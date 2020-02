Joe Bidenin toivo demokraattien presidenttikilvassa lepää Anice Carrin kaltaisten tosifanien harteilla

CHARLESTON, ETELÄ-CAROLINA Eteläcarolinalainen Anice Carr kasvoi Charlestonissa rotuerottelun etelässä. Hän istui lapsena bussissa eri penkillä kuin valkoinen ikätoverinsa. Koulua käytiin eri paikoissa.

– Kun on elänyt tuon ajan, tietää, että presidentin pitää olla Joe Bidenin kaltainen moniarvoisuuden ja kansalaisoikeuksien puolesta toimiva valtiomies, Carr sanoo.

Hän on saapunut ensimmäisten joukossa entisen varapresidentin kampanjatilaisuuteen Charlestonin yliopistolle. Kyseiseen opinahjoon mustat pääsivät opiskelemaan vasta 1960-luvun lopulta alkaen.

Carrin mukaan myös tulevissa presidentinvaaleissa vaakalaudalla ovat isot asiat, ja demokraattien presidenttiehdokkaaksi tarvitaan henkilö, joka estää presidentti Donald Trumpin uudelleenvalinnan.

– Ihmisten tulisi ymmärtää, että Trumpilla on paljon valtaa. Hän voi aivan hyvin alkaa muuttaa vaikkapa mustien kansalaisoikeuslakeja. Joe ei antaisi sellaisen ikinä tapahtua, Carr sanoo.

Hän kutsuu tuttavallisesti suosikkiaan pelkällä etunimellä.

Biden puolestaan on kutsunut Etelä-Carolinaa palomuurikseen. Anice Carrin kaltaiset kannattajat ovat tuon muurin vankkaa perustaa. Biden on nauttinut mustien joukossa suurta suosiota. Heitä on Etelä-Carolinassa demokraattiäänestäjistä enemmistö, kuutisenkymmentä prosenttia.

Mutta mielipidekyselyissä on näkynyt merkkejä, että Bidenin johtoasema Etelä-Carolinassa mustien suosituimpana demokraattiehdokkaana on kaventunut.

Kun vielä viime marraskuussa CBS-kanavan mukaan (siirryt toiseen palveluun)54 prosenttia mustista äänestäjistä kannatti Bidenia, esivaalien alla määrä on pienentynyt 35 prosenttiin.

Mijoonakampanjaa tekevä Steyer vienyt tukea Bidenilta

Bidenilta kannatusta Etelä-Carolinassa mustien joukossa eniten on vienyt miljonääriliikemies Tom Steyer. Hän on käyttänyt tuntuvasti aikaa ja varallisuuttaan Etelä-Carolinassa kampanjointiin.

Se näyttää kannattaneen, sillä Steyer on noussut lilliputtimaisesta, parin prosentin kannatuslukemasta Etelä-Carolinan mustien äänestäjien keskuudessa kohisten. Esivaalien alla tehdyssä mielipidekyselyssä Steyer oli heidän joukossaan jo toiseksi suosituin ehdokas 24 prosentin kannatuksella.

Steyerin Etelä-Carolinan -kampanjan operatiivinen johtaja Deanna Miller Berry sanoo Steyerin salaisuudeksi sen, että hän tulee perinteisen politiikanteon ulkopuolelta.

– Steyer pystyy ulkopuolisena peruspoliitikkoa paremmin samaistumaan täkäläisten tilanteeseen. Hän on myös läsnä eikä vain ääniä kerjäämässä, vaan kuuntelemassa. Hän on aito, Miller Berry sanoo.

Miller Berry on tyytyväinen, että Steyer on ottanut esimerkiksi kotikaupunkinsa vesiongelmat vakavasti.

Deanna Miller Berry kampanjoi miljonääriliikemies Tom Steyerin puolesta ja uskoo, että Steyer tekee Etelä-Carolinassa jymy-yllätyksen. Miller Berryn mielestä Biden ratsastaa kampanjassaan liikaa menneellä. Paula Vilén / Yle

Mille Berry on kiinnittänyt puseroonsa Steyerin kampanjan tunnuksen, ruutukuvioisen kravattipinssin. Puhelin soi tiuhaan. Miller Berry povaakin eteläcarolinalaisten tekevän esivaalipäivänä jymy-yllätyksen.

– Veikkaan, että ennätyksellinen määrä ihmisiä äänestää, ja voittokaksikoksi nousee Steyer ja senaattori Bernie Sanders.

Miller Berryn mielestä Bidenin niin sanottu palomuuri on Etelä-Carolinassa murenemassa, mitä on vauhdittanut menneisyyteen nojaava kampanja.

– Biden ratsastaa liikaa Obamalla ja hänen hallintonsa saavutuksilla, vaikka pitäisi pystyä näyttämään äänestäjille, mitä haluaa tehdä tulevaisuudessa, Miller Berry pohtii.

Biden: "Nyt taistellaan USA:n sielusta"

Biden itse on Etelä-Carolinan esivaalien alla esiintynyt yhä voitonvarmana. Hän ei ole niellyt väitettä Etelä-Carolinan kannatuksen murtumisesta, vaan sanonut voittavansa.

Bidenin luottamukselle vankasta suosiostaan antaa tukea torstaina julkistettu Monmouthin yliopiston mielipidekysely (siirryt toiseen palveluun). Sen mukaan Biden on kohentanut jälleen asemiaan ja repinyt jopa 20 prosenttiyksikön etumatkan seuraaviin.

Charlestonin yliopistossa Biden toistaa viestinsä, että nyt on meneillään taisto Yhdysvaltain sielusta.

– Tämä presidentti tuhoaa maatamme. Meidän täytyy voittaa nämä vaalit!

Anice Carr taputtaa voimakkaasti ja heiluttaa Bidenille kättään.

Varapresidentti Joe Biden odottaa voittavansa Etelä-Carolinan esivaalit. Tuen perustana hän pitää osavaltiossa enemmistönä olevia mustia äänestäjiä. Paula Vilén / Yle

Tilaisuuden päätteeksi Carrille tarjoutuu vielä mahdollisuus sanoa terveisensä suoraan Bidenille itselleen. Entinen varapresidentti jää kelpo toviksi keskustelemaan kannattajiensa kanssa ja ottamaan kännykkäkuvia.

Biden nappaa Carrin kännykällä heistä yhteiskuvan, ja tosifani on haltioissaan.

– Sanoin, että rakastan häntä, ja toivon hänen voittavan.

Etelä-Carolinassa Biden on jopa pakkovoiton edessä, sillä ehdokaskisaa on hankalaa jatkaa, jos voittoa ei heru omalta vahvalta tukialueelta. Samalla myös ensi viikon niin sanotun supertiistain esivaalipäivään voisi lähteä nosteasemista.

