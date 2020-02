Naiset kikattaa koko ajan, miehet odottaa "punchlinea" – Krisse Salminen on huomannut stand up -yleisön reaktioissa sukupuolieroja

Koomikko Krisse Salminen stand up -keikkojen yleisöstä: Miehet odottaa "punchlinea", naiset kikattaa koko ajan

Koomikkojen sukupuolella ei Salmisen mielestä ole väliä, sillä jokaisella on oma tyylinsä.

Ensi vuonna Krisse Salmiselle tulee täyteen 20 vuotta stand up -koomikkona.

Kalenteriaan hän täyttää nykyisin maltilla, jotta aikaa jää myös ystäville, pienille reissuille ja myös joutenololle töiden lisäksi.

Salminen arvelee, että kaipuu leppoisuuteen tulee jo lapsuudesta, jolloin hän vietti paljon aikaa mummonsa seurassa.

– Se oli ihanaa, kun mä tulin koulusta ja mummo oli meillä, teki lettuja ja kutoi. Mä olen ajatellut, että olisipa elämä tuollaista. Ja tavallaan teen sitä nyt, kun olen aika paljon päivisin kotona.

Naisten ja miesten välinen ero näkyy yleisössä

Salmisen aloittaessa uransa naiskoomikoita ei stand up -lavoilla nähty samalla tavalla kuin nykyisin. Kun Salminen pääsi esiintyjäksi Studio Pasilaan, hän oli usein siellä ainoa nainen.

– Nyt vasta olen tajunnut, että mut kuulutettiinkin usein lavalle, että nyt tulee illan ainoa nainen. Se tosin sopi siihen mun tyyliin, koska pystyin aloittamaan sillä, että nyt tulee se illan paras.

Salminen kertoo, ettei hän kuitenkaan tuolloin varsinaisesti ajatellut sukupuolta – sitä että esiintymässä on miehiä ja sitten hän – koska kaikki miehetkin ovat koomikkoina hyvin eri tyylisiä.

Sen sijaan yleisössä hän on huomannut naisten ja miesten käyttäytymisessä yhteneväisyyksiä. Se näkyy esimerkiksi firmakeikoilla, joissa on paljon miehiä ja vähemmän naisia.

– Se naisten pöytä on sellainen, että ne kikattaa koko ajan. Tavallaan on vaan sellainen yleinen hysteria. Ihan kuin he tietäisivät jo elekielestä, mitä olen sanomassa. Ja niitä vaan naurattaa. Miehet kuuntelee, ja sitten kun tulee "punchline" eli se vitsi, ne remahtaa nauruun. Ikään kuin, että jees, mä tajusin tämän. Ja sitten ne taas jää odottamaan seuraavaa.

