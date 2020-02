Kotimajoituksella voi saada sievoiset lisäansiot – näillä vinkeillä kokenut majoittaja sai heti vuokralaisen

Kotimajoittaminen on yleistynyt eri puolilla Suomea. Suin päin siihen ei kuitenkaan kannata ryhtyä.

Kymenlaakson Iitissä asuva Tanja Rautavirta ryhtyi kotimajoittajaksi pari vuotta sitten. Hän päätti alkaa tarjota taloaan yösijaksi, koska itse oli kahden asunnon loukussa. Majoitustoiminta tarjosi asiaan ratkaisun.

– Minun ei tarvinnut repiä tukkaa päästä lainanlyhennysten kanssa, Rautavirta kertoo.

Rautavirta laittoi majapaikastaan ilmoituksen nettiin toukokuussa 2018. Jo seuraavana päivänä ensimmäiset vieraat varasivat asunnon juhannukseksi.

Kesän aikana Rautavirran luona majoittui useita kymmeniä vieraita.

– Kova kysyntä yllätti minut. En ajatellut, että vieraita tulisi niin paljon.

Lisätienestiä ja uusia kokemuksia

Tanja Rautavirta rohkaisee ihmisiä ryhtymään kotimajoittajiksi. Hänen mukaansa on olemassa monta hyvää syytä avata kotinsa ovet tuntemattomille.

– Kotimajoittajana voi saada uusia kokemuksia sekä tutustua uusiin ihmisiin ja kulttuureihin. Kotimajoitusta kannattaa harkita myös, jos haluaa pientä lisätienestiä, Rautavirta kertoo.

Rautavirralla itsellään on myönteisiä kokemuksia kotimajoittamisesta. Se työllistää hänen mukaansa paljon, mutta työmäärää voi säädellä.

Majoitusilmoituksessa kannattaa rehellisesti kertoa, millaisesta huoneesta tai asunnosta on kyse. Arkistokuva. Kimmo Hiltunen / Yle

– Kyllähän siinä saa pestä lakanaa ja pyyhettä. Kukin voi kuitenkin itse rajata, miten tiuhaan tahtiin ottaa uuden majoittujan.

Viime aikoina Tanja Rautavirta on luotsannut tilaisuuksia, joissa hän kertoo ihmisille kotimajoituksesta ja yrittää madaltaa kynnystä ryhtyä kotimajoittajaksi. Rautavirran mukaan ihmisiä askarruttaa usein kotimajoittamisen turvallisuus ja se, kuka vastaa mahdollisista vahingoista.

– Se on ihan luonnollista pelkoa. Olen pyrkinyt himmentämään pelkoa ja rauhoittelemaan ihmisiä. Vahinkoja varten ihmisillä on vakuutukset. Palveluntarjoajista esimerkiksi Airbnb:llä on omat takuunsa, Rautavirta sanoo.

Tanja Rautavirran vinkit kotimajoittamista pohtivalle

1. Mieti, oletko valmis kotimajoittamiseen

Keitä kuppi kahvia, istu alas ja mieti, mihin olet valmis. Pohdi, onko kodissasi esimerkiksi sellaisia alueita, joihin et halua vieraiden menevän tai onko sinulla vaikka sellaisia perhevalokuvia, joita et halua muiden näkevän.

2. Päätä majoitustahdista

Mieti, miten usein haluat ja pystyt majoittamaan vieraita. On kuormittavaa, jos majoittaja vaihtuu usein tai koko ajan pitää siivota ja vaihtaa lakanoita ja pyyhkeitä.

3. Nimeä kohde

Mieti kohteellesi raflaava nimi, jolla se erottuu muista. Kohteelle kannattaa miettiä sitä kuvaava nimi. Se voi liittyä esimerkiksi maisemaan, tunnelmaan tai sisustukseen.

4. Ota hyvät valokuvat kohteestasi

Hyvät valokuvat ovat ne, millä myyt kohdettasi. Hyvä kuvausvalo on tärkeä asia, sillä pimeät kuvat ei kerro mitään. Totuudenmukaiset, mutta kauniit kuvat ovat hyviä. Ylimääräiset romppeet kannattaa siivota pois.

