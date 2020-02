Vuonna 2017 luotiin erikoinen rahoitusväline, jolla suursijoittajat käärivät voittoja jos maailmaan ei puhkea pandemiaa – nyt korona on viemässä tuotot

Riskialttiimpien B-luokan pandemiajoukkovelkakirjojen arvo on lähes puolittunut koronaviruksen leviämisen myötä.

Uuden koronaviruksen leviäminen Kiinasta eri puolille maailmaa saattaa laukaista ensimmäistä kertaa Maailmanpankin pandemiajoukkovelkakirjojen hätärahoitusmekanismin.

Maailmanpankki perusti vuonna 2017 Pandemic Emergency Financing Facility (PEF) -nimisen vakuutusmekanismin, jonka tarkoituksena on auttaa maailman köyhimpiä maita selviämään tiettyjen tartuntatautien aiheuttamasta mahdollisesta pandemiasta eli maailmanlaajuisesta epidemiasta.

Maailmanpankin mukaan PEF kattaa kuusi virusluokkaa (siirryt toiseen palveluun), joista yksi on koronavirukset kuten Sars ja Mers. Tämä luokka todennäköisesti kattaa myös nyt leviävän Covid-19-koronaviruksen.

Maailman terveysjärjestö WHO ei ole julistanut koronavirusta pandemiaksi, mutta PEF-mekanismin kriteerien mukainen pandemian määritelmä on viruksen kohdalla pian täyttymässä.

Mekanismi kehitettiin sen jälkeen, kun Afrikassa oli puhjennut ebolaepidemia, joka tappoi yli 11 000 ihmistä vuosina 2014–2016.

Vakuutusmekanismin ideana on tarjota rahoitusta nopeasti leviävien tautien torjuntaan ja siirtää osa tautien kehitysmaille aiheuttamasta taloudellisesta riskistä finanssisektorille.

Maailmanpankin Kansainvälinen jälleenrakennus- ja kehittämispankki (IBRD) on myynyt A- ja B-luokan pandemiajoukkovelkakirjoja yhteensä 320 miljoonalla dollarilla. Niiden on määrä erääntyä kesällä 2020.

Ebolan vastaisen valistuskampanjan seinämaalauksia Liberian pääkaupungissa Monroviassa maaliskuuss 2015. Ahmed Jallanzo / EPA

Sijoittajille korkoja riskiä vastaan

Nämä arvopaperit tuottavat sijoittajille korkeita korkoja vastineeksi riskistä, että he voivat menettää osan tai kaikki sijoittamistaan varoista tartuntataudin aiheuttaman pandemian myötä. Lahjoittajavaltiot Saksa ja Japani vastaavat korkojen maksusta sijoittajille.

Sijoittajien kannalta pandemiajoukkovelkakirjat toimivat samaan tapaan kuin vakuutukset. Kun pandemiaa ei ole, näiden arvopapereiden ostajat tienaavat pääomalleen korkeita vuosikorkoja.

Kun arvopaperit erääntyvät ilman vakuutusmekanismin laukeamista, sijoittajat saavat rahansa takaisin sekä korkolipun.

Jos tartuntatauti alkaa levitä riittävän voimakkaasti ja vakuutusmekanismi laukeaa, sijoittajien täytyy luovuttaa koko sijoituksensa tai osa siitä erityiseen Maailmanpankin rahastoon, jonka varoja käytetään pandemioiden vastaiseen taisteluun kehitysmaissa.

Potilaita osastolla Wuhan Fang Cang -sairaalassa Wuhanissa, Hubein maakunnassa, Kiinassa 18. helmikuuta 2020. EPA

Kiinan Wuhanista lähtöisin oleva uusi koronavirus saattaa nyt aiheuttaa pandemiajoukkovelkakirjoihin sijoittaneille suuria tappioita. Pandemiajoukkovelkakirjat ovatkin jo menettäneet arvostaan yli puolet koronaviruksen leviämisen myötä.

Financial Times -lehden (siirryt toiseen palveluun) mukaan Kiina ja useimmat sen naapurimaista eivät ole oikeutettuja saamaan rahoitusta PEF-mekanismin kautta. Koronaviruksen Kiinassa aiheuttamat kuolemat kuitenkin otetaan huomioon laskettaessa sitä, täyttyvätkö vakuutusmekanismin laukeamisen ehdot.

Pandemian puhjetessa ja mekanismin lauetessa rahastossa olevat sijoittajien varat ohjataan apua tarvitseville maille taudin torjuntaan.

Pandemialapuista tuli riippakivi sijoittajille

Viruksen leviämisen myötä korkeamman sijoitusriskin eli B-luokan pandemiajoukkovelkakirjoihin kohdistuu kasvavaa painetta.

