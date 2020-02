Nettisivustolla kysytään tietojärjestelmästä kokemuksia nimettömänä, lääkärit haukkuivat lyttyyn – Toimitusjohtaja: Apotin ongelmat ovat tiedossa

Parjattu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin potilastietojärjestelmä Apotti ei saa kiitosta sairaaloiden henkilökunnalta vieläkään – päinvastoin. Nyt kokemuksia Apotista kerätään verkkosivustolle, jonne kommenttinsa voi jättää nimettömänä.

Hetki sitten perustettu sivusto on vain Apotti-kokemuksia varten. Lääkäreiltä ja hoitajilta tulleet kommentit ovat melko karua luettavaa:

"Erikoislääkäri, Hyvinkää: Huonoin järjestelmä ikinä. Hidas, vaarantaa potilasturvallisuuden."

"Erikoistuva lääkäri, Espoo: Apotin slogan: 'Aikaa ihmiselle' on pöyristyttävä vale. Aikaa EI ole enää potilaalle, vain tietokoneelle ja ATK-tuelle."

"Lääkäri, pk-seutu: Olen jo kuullut lääkäreiden irtisanoutuvan koska #apotti."

Apottikokemus.fi (siirryt toiseen palveluun)-sivuston takana on hammaslääkäri Abdirisak Ahmed. Hän itse ei ole Apotin käyttäjä, ainakaan vielä, mutta kollegoiden kanssa käydyt keskustelut innoittivat sivun perustamiseen.

– Lääkärien Facebook-palstalla keskustelu kääntyi siihen, että ihmisten kokemuksia Apotista ei kuule kukaan. Minulla oli sinä päivänä aikaa, joten päädyin tekemään sivuston, Ahmed kertoo.

Mikä ihmeen Apotti? Apotti on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin uusi potilastietojärjestelmä

Otettiin ensimmäisenä käyttöön Peijaksen sairaalassa marraskuussa 2018

Käytössä suurimmassa osassa Vantaan terveys-, perhe- ja vanhuspalveluita sekä Jorvin, Raaseporin, Lohjan, Hyvinkään ja Porvoon sairaaloissa ja Naistentautien ja synnytysten ja Psykiatrian tulosyksiköissä

Laajenee toukokuussa koko Husin sairaanhoitopiiriin

Korvaa nykyiset järjestelmät ja kokoaa yhden potilaan kaikki tiedot yhden ohjelman alle

Tavoitteena on säästää työntekijöiden aikaa ja sujuvoittaa tiedonkulkua

Vaikuttaa 1,6 miljoonaan kuntalaiseen, kun se on otettu kokonaan käyttöön

Sivustolle voi jättää kommentin kuka tahansa. Näin ollen täyttä varmuutta kokemusten aitoudesta ei ole. Ahmed myöntää ongelman, mutta epäilee sitä, että kovinkaan moni jaksaisi nähdä vaivaa valehdellakseen sivustolla.

– Ihmisten kommentit ovat myös olleet aika spesifejä, hän sanoo ja viittaa tällä siihen, että monessa kommentissa kokemuksia on kuvailtu melko tarkasti.

Ahmedin mukaan sivustolle on tullut tähän mennessä yli 200 kommenttia. Pelkkiä haukkuja ne eivät ole, vaan joukossa on myönteisiäkin Apotti-kokemuksia. Ahmedkin sanoo, että epäilemättä järjestelmässä on myös paljon hyvää.

Silti päällimmäisenä kommenteista on havaittavissa ihmisten huoli.

– Ihmisiä ahdistaa se, etteivät pysty tekemään työtään samalla tavalla kuin aiemmin, ja he pelkäävät, että jotain jää huomaamatta.

Apotin käyttäjiä on kuultu, vakuuttaa toimitusjohtaja

Apotin toimitusjohtaja Hannu Välimäki on tietoinen siitä, että Apotista on kerätty kokemuksia nimettömänä. Itse hän ei ole vieraillut sivustolla.

– Mielelläni katson kommentit, jos siellä on aitoja kehityskohteita ja sellaisia, joita emme olisi vielä pystyneet huomiomaan. Oletan kuitenkin, että kaikki asiat ovat jo tulleet esille.

Välimäen mukaan Apotin käyttäjiä on kuultu: käyttäjäpalautetta on kerätty paljon, ja sitä kerätään jatkuvasti lisää.

– On tehty puhelinhaastatteluja ja laajempia käyttäjätyytyväisyyskyselyitä. Lisäksi on käyty paikan päällä kysymässä suurimmista haasteista. Tiedämme, että niitä on, Välimäki toteaa.

Esimerkiksi ongelmat Apotin lääkitysosiossa, josta myös moni Apottikokemus.fi-sivustolla kirjoittaa, ovat nousseet palautteista esille.

Välimäki vakuuttaa, että palautteilla on myös vaikutusta: parannuksia järjestelmään tehdään jatkuvasti. Hänen mukaansa on ollut tiedossa, että järjestelmä ei ole kerralla valmis.

– Emme ole odottaneetkaan, että se heti käyttöönoton jälkeen saisi 5/5 arvion. Tämä siitäkin syystä, että tähän on liittynyt myös isoja muutoksia toimintatavoissa ja ihmisten rooleissa, Välimäki sanoo.

Lääkärit ovat tuoneet huolensa Apotista esille aiemminkin. On ollut tietosuojaongelmia ja tammikuussa Helsingin Sanomat uutisoi (siirryt toiseen palveluun), että Apotti oli osallisena potilaan kuolemaan johtaneessa tapahtumaketjussa. Uutissuomalaisen (siirryt toiseen palveluun) (maksumuurin takana) mukaan Apotista tehdyt vaarailmoitukset ovat nyt helmikuussa lisääntyneet merkittävästi.

Toimitusjohtaja Hannu Välimäen mukaan ei kuitenkaan voi sanoa, että nimenomaan Apotti vaarantaisi potilasturvallisuutta missään.

