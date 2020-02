Näin työpaikoilla on varauduttu koronaan: Sikainfluenssan aikaiset ohjeet käyttöön, etätöitä lisää ja omalla ilmoituksella pois töistä

Suomalaisissa yrityksissä on varauduttu koronaviruksen leviämiseen monenlaisin ohjein. Esimerkiksi Elinkeinoelämän keskusliitto (siirryt toiseen palveluun) on tehnyt pitkän listan huoneentauluineen varautumistavoista.

Ihan ensimmäiseksi EK:n johtava asiantuntija Markku Rajamäki kehottaa yrityksiä palauttamaan mieleen opit, jotka ne saivat sika- ja lintuinfluenssojen aikaan.

– Samat opit ja käytännöt pätevät tässäkin tilanteessa. Ohjeet ja prosessit päivittämällä pääsee jo pitkälle, Rajamäki opastaa.

Sikainfluenssa sairastutti runsas kymmenen vuotta sitten arviolta kymmenen prosenttia suomalaisista. Sairaalahoitoon joutui lähes 1 600 potilasta, ja heistä 44 kuoli.

S-ryhmässä vuosien takaiset ohjeet on jo käyty läpi ja päivitetty.

S-ryhmässä on päivitetty sikainfluenssan ajalta olevat ohjeet koronaviruksen varalta, kertoo ryhmän riskienhallintayksikön päällikko Mikko Koskinen. Sasha Silvala / Yle

– Meillä on jo vanhasta perusta eli lintuinfluenssasta ja sikainfluenssasta rakennettuja toimintamalleja, joita on taustalla pidetty yllä. Niitä on seurattu vuosittain ja ne on päivitetty. Nyt käydään läpi, mitkä niistä soveltuvat tähän tilanteeseen. Olemme siis siinä mielessä valmiina, jos tilanne jostain syystä lähtee kehittymään pahempaan suuntaa, kertoo S-ryhmän riskienhallintayksikön päällikkö Mikko Koskinen.

Koskisen mukaan suunnitelmia on tehty myös pahimman varalle, eli sen varalta, että laajoja joukkoja sairastuu.

– Mutta ne eívät tässä ole prioriteetteja. Tärkeintä on, että rauhoitetaan viestintää ja yritetetään selättää tämä normaali influenssakausi.

Työterveyslaitos on antanut eri alojen työntekijöille tarkat ohjeet koronaviruksen tartunnan ehkäisyä varten. Koko ohje löytyy täältä (siirryt toiseen palveluun).

Pidä kädet puhtaana

Käytä alkoholipitoista käsihuuhdetta, jos pesu vedellä ja nestesaippualla ei ole mahdollista, ellei työssäsi olla ohjeistettu käyttäytymään toisin.

Pese kädet suojakäsineiden riisumisen jälkeen

Jos käytät kertakäyttöisiä suojakäsineitä, riisu ne koskematta käsineiden ulkopintaan.

Kiinteistöliiton ohjeet taloyhtiöiden hallituksille (siirryt toiseen palveluun) koronavirustartunnan varalta löytyvät täältä.

Hygienian kanssa tarkkana, saikulle ja etätöihin

Hienoista suunnitelmista huolimatta paras lääke influenssan pysäyttämiseksi on hygienia. Sitä painotetaan EK:n ohjeissa ja siitä muistuttaa myös S-ryhmän Mikko Koskinen.

– Pitää kiinnittää huomiota normaaliin perushygieniaan, siivoukseen ja ylläpitoon, Koskinen kertoo.

Samalla hän muistuttaa, että tällaisessa tilanteessa pitää olla valmis jäämään kotiin, jos olo tuntuu huonolta.

Monessa suomalaisyrityksessä on viime aikoina otettu käyttöön suositus, että sairauslomalle voisi jäädä pelkästään esimiehen luvalla. Yrityksestä riippuen näin voi jäädä kotiin ainakin kolmeksi, jopa viideksi päiväksi.

Lisäksi työnantajia edustavassa EK:ssa kehotetaan turvautumaan etätöihin. Silloin työntekijät voivat välttyä tartuttamasta kanssaihmisiä joukkoliikenteessä ja työpaikalla.

– Jos etätyö on mahdollista, pelisäännöt kannattaa päivittää, jotta etätyöhön voidaan siirtyä joustavasti.

Käytännön vinkkinä EK:n Rajamäki kehottaa varmistamaan, että yrityksen tietoliikenneyhteydet ovat sellaisessa kunnossa, että tarvittaessa kaikki halukkaat voivat tehdä töitä kotoa.

Etätyöhön turvautumisen laajuus ei ole kenenkään tiedossa, mutta esimerkiksi VTT on määrännyt omia työntekijöitään kotiin kahden viikon ajaksi. Kaksi VTT:n työntekijää oli matkustanut Pohjois-Italiassa ryhmässä, jonka yhdellä suomaisella jäsenellä oli influenssan oireita. Samalla Espoon Otaniemessä rakennuksen yksi kerros desinfioitiin.

Puolustusvoimilta ja kunnilta omat ohjeet

Myös Puolustusvoimat on päivittänyt varautumissuunnitelmaansa (siirryt toiseen palveluun) koronaviruksen vuoksi. Varautumisessa noudatetaan THL:n yleisiä (siirryt toiseen palveluun) ohjeita, kertoo Puolustusvoimien viestintäjohtaja eversti Torsti Astrén.

Henkilökuntaa ja varusmiehiä on muun muassa ohjeistettu, kuinka tulee toimia, jos epäilee tartuntaa. Lisäksi kaikkia on muistutettu hyvästä hygieniasta. Astrénin mukaan Puolustusvoimat pystyy tarvittaessa eristämään kokonaisia kasarmeja tai yksiköitä.

Lisäksi monet kunnat ovat antaneet ohjeet kouluille ja päiväkodeille koronan varalta.