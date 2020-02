Perussuomalaisissa nuorissa voi alkaa puhdistus, puolue saattaa erottaa nuorisojärjestönsä – "Harjaako" Halla-aho puolueesta vain arvostelijoitaan?

Perussuomalaiset ovat johtaneet keväästä lähtien kannatuskyselyjä, mutta puolueen puheenjohtajalla Jussi Halla-aholla on ongelma.

Halla-aho ja puolueen nuorisojärjestö ovat ajautuneet törmäyskurssille, joka kärjistyy tänään lauantaina. Perussuomalaiset Nuoret päättävät ylimääräisessä kokouksessaan Tampereella, taipuvatko he Halla-ahon tahtoon vai kääntävät hänelle selkänsä.

Riidassa on kyse siitä, että järjestössä käyttävät valtaa nuoret, joista osa puhuu avoimesti rodusta ja määrittelee suomalaisuutta ihonvärin sekä sukujuurien kautta. Näiden niin sanottujen etnonationalistien ajatuksiin kuuluu, ettei maahanmuuttajasta voi tulla suomalaista.

Se ei sovi Halla-aholle, jonka mukaan perussuomalaisten tavoitteisiin ei kuulu ihmisten geeniperimän tarkkailu tai suomalaisuuden määrittely ja rajaaminen. Perussuomalaisten eduskuntaryhmässä ihmetellään, että jotkut puolueen kansanedustajistakaan eivät ehkä täyttäisi jyrkimpien PS-nuorten vaatimuksia suomalaisuudesta.

Tuorein yhteenotto syntyi, kun PS-nuorten varapuheenjohtajana toiminut Toni Jalonen julistautui viime viikonloppuna fasistiksi.

Perussuomalaisilla voi olla edessä Ruotsin tie

Halla-ahon johtama emopuolue vaatii nuorisojärjestöä muuttamaan sääntöjään tänään Tampereella niin, että puolue saisi nuorisojärjestöstä otteen ja voisi hankkiutua etnonationalististeista eroon.

PS-nuoret on ollut itsenäinen järjestö, mutta sääntömuutoksen jälkeen nuorisojärjestön jäsenyys edellyttäisi myös puolueen jäsenyyttä.

Joidenkin ennakkoarvioiden mukaan puolueen edellyttämä sääntömuutos saattaa kaatua, koska sen hyväksyminen vaatisi kaksi kolmasosaa äänistä. Lopputulosta on kuitenkin vaikea ennakoida, koska lauantain kokouksessa saa äänestää kuka tahansa paikalle saapunut nuorisojärjestön jäsen. PS-nuorten mukaan järjestöllä on jäseniä kaikkiaan runsaat 2 000.

Jos PS-nuoret eivät taivu sääntöjen muuttamiseen, perussuomalaiset uhkaavat katkaista suhteensa nuorisojärjestöön ja lopettaa sen rahoittamisen. Edessä olisi Ruotsin tie, sillä naapurimaassa ruotsidemokraatit erottivat nuorisojärjestönsä puolueesta äärioikeistoyhteyksien takia viitisen vuotta sitten.

Käytännössä perussuomalaiset perustaisivat mahdollisimman pian uuden nuorisojärjestön ja vaatisivat, että vanha järjestö ei saa enää käyttää puolueen tunnuksia. Raju liike voisi johtaa sekavaan tilaan ainakin puolueen nuorisosiivessä.

Ruotsissa erotetun nuorisojärjestön ympärille perustettiin ruotsidemokraatteja radikaalimpi Vaihtoehto Ruotsille -puolue, mutta äärioikeistoa tutkinut Tommi Kotonen sanoo, että puolue on vaipunut käytännössä täydelliseen merkityksettömyyteen.

Perussuomalaiset on yrittänyt panna nuorisojärjestöä kuriin jo pidempään, mutta se on osoittautunut hankalaksi. Muutamia etnonationalisteja on erotettu PS-nuorista määräajaksi, mutta Kotonen sanoo, että porukka jota on haluttu ajaa pois, on pikemmin noussut vain parempiin asemiin.

