Yhdysvaltalainen kirjailija Clive Cussler on kuollut, kertoo The New York Times (siirryt toiseen palveluun). Cussler oli kuollessaan 88-vuotias.

Cussler nousi suuren yleisön tietouteen vuonna 1976 ilmestyneen Nostakaa Titanic -kirjansa myötä. Cusslerin kirjojen hahmoista tunnetuin on Dirk Pitt, joka seikkaili Cusslerin kirjoissa viidellä eri vuosikymmenellä.

Cussler kirjoitti pitkän uransa aikana yhteensä 85 kirjaa, joita on myyty noin 100 miljoonaa kappaletta. Hänen kirjojaan on käännetty yli neljällekymmenelle kielelle ja hänen kirjansa ylsi New York Timesin bestseller-listalle yli 20 kertaa.