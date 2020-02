Trump: Koronavirus on amerikkalaisille vain pieni riski

Uusi koronavirus on amerikkalaisille vain pieni riski, vakuutti presidentti Donald Trump lehdistötilaisuudessa Washingtonissa varhain torstaina Suomen aikaa.

Yhdysvalloissa on todettu tähän mennessä 60 vahvistettua koronavirustartuntaa. Samaan lehdistötilaisuuteen osallistuneet terveysviranomaiset totesivat, että vaikka tartunnat ovat parhaillaan hallinnassa, voi tilanne muuttua nopeasti.

– Riskin vakavuus voi muuttua nopeasti ja on syytä olettaa, että tartuntamäärät Yhdysvalloissa kasvavat, sanoi terveysministeri Alex Azar.

Yhdysvaltain tautikeskus CDC varoitti tiistaina olevan vain ajan kysymys milloin koronavirustartunnan alkavat levitä myös Yhdysvalloissa.

Pence johtamaan torjuntatoimia

Trump kertoi myös nimittävänsä varapresidentti Mike Pencen johtamaan koronaviruksen vastaisia toimia. Trumpin tiedettiin kaivanneen kriisin hoitoon vahvempaa johtohahmoa, esimerkiksi New York Times (siirryt toiseen palveluun) kertoi ennen lehdistötilaisuutta.

Presidentin hallinto on pyytänyt kongressilta 2,5 miljardin dollarin rahoitusta esimerkiksi koronavirukseen liittyvien hoitojen ja rokotteiden kehittämiseen sekä hoidossa ja suojautumisessa tarvittavien välineiden hankintaan. Trumpin mukaan hallinto on kuitenkin valmis käyttämään niin paljon rahaa kuin on tarve. Hän veti rahanpyyntöönsä mukaan myös edustajainhuonetta hallitsevat demokraatit.

– Pyydämme suurta summaa, mutta uskoisin, että demokraatit haluavat käyttää vieläkin enemmän, Trump sanoi.

Trumpilta kysyttiin myös esimerkiksi suojamaskien riittävyydestä. Presidentin mukaan niitä on tilattu "paljon", mutta lähinnä varmuuden vuoksi. Trumpin mielestä saapuvien lentojen ja rajojen valvonta on niin hyvällä tolalla, että suurta määrää suojavarusteita tuskin tullaan tarvitsemaan.

Italiasta ja Etelä-Koreasta tulijoille "ei vielä" rajoituksia

Trump ylisti oman hallintonsa toimia virukseen reagoinnissa. Hänen mukaansa viruksen leviämistä ovat estäneet esimerkiksi kiinalaisille matkustajille varhaisessa vaiheessa asetetut maahantulo- ja matkustuskiellot. Hän väläytti myös mahdollisuutta kiristää rajoituksia entisestään. Toimittajien kysyessä asiasta Trump kuitenkin täsmensi, ettei esimerkiksi Italiaan tai Etelä-Koreaan kohdistuvien rajoitusten aika ole vielä.

Koronavirustartunnat ovat viime päivinä levinneet erityisen rivakasti juuri näissä maissa.

