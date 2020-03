Taiteilija Wilma-Emilia Kuosa väsyi hyysäämään juoppoja: "Niissä parisuhteissa jää aina kakkoseksi viinalle"

– Runot ovat yksi tavoistani tanssia. Kaikki on pelkkää rytmiä, elämä on rytmiä, eiks niin, sanoo Kuosa, hakkaa kädellä rintaansa ja nauraa, koska nauraa paljon. Suuri osa kirjan runoista on kirjoitettu niin, että jokaisella rivillä on yhtä monta tavua, ja ne voi räpätä. Jyrki Lyytikkä / Yle