Saksan radion ulkomaanpalvelun Deutsche Wellen (siirryt toiseen palveluun) mukaan monet pandemiajoukkovelkakirjoja ostaneet sijoittajat ovat alkaneet myydä näitä arvopapereita, koska koronavirustilanne alkaa näyttää siltä, että PEF-mekanismi otetaan käyttöön ensimmäistä kertaa. Silloin sijoittajat menettäisivät rahansa.

Maailmanpankin mukaan pandemiajoukkovelkakirjoihin sijoittaneiden joukossa on muun muassa eläkerahastoja ja omaisuudenhoitajayrityksiä. Monet sijoittajista ovat eurooppalaisia.

Talousuutissivusto Bloombergin (siirryt toiseen palveluun) mukaan pandemiajoukkovelkakirjojen hinnat eivät ole julkisia. Niitä ei voi ostaa esimerkiksi pörsseistä, vaan sijoittajien täytyy käyttää muutamaa erityistä välittäjää.

B-luokan pandemiajoukkovelkakirjojen hinnat ovat keskimäärin lähes puolittuneet neljän eri välittäjän hinnoista laskettuna, kertoo Financial Times (siirryt toiseen palveluun).

Tiukemmat laukeamisehdot sisältävät A-luokan joukkovelkakirjat ovat sen sijaan säilyttäneet arvonsa paremmin.

Ehtojen tulee täyttyä

Pandemiajoukkovelkakirjojen sijoittajille aiheuttamien tappioiden suuruus riippuu tartuntataudin aiheuttamien kuolemien määrästä ja taudin maantieteellisestä levinneisyydestä.

Äärimmäisessä tapauksessa taudin maailmanlaajuisen leviämisen myötä sijoittaja menettäisi koko pandemiajoukkovelkakirjoihin sijoittamansa summan.

Matalamman riskin eli A-luokan arvopaperin kohdalla määritelmän täyttyminen vaatii yhteensä yli 2 500 tautiin kuollutta useammassa kehitysmaassa. Jokaisessa maassa täytyy lisäksi esiintyä tietty määrä kuolemantapauksia.

Koronavirukseen on kuollut pelkästään Kiinassa yli 2 500 ihmistä, mutta Maailmanpankki ei laske sitä kehitysmaaksi.

Riskialttiimpien B-luokan joukkovelkakirjojen kohdalla maksumekanismi laukeaa, jos taudin alkuperämaassa on todettu vähintään 250 kuolemantapausta, tauti ylittää kansainvälisen rajan ja toisessa maassa tautiin kuolee vähintään 20 ihmistä.

Iranissa on jo kirjattu yli 30 koronavirukseen kuollutta.

Lisäksi B-luokan arvopaperin ehtoihin kuuluu se, että 12 viikkoa on kulunut ensimmäisen tautitapauksen löytymisestä. Koronaviruksen kohdalla tämä ehto täyttyy 23. maaliskuuta.

Desinfiointiryhmä työskentelee Soulissa 26. helmikuuta. Jeon Heon-Kyun / EPA

"Mekanismi epäonnistui"

Pandemiajoukkovelkakirjoja on arvosteltu, vaikka ne saattavatkin koronaviruksen tapauksessa tuoda apua köyhille maille. Arvostelijoiden mielestä vakuutusmekanismi ei tuo riittävästi apua riittävän nopeasti.

Esimerkiksi vuonna 2018 mekanismi ei lauennut, kun ebolaepidemia puhkesi Kongossa.

YK:n toimintaa ja ylikansallista päätöksentekoa valvovan Global Policy Forum -järjestön kestävän kehityksen rahoitusohjelmasta vastaava johtaja Bodo Ellmers arvioi Financial Timesille, että PEF-vakuutusmekanismin laukeamisen ehdot ovat liian tiukat, joten instrumentti on hyödytön.

Ellmersin mukaan vikana mekanismissa on se, että varat maksetaan vasta, kun taudista on tullut jo pandemia, vaikka koko järjestelyn tarkoituksena on estää pandemian syntyminen.

Ellmers arvioi uutistoimisto Reutersille, että pandemiajoukkovelkakirjojen ideana oli houkutella yksityinen sektori mukaan humanitaariseen- ja hätärahoitukseen.

– Mielestäni meidän täytyy myöntää, että se epäonnistui, Ellmers sanoi Reutersille.

Maailmanpankin mukaan köyhien maiden rahoittaminen aloitetaan, jos vakuutusmekanismin aktivointikriteerit täyttyvät.

