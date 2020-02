Lue minuutissa: Miten Suomi varautuu koronavirukseen?

Hallitus kertoi tänään torstaina tiedotustilaisuudessaan varautumisesta koronavirukseen ja tilanteessa tapahtuviin muutoksiin. Pääministeri Sanna Marinin mukaan kaikkiin skenaarioihin on varauduttu.

Tässä lyhyesti hallituksen arvio tilanteesta tänään:

1. Suomessa ei ole epidemiaa, vaikka yksittäisiä tapauksia on. Suomen strategiana on tällä hetkellä epidemian torjunta.

2. Tartuntariski Suomessa on pieni, mutta uusiin yksittäisiin tautitapauksiin on varauduttava.

3. Valmiutta voidaan korottaa tarvittaessa koko maassa. Ministeriöt ovat tehneet omat varautumissuunnitelmansa ja koronavirustilannetta varten on perustettu yhteinen Covid-19-työryhmä, joka pitää tilannekuvaa yllä.

5. Viranomaiset seuraavat maailmanlaajuista tilannetta. Viestintä- ja toimintasuunnitelmia kotimaassa tarkastetaan tilanteen muuttuessa.

6. Jos tartunnat laajenevat Suomessa epidemiaksi, strategia muuttuu epidemian torjunnasta epidemian hallitsemiseen ja potilaiden hoitamiseen.

7. Suomessa on ylläpidetty varmuusvarastointia pandemian varalta, joten suojavarusteita ja maskeja on hoitohenkilökunnalle riittävästi ja ylimääräisiä lääkkeitä on saatavilla, mikäli sairastuneiden määrä jossakin vaiheessa kasvaa suureksi.