Nuorisosiipi nostettu tikun nokkaan, kansanedustajia ei

Halla-aho on tehnyt pesäeroa puolueensa nuorisosiipeen, mutta oma kysymyksensä on, miten suuri ero PS-nuorten etnonationalismin ja emopuolueen poliitikkojen maahanmuuttovastaisuuden välillä on.

Tutkija Tommi Kotonen huomauttaa, että perussuomalaisissa nyt nähtävän kaltainen jakolinja on ollut eurooppalaisessa äärioikeistoliikehdinnässä jo 1960-luvulta.

– Kun todettiin, että vanhakantainen rotuopeista puhuminen ei ole mielekästä eikä menestyksekästä, kannatusta yritettiin saada korostamalla kulttuurisia eroja, hän sanoo.

Kotonen huomauttaa, että Halla-aho on pitänyt monissa kommenteissaan oleellisena suitsia puolueelle haitallista imagoa tuottavaa "öyhötystä". Perusteluna on ollut, että se ei sovi puolueen linjaan ja on puolueen julkikuvan kannalta haitallista.

– Se on sitten eri asia, onko niin suurta asiallista eroa olemassa, Kotonen jatkaa.

Esimerkiksi kansanedustaja Juha Mäenpää (ps.) on rinnastanut turvapaikanhakijat vieraslajeihin ja Ano Turtiainen (ps.) vihjaillut Facebookissa sisällissodalla.

Kotosen mukaan yhtenä erona on, että osa nuorisopoliitikoista haastaa avoimesti Halla-ahoa itseään. Möläytyksiin syyllistyneet kansanedustajat eivät sen sijaan ole vastustaneet samalla tavalla Halla-ahoa henkilönä.

– Jos tällaisia puheita suvaitaan tahoilta, jotka eivät haasta Halla-ahoa, muuttaako se mitään, jos muutama nuori potkitaan pois, Kotonen kysyy.

Halla-ahon omat puheet varjostavat edelleen

Kotonen muistuttaa, että Halla-aho on itsekin kirjoittanut aikanaan rotujen älykkyyseroista.

Puoluejohtajaksi nousunsa jälkeen Halla-aho kieltäytyi irtisanoutumasta vanhoista blogiteksteistään, joiden avulla hän keräsi suosionsa.

Halla-aho yrittää saada puolueensa näyttämään salonkikelpoiselta, jotta suosio kasvaisi ja möläytykset eivät estäisi perussuomalaisten pyrkimystä päästä hallitusvaltaan. Viimeksi tällä viikolla toinen oppositiojohtaja Petteri Orpo (kok.) ilmoitti (siirryt toiseen palveluun), että perussuomalaisia on fasismi- ja sisällissotapuheiden takia vaikea pitää uskottavana puolueena.

Etenkin PS-nuorten Jalonen on ärsyttänyt Halla-ahoa ulostuloillaan jo pidempään. Jalosen julistauduttua fasistiksi Halla-aho alleviivasi tällä viikolla kaikin voimin, että perussuomalaisissa ei ole sijaa fasistisille ja rasistisille linjauksille.

Halla-aholla riittää suomalaisten vakuuttelemisessa töitä, sillä fasismia tutkinut emeritusprofessori Tarmo Kunnas on todennut (siirryt toiseen palveluun), että Halla-ahon itsensä edustama kovien arvojen perussuomalaisuus on aateperimältään fasistinen.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä erotti vuonna 2011 Jussi Halla-ahon itsensä kahdeksi viikoksi, kun hän oli kirjoittanut Facebookissa, että Kreikkaan tarvittaisiin sotilasjuntta panemaan lakkoilijat ja mellakoitsijat kuriin.

Halla-ahon edeltäjä, perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini "harjasi"vääriä mielipiteitä esittäneitä pois puolueesta.

– Perussuomalaisissa on sellaista porukkaa, joiden mielestä Halla-aho ei osoittaudu sen kummemmaksi kuin Soini, jos väkeä potkitaan pois, Kotonen sanoo.

Halla-ahoa harva suomalainen olisi luonnehtinut aiemmin maltilliseksi. Voiko Halla-aho siis kiittää Jalosta ja muita itseään jyrkempiä puhujia, joiden rinnalla hän voi näyttää jopa maltilliselta?

Kotonen sanoo, että se jää nähtäväksi.