Sean Ricks: Älä pakota miestä puhumaan tunteistaan 

Miehet! Voimme kuulemma todella pahoin. Syynä ovat milloin valta-asemaamme tukevat rakenteet ja ajattelutavat, toksiset eli myrkylliset käyttäytymistapamme ja tietty kyvyttömyytemme puhua tunteistamme.

Näin osa yhteiskunnasta näkee meidät nykymiehet, kuten feministikirjailija Bell Hooks. Hänen uutuuskirjansa Mies tahtoo muuttua suomennettiin äskettäin (siirryt toiseen palveluun). Hyvin kärjistäen kirjan punainen lanka on siinä, että me miehet tiedämme voivamme pahoin, mutta emme juuri tiedä tarkkoja syitä siihen, miksi voimme pahoin. Onneksi siihen on olemassa vastaus.

Kuten ostaa Bell Hooksin kirja ja hyväksyä, että, mitä feministisemmin ajattelemme, sitä paremmin voimme.

No jaa.

Suomi on täynnä naisia, miehiä ja muunsukupuolisia, jotka puhuvat taukoamatta tunteistaan ja ovat silti vuodesta toiseen yhtä pihalla kuin edellisellä viikolla. Määrä ei tässäkään asiassa korvaa laatua.

Nykyistä keskustelukulttuuriamme vaivaavat samat ongelmat kuin toimimattomassa parisuhteessa. Kumpikin osapuoli tietää tasan tarkkaan, mikä toisessa on vikana ja molemmilla on ratkaisu siihen. Kuuntelemisen ja ymmärtämisen sijasta otetaan asiaksi korjata toinen. Eihän siinä hyvin käy.

Faktat (siirryt toiseen palveluun) kertovat, että miehet kokevat hyvinvointinsa keskimäärin heikommaksi kuin naiset (vaikka ero ei ole mitenkään merkittävä). Mies tai miehisyys ei kuitenkaan ole ongelma, jota lähtökohtaisesti tulisi ratkoa. Eikä feminismi ole ainoa ratkaisu siihen.

Miehisyys ei ole vertauskuva pahalle sen enempää kuin naiseus on yhtäläisyysmerkki hyvälle. Kenenkään miehen ei tulisi kantaa omaa sukupuoltaan riippakivenä sen enempää kuin yhdenkään naisen tulisi olla erehtymätön ja autuas.

Miesten ei tarvitse muuttua. Se, mitä miesten ja naisten ja muuksi sukupuolensa kokevien tulisi tehdä, on kasvaa ihmisinä ja tukea toisiaan siinä pyrkimyksessä – niin hyvinä kuin huonoina hetkinä.

Stereotyyppisessä heteroparisuhdekaavassa miestä usein moititaan siitä, että hän kuuntelun sijasta yrittää ratkoa ongelmia. Miksi sitten miesten kanssa toimisi sama kaava?

Jatkuva miesten pahoinvoinnin ja miehisyyden myrkyllisyyden korostaminen ei kannusta itsensä kehittämiseen. Vai miltä sinusta kuulostaa työpaikan kehityskeskustelu, jossa ”hyvällä asialla” listataan kaikki, mikä sinussa on vialla, mitä pahaa sinä ja kaltaisesi olette saaneet aikaan ja mitä juuri sinun tulisi tehdä kaiken sen korjaamiseksi?

Miehiksi itsensä kokevat eivät kasva ihmisinä muuttumalla enemmän naisiksi. Elämässä kukaan ihminen ei muutu paremmaksi muuttumalla toisenlaiseksi.

Minulla on äijäkavereita. Osan kanssa puhumme tunteista vaikka koko illan sohvalla istuen. Voimme vaikka juoda teetä tai ottaa lasin viiniä. Toisten kanssa se hetki saattaa tulla kalja kädessä tai hyvin perinteiseen tapaan saunassa istuen. Mitä enemmän ikää on tullut, sitä syvemmäksi keskustelut ovat muuttuneet.

Viikonvaihteessa Sinkkuelämää-sarjan näyttelijä Cynthia Nixon nousi viraalihitiksi (siirryt toiseen palveluun) hienossa, voimakkaassa ja puhuttelevassa Ole leidi, he sanoivat-videossa. Siinä kuullaan niitä satoja vaatimuksia, joita osa naisista saa kuulla arjessa kuten: ”Miehet eivät voi hallita itseään. Miehillä on tarpeita” tai ”Hymyile enemmän. Tuota miehille nautintoa. Ole kokenut. Ole seksuaalinen. Ole viaton.”

Voisiko miehistä tehdä vähääkään samanlaisen julkitulon ilman, että sitä syytettäisiin naisten kokemusten vähättelystä eli manspleinaamisesta tai toksisen eli myrkyllisen miehisyyden ylläpitämisestä tai tilan viemisestä naissukupuolelle tärkeästä hetkestä? Tuskinpa, ja se on harmi se.

Suosittelen katsomaan videon ja lukemaan Bell Hooksin kirjan. Molemmat ovat vaikuttavia ja ajatuksia herättäviä. Videon katsottuani ja kirjan luettuani olen kuitenkin yhä sitä mieltä, että miehet ovat pääsääntöisesti ihan kelpo kavereita.

