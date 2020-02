Herätys: Koronatilanteen käsittely jatkuu, lintujen elämä ei ole entisellään, sairaalan mallihuone paljastaa puutteet

Hallitus pitää tiedotustilaisuuden koronavirustilanteesta klo 13.30

Hallitus tapaa aamupäivällä eduskuntaryhmien johtoa ja kertoo, miten koronavirustilanteeseen on varauduttu. Hallitus pitää tiedostustilaisuuden kello 13.30, jonka Yle näyttää suorana. Paikalla ovat pääministeri Sanna Marin (sd.), valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk.), sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) sekä perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.). Lue tästä uusimmat tiedot koronavirustilanteesta.

Valtion isoille yhtiöille tulossa ilmastotavoitteet

Ympäristöaktivistit tunkeutuivat Datteln 4 -voimalaan helmikuun alussa. Ina Fassbender / AFP

Valtionyhtiöille tulee pian uusia ilmastovelvoitteita, mutta suurimpia saastuttajia ei aiota nostaa tikunnokkaan. Ilmastoasiantuntijat ovat vaatineet toimia erityisesti Fortumin suhteen. Hallitus julkistaa omistajaohjauksen periaatepäätöksen ilmastovelvoitteineen maaliskuussa.

"Kuolemmeko kaikki tänne?" – Kuvat kertovat pakolaisten ahdingosta Syyrian Idlibissä

Syyrialaispoika istuu Saramadan kaupungin hautausmaalla Idlibissä. Aaref Watad / AFP

Syyriassa on käynnissä koko yhdeksänvuotisen sisällissodan pahin siviilien joukkopako. YK:n mukaan lähes 950 000 ihmistä on paennut Idlibin alueella kodeistaan sitten joulukuun alun. Yli puoli miljoonaa pakolaisista on lapsia.

– Idlibin ankarien talviolojen keskellä näemme ihmisiä loukussa, eristyksissä ja pian ilman mahdollisuuksia selviytyä. Tämä on täysin mahdotonta hyväksyä, sanoi Punaisen ristin kansainvälisen komitean Lähi-idän johtaja Fabrizio Carboni.

Lintujen uudenlainen elämä kertoo koko ekosysteemin muutoksesta

Haahkat tarvitsevat riittävän isoja simpukoita selviytyäkseen talviajasta. Ne voivat pulskasti silloin kun simpukatkin ovat pulskia. Sinisimpukat kasvavat suuriksi vain tarpeeksi suolaisessa vedessä. Heikki Eriksson

Ilmastonmuutoksen vaikutukset lintuihin ovat paljon muutakin kuin leutoina talvina pohjoiseen jääneitä talvehtijoita tai aikaisin saapuvia muuttolintuja. Vaikutukset ulottuvat syvälle, ja ne ovat monimutkaisia. Ilmastonmuutos muokkaa elinympäristöjä ja ravintoverkkoja monin eri tavoin. Lajien väliset suhteet, ympäristön kemia, luonnon aikataulut ja jopa lajien perimä ovat jo muuttuneet.

Liki valmiit potilashuoneet odottavat rakennustyömaalla pari vuotta

Mallihuoneilla varmistetaan, että pienetkin yksityiskohdat on huomioitu ennen kuin rakentamisessa edetään: on sitten vähemmän korjattavaa valmiissa sairaalassa. Jouni Koutonen / Yle

Ensimmäiset potilaat tulevat Turun yliopistollisen keskussairaalan uuteen Majakkasairaalaan vasta kahden vuoden kuluttua, mutta rakennustyömaalla on jo yksittäisiä potilashuoneita valmiina. Hoitotyön ammattilaiset ovat olleet Majakkasairaalan suunnittelussa mukana alusta alkaen. Videolta näet, millainen on vastasyntyneiden teho-osaston tuleva perhehuone.

Poutaa ja aurinkoa

Joonas Koskela / Yle

Torstai on poutainen ja aurinkoinen päivä. Ilma lämpenee aamun kylmyydestä päivää kohden. Etelässä puhaltaa kylmä itätuuli. Perjantaina idässä voi liikkua vähän lumikuuroja. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.