Kokemäenjoen vesistössä vedenpinnat pysyvät pitkään huippulukemissa – hyydetulvan riski vähäinen

Talven aikana vesi on tulvinut Porin keskustassa Kirjurinluodon rannoille.

Talven aikana vesi on tulvinut Porin keskustassa Kirjurinluodon rannoille. Jenni Joensuu / Yle

Pääuoman Kokemäenjoen tulvatilanteeseen ei ole näköpiirissä nopeaa ratkaisua, sillä sivujokien virtaamien pienentyessä juoksutuksia on lisättävä Pirkanmaan suurista järvistä.

Alueen ely-keskusten mukaan Kokemäenjoen vesistön vedenpinnat pysyvät vielä pitkään poikkeuksellisen korkeina.

Kokemäenjoen tulvatilanteeseen ei ole helpotusta lähihetkinä. Sivujokien virtaamien pienentyessä juoksutuksia on lisättävä Pirkanmaan suurista järvistä.

Järvet ovat jopa keskimääräisiä kevättulvia korkeammalla.

Tulviminen alkoi jo marraskuussa

Ennätysmäiset sateet ovat aiheuttaneet marraskuun alusta lähtien koko talven ajan jatkuvia tulvaongelmia Kokemäenjoen vesistössä.

Yksistään helmikuun aikana Kokemäenjoen vesistöalueella on satanut jo yli 100 millimetriä, kun kuukauden keskimääräinen sademäärä on noin 40 millimetriä. Normaalitalvena sade on tullut pääosin lumena.

Jatkonäkymiä helpottaa se, ettei sääennusteissa näy tällä hetkellä juurikaan lisäsateita.

Kevättalvella hyydetulvariski vähenee

Vesistöissä veden lämpö on laskenut parin viime päivän aikana jäätymispisteen tuntumaan, joten jonkinlaista jäänmuodostusta on lähipäivinä todennäköisesti nähtävissä.

Hyyderiski on kuitenkin varsin vähäinen, arvioi johtava vesitalousasiantuntija Juha-Pekka Triipponen Varsinais-Suomen ely-keskuksesta.

Kevättalvella hyydetulvariski ei ole ylipäätään yhtä suuri kuin alkutalvella, koska aurinko lämmittää jo hyvin päivisin. Mahdollisia hyyteenmuodostuspäiviä ei ole enää kovin paljon jäljellä.