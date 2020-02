Vasemmistoliiton toiminnanjohtajan perustama Twitter-tili kehotti tappamaan fasistit ja ilmastonmuutoksen kieltäjät – Näin puolue perustelee

"Mielestäni meidän tulee tappaa fasistit".

"Ilmastonmuutoksen kieltäjät pitäisi ampua"

Nämä ovat esimerkkejä Twitter-tili @huggywuggy2 :n julkaisemista viesteistä. Tilin on perustanut Vasemmiston läntisen alueen toiminnanjohtaja Misha Dellinger. Vasemmiston läntiseen alueeseen kuuluvat Häme, Satakunta ja Varsinais-Suomi.

"Fasisteiksi" tilin viesteissä määritellään etenkin perussuomalaiset, useat nimeltä mainiten. Perussuomalaiset ovat tilin mukaan "fasistipuolue". Tili kutsuu fasistiksi myös muun muassa kirjailija ja kulttuuritutkija Jari Ehrnroothia.

Väkivaltaa kannattavat viestit on kirjoitettu vuosien 2017 ja 2016 aikana. Twitter-tili on suljettu, mutta viestejä on edelleen mahdollista löytää netistä esimerkiksi Googlen välimuistista.

Väkivaltaa kannattavat viestit on kirjoitettu vuosien 2017 ja 2016 aikana. Twitter-tili on suljettu, mutta viestejä on edelleen mahdollista löytää netistä esimerkiksi Googlen välimuistista.

Kuvakaappaukset viesteistä alkoivat kiertää netissä muun muassa Ylilauta-keskustelupalstalla puolitoista viikkoa sitten.

Twitter-tili oli aktiivinen viime päiviin asti, mutta on nyt suljettu.

Yle on yrittänyt tavoitella Dellingeriä torstaiaamupäivästä lähtien. Vasemmistoliitto kommentoi asiaa Ylelle torstaina iltapäivällä.

Vasemmistoliiton mukaan tili on Dellingerin perustama. Puolueen mukaan Dellinger ei kuitenkaan ole kirjoittanut viestejä.

"Ei ole mitään syytä epäillä työntekijän sanaa tässä asiassa"

Vasemmistoliiton selitys on se, että Dellinger olisi luovuttanut tilin kahdelle muulle henkilölle, jotka olisivat kirjoittaneet viestit.

– Näin hän on vastannut minulle, kun olen asiaa kysynyt, sanoo Vasemmistoliiton puoluesihteeri Mikko Koikkalainen, joka on keskustellut asiasta Dellingerin kanssa tänään torstaina.

Miksi hän olisi luovuttanut tilinsä muiden ihmisten käyttöön?

– En voi sitä tietää. Jos tilillä on ollut paljon seuraajia, ilmeisesti ehkä siksi.

Tässä herää se epäilys, että hän on levittänyt anonyymin tilin kautta viestejä, joita ei voisi omalla nimellään julkaista.

– Ymmärrän mitä tarkoitat. Mutta minulla ei ole syytä epäillä sitä vastausta, että hän on luopunut tilin käytöstä ja perustanut toisen tilin.

Mitä todisteita teillä on sille, ettei Dellinger olisi kirjoittanut viestejä itse?

– Aukottomasti ei kai voi todistaa mitään tällaista.

Te siis luotatte Dellingerin sanaan tässä?

– Ei ole mitään syytä epäillä työntekijän sanaa tässä asiassa.

Miksi Dellinger ei ole puuttunut asiaan, kun hänen perustamansa tilin kautta on alettu levittää väkivaltaan kannustavia viestejä?

– En tiedä, onko hän ollut erityisen tietoinen asiasta.

Tili on ollut aktiivinen Twitterissä. Sen kautta on keskusteltu esimerkiksi muiden Vasemmistoliiton poliitikoiden kanssa.

– Siitä en ole ollut tietoinen.

Selvitättekö asiaa vielä Vasemmistoliitossa?

– Ei ole toistaiseksi syytä selvittää asiaa lisää.

Vasemmistoliitossa merkittävässä asemassa oleva henkilö on perustanut tilin, ja luovuttanut sen muille ihmisille, jonka jälkeen tilin kautta on levitetty väkivaltaa. Hän ei ole tehnyt asialle mitään, eikä kertonut asiasta teille. Eikö se herätä teissä huolta?

– Tämä on kysytty ja selvitetty häneltä. En tiedä onko minulla muita keinoja selvittää tätä lisää. Hän ei ole ollut työsuhteessa (kun tili on perustettu ja kun viestit on lähetetty).

Misha Dellinger on ollut Vasemmistoliiton kuntavaaliehdokas 2012 ja 2017. Puolueen läntisen alueen toiminnanjohtaja hän on ollut helmikuusta 2018 alkaen. Tätä ennen hän toimi pitkään Vasemmistonuorten Varsinais-Suomen piirisihteerinä.