5. Tuo esiin matkailunähtävyyksiä

Ilmoitukseen kannattaa listata paikkakunnan matkailunähtävyyksiä. Ihmiset saavat niistä lisäsyitä majoittua juuri kyseisellä paikkakunnalla.

6. Huolehdi vakuutuksista

Vakuutukset kannattaa hoitaa kuntoon. Riittävä kotivakuutus on tärkeä. Majoittujalta voi myös vaatia voimassaolevaa matkavakuutusta.

7. Huomioi ulkomaalaiset

Majoittujia varten kannattaa laatia tervetuloteksti, jossa kerrotaan perusasiat kohteesta, kuten mistä avaimen saa. Ohjeet kannattaa tehdä ainakin suomeksi ja englanniksi. Myös venäjäksi sellaisille alueilla, jossa heitä liikkuu paljon.

8. Muista naapurit

Naapureille kannattaa kertoa majoitustoiminnasta. Muuten he saattavat ihmetellä, keitä asunnossa liikkuu.

9. Tarkasta taloyhtiön säännöt

Taloyhtiöissä voi olla omia käytäntöjä majoitustoiminnasta, ja se on saatettu jopa kieltää. Käytännöt pitää tarkastaa yhtiön säännöistä.

10. Muista verottaja

Kotimajoittajan kannattaa myös muistaa, että kotimajoittajan pitää ilmoittaa verottajalle vuokraustoimintansa ja lyhytaikaisenkin majoitustoiminnan tulot. Myös niin sanottu perhemajoitus eli satunnainenkin vuokraus- ja vastikkeellinen majoitustoiminta on veronalaista tuloa.

Lisätienestiä ja uusia kokemuksia

Kotimajoittaminen on yleistynyt laajasti kaikkialla Suomessa.

Esimerkiksi Rovaniemellä Airbnb-kohteiden määrä on noussut muutamassa vuodessa reilusta sadasta tuhanteen. Ne ovat helpottaneet hotellipulaa talvisesonkina ja tuoneet omistajilleen hyvät tulot.

Kymenlaaksossa kotimajoittamisesta kertoviin tilaisuuksiin on osallistunut satoja kiinnostuneita.

Kymenlaakson Kylät ry:n kotimajoituksesta kertovaan tilaisuuteen osallistui keskiviikkona Haminassa 45 ihmistä. Damian Santibañez

Kymenlaaksossa kotimajoittajille on kova tarve kesän suurien yleisötapahtumien vuoksi. Esimerkiksi ensi kesänä Kymi Ringillä järjestettävän MotoGP-kilpailun ajaksi alueen hotellit on jo varattu täyteen. Kisoihin odotetaan 100 000 vierasta. Kotimajoittajat ovat aktivoituneet myös Etelä-Karjalassa.

– Kaikki mahdolliset kotimajoittajat tarvitaan. Sitä mukaa kun kotimajoituskohteita aukeaa, niitä myös menee. Jos kohdetta ei ylihinnoittele, se menee MotoGP-viikonlopuksi varmaan alle viikossa, Tanja Rautavirta sanoo.

Rautavirta aikoo avata myös oman kotinsa ovet vieraille kisojen aikaan.

– Tuttavani jo toisen henkilön puolesta kyseli, olisiko meillä MotoGP-viikonloppuna kämppä vapaana. Hinta ei ole kuulemma mikään kynnyskysymys. Saa nähdä, tarvitseeko minun edes laittaa taloamme tarjolle.

Lue lisää:

MotoGP-kisojen varmistuminen Suomeen aiheutti valtavan varauspiikin: "Kaikki myydään loppuun"

Perheenäiti päätti todella huolehtia saksalaisesta airbnb-vieraasta, jonka hän majoittaa ensi kesänä – nyt perhe opiskelee saksaa

Voit keskustella aiheesta 29. helmikuuta kello 23.00 saakka.