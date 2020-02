Kaksi turkkilaissotilasta kuoli ilmaiskussa Syyriassa – Erdoğan: Vapautamme tarkkailuasemamme keinolla millä hyvänsä

Turkin puolustusministeriön mukaan kaksi turkkilaissotilasta kuoli ja kaksi haavoittui ilmaiskussa Syyrian Idlibin alueella varhain torstaina. Yhteensä 18 turkkilaissotilasta on kuollut alueella tässä kuussa, kertoo uutistoimisto Reuters.

Maan puolustusministeriön mukaan Turkin armeija avasi kostoksi tulen kohti Syyrian hallituksen joukkoja, jonka myötä 114 Syyrian hallituksen joukkojen jäsentä "netralisoitiin".

Syyrian hallituksen joukot ovat ottaneet lisää jalansijaa Idlibin alueella tällä viikolla. Ihmisoikeusjärjestön Syrian Observatory for Human Rightsin mukaan presidentti Bašar al-Assadille uskolliset joukot valtasivat useita kyliä eteläisessä Idlibissä keskiviikkona.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan kertoi keskiviikkona, että Turkin suunnitelma on ajaa Assadin joukot pois Idlibin alueella sijaitsevien turkkilaisten tarkkailuasemien läheisyydestä.

– Tarkoituksemme on vapauttaa tarkkailuasemamme [ympäröivistä Syyrian hallituksen joukoista] tämän kuun loppuun mennessä, keinolla millä hyvänsä, Erdoğan sanoi Reutersin mukaan keskiviikkoisessa puheessaan.

Neuvottelut jatkuvat torstaina

Turkki on lähettänyt tuhansia joukkoja ja rekkalasteittan varusteita tukeakseen kapinallisia. Lähes miljoona syyrialaista on joutunut jättämään kotinsa viimeisen kolmen kuukauden aikana Turkin tukemien kapinallisten ja presidentti Assadin joukkojen välisten taisteluiden vuoksi.

Turkin puolelle on paennut yhteensä 3,6 miljoonaa syyrialaista ja maa on sulkenut rajansa. Turkin ja Assadia tukevan Venäjän väliset neuvottelut käynnistyivät keskiviikkona kolmatta kertaa ja niiden on tarkoitus jatkua torstaina.

Neuvotteluiden tavoitteena on vähentää jännitteitä Idlibin alueella. Kaksi edellistä neuvottelukertaa ovat päättyneet tuloksetta.