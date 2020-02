Tornionjokivartiset vaativat lohiselvityksen poistamista ministeriön julkaisuista – selvitystä pidetään puolueellisena

Tornionjokivartiset vaativat maa- ja metsätalousministeriötä poistamaan julkaisuistaan viime vuonna tehdyn selvityksen lohen kalastusoikeuksista (siirryt toiseen palveluun).

Selvityksen mukaan valtion luopuminen lohenkalastuksen yksinoikeudesta hyödyttäisi vain vesialueiden omistajia. Lisäksi valtio menettäisi lupatuloja ja yhden keinon säännellä kalastusta.

Tornio-Muoniojokiseuran puheenjohtaja Kalervo Askan mukaan selvitys on puolueellinen eli se on tehty valtion näkökulmasta. Askan mukaan siinä on myös asiavirheitä.

– Selvityksen mukaan lohiregaali perustuisi Ruotsin kuninkaan keskiaikaiseen valtaukseen. Tähän ei kuitenkaan vedottu omana aikanaan 1700-luvulla. Narratiivi on keksitty myöhemmin, Aska sanoo.

Lohiregaalilla tarkoitetaan valtion yksinoikeutta lohen- ja meritaimenen kalastukseen Perämerellä ja Pohjanlahteen laskevissa suurissa virroissa.

Lisäksi Askan mukaan selvitys antaa virheellisen kuvan koskitilojen kalastusoikeuksista. Aska korostaa sitä, että vuosikymmeniä sitten vesivoimayhtiöille myytiin oikeus vesivoimaan, mutta ei oikeutta kalaan.

Jokivarressa olisi haluttu vuorovaikutusta

Aska arvostelee myös sitä, että pyynnöistä huolimatta jokivartiset eivät saaneet lausua selvityksestä etukäteen.

– Selvityksessä ei ollut minkäänlaista vuorovaikutusta meidän kanssa, hän sanoo.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Lepälle (kesk.) osoitetussa vaatimuksessa on noin 120 allekirjoitusta.

– Allekirjoittaneita on yhtä paljon kuin oli vastaajia ministeriön kahden vuoden takaisessa lohiragaalista tehdyssä avoimessa kyselyssä, jota me boikotoimme, Aska vertaa.

Kyselyssä puolet vesialueen omistajista kannatti lohiregaalin säilyttämistä valtiolla. Muissa vastaajaryhmistä säilyttämistä kannatti vastaajien enemmistö.

