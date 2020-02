Pääministeri Marin: Koronaviruksen leviäminen pakottaa hallituksen ottamaan asian pöydälle – ”On todennäköisempää, että tapauksia tulee Suomeen lisää”

Hallitus kokoontuu tänään pääministeri Sanna Marinin (sd.) johdolla pohtimaan, miten Suomi on varautunut koronaviruksen leviämiseen. Marinin mukaan Suomi on varautunut hyvin. Kuvaa klikkaamalla voit katsoa suorana, mitä ministerit ovat valmiita sanomaan kokouksensa jälkeen.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoo, että koronaviruksen leviäminen ja tartuntatapausten määrän kasvaminen pakottaa hallituksen käsittelemään tilannetta tänään iltapäivästä.

– Sillä tavalla tilanne on muuttunut, että tapauksia on havaittu Euroopassa aiempaa enemmän. Sitä kautta on todennäköisempää, että Suomeenkin näitä tapauksia tulee, Marin sanoi.

Valtioneuvosto on aiemmin varautunut tilanteeseen, mutta nyt ministerit istuvat iltapäivästä alas ja päivittävät tilannekuvaa viimeisillä tiedoilla. Yle seuraa tässä artikkelissa kokouksen antia.

Marin rauhoittelee tilannetta, sillä Suomessa on ollut vasta yksi varmistettu koronavirustapaus.

– Sekin saatiin hoidettua aivan asianmukaisesti, mutta totta kai on mahdollista, että tänne tulee tapauksia enemmän. Sen takia on hyvä, että varautumista käydään läpi.

Hallituksen kokouksessa on tänään paikalla ministerit ja ministeriöistä virkamiehiä, jotka kertovat tilanteeseen varautumisesta. Samalla kokous on eri ministeriöille mahdollisuus tiivistää entisestään yhteistyötä viruksen torjunnassa.

Torstaina asiaa käsitellään eduskunnassa, kun pääministeri Marin antaa asiasta ilmoituksen. Samalla tilannetta käydään eri eduskuntaryhmissä läpi.

– Suomi ei ole jälkijunassa. Suomi on hyvin varautunut ja meillä on toimivat prosessit. Nyt haluamme käydä tilanteen avoimesti läpi niin eduskunnassa kuin sitä kautta myös julkisesti.

Ajankohtaiskeskustelu koronaviruksesta käydään torstaina alkuillasta.

