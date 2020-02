Kreikan saarilla rajuja yhteenottoja ja yleislakko uusien pakolaiskeskusten vuoksi

Yhteenotot mielenosoittajien ja mellakkapoliisien välillä jatkuivat keskiviikkona väkivaltaisina lähellä Mantamadosin kaupunkia Lesboksen saarella Kreikassa. Mielenosoittajat paiskovat poliisia kivillä ja polttopulloilla ja virkavalta vastasi kyynelkaasulla ja tainnutuskranaateilla.

- Täällä on sotatila. Poliiseilla on aseet, mutta meillä on sydän ja sielu, sanoi paikallinen pappi, isä Stratis.

Mielenosoittajat vastustavat Mantamadosin lähelle suunniteltua uutta, 7 000 paikan pakolaiskeskusta, joka on tarkoitettu Välimeren yli tuleville siirtolaisille. Poliisin mukaan paikalla oli yli tuhat mielenosoittajaa.

Lesboksen, Chioksen ja Samoksen aluehallinnot kehottivat saarien asukkaita menemään vuorokauden yleislakkoon rakennussuunnitelmien vuoksi. Saarelaiset sanovat hyväksyvänsä vain pienet keskukset, joista ihmiset joko lähetetään eteenpäin Manner-Kreikkaan tai palautetaan lähtömaihinsa. Kreikan hallitus haluaisi Lesboksen, Hioksen, Samoksen, Kosin ja Leroksen saarille tilat 20 000 ihmiselle.

Kreikan saarilla on tällä hetkellä yli 38 000 pakolaista leireillä, jotka on tarkoitettu vain runsaalle 6 000 ihmiselle. Kreikan halltuksen mukaan uudet suljetut keskukset parantaisivat sekä turvapaikanhakijoiden että paikallisten asukkaiden turvallisuutta.

Lähteet: AFP, Reuters