa yhteisyrityksen, joka rakentaa uusiksi Linnahallin alueen Tallinnassa. Tarkoitus on tehdä Linnahallille uusi matkustajasatama, hotelli, liike- ja konferenssikeskukset ja konserttisali.

Hankkeen kokonaiskustannuksiksi arvioidaan Tallinkin tiedotteen mukaan noin 300 miljoonaa euroa.

Aiesopimuksen mukaan Tallinnan kaupunki omistaa tulevasta yrityksestä 34 prosenttia ja Tallink ja Infortar kumpikin 33 prosenttia. Kaupankäynti Tallinkin osakkeilla on keskeytetty sekä Helsingin että Tallinnan pörsseissä.

– Tallinnan kaupunki ja Viron hallitus ovat jo kauan odottaneet toteuttamiskelpoista ehdotusta Linnahallin kehittämisestä. Visiomme Tallinnan kaupungin kanssa on rakentaa houkutteleva konferenssi-, matkustajasatama- ja viihdekompleksi Linnahallin alueelle ja sen lähiympäristöön, kertoo Tallink-konsernin toimitusjohtaja Paavo Nõgene yhtiön tiedotteessa.

Neuvostoaikainen rapistunut monumentti

Linnahall on kulttuuri- ja urheilukeskus, joka rakennettiin neuvostoaikana vuoden 1980 Moskovan olympialaisia varten. Sittemmin rakennelma on jäänyt autioksi ja rapistunut. Linnahallin yhteydessä on laituri, johon liikennöivät takavuosina Linda Linen ja Vikingin pikavuorot.

Linnahallin remonttia on suunniteltu vuosia, mutta toistaiseksi siihen ei ole löytynyt rahaa.

Nyt Linnahallin kehityshankkeeseen ilmoittautuneet yritykset uskovat sen kannattavan, koska Tallinnassa vierailee miljoonia turisteja. Rahallinen riski hankkeesta on kahdella yrityksellä. Tallinnan kaupunki investoi siihen lähinnä tontit.

Tarkemmat analyysit ja markkinatutkimukset ovat Tallinnan kaupunginjohtajan Mihail Kõlvartin mukaan vasta edessäpäin. Näin kertoo Viron yleisradioyhtiö ERR (siirryt toiseen palveluun).

