Kiinan ilmastopäästöt romahtivat ennennäkemättömällä tavalla, kun koronavirus pysäytti tehtaat – Analyytikko: "En muista mitään vastaavaa"

Autokauppa on romahtanut Kiinassa helmikuussa koronaviruksen takia. Kuvassa on puolivalmiita autoja kokoonpanolinjalla Hondan Dongfengin tehtaalla Wuhanissa. AFP

Kiinasta liikkeelle lähtenyt koronavirus on aiheuttanut poikkeuksellisen pudotuksen maan hiilidioksidipäästöissä. Taustalla ovat hallinnon määräämät, viruksen vastaiset torjuntatoimet, jotka ovat monin paikoin pysäyttäneet Kiinan talouden.

Helsingissä toimiva uusi Crea-tutkimusyksikkö (Center for Research on Energy and Clean Air) laskee, että Kiinan hiilidioksidipäästöt ovat nyt jopa neljänneksen alemmat kuin normaalisti helmikuussa.

Crean analyytikko Lauri Myllyvirta arvioi, että kolmessa viikossa Kiinan päästöt ovat romahtaneet 150 miljoonaa tonnia viime vuoteen verrattuna.

Pudotus vastaa lähes kolminkertaisesti Suomen vuosittaisia kasvihuonekaasupäästöjä.

– En keksi mitään vastaavaa tapahtumaa, missä näin suuri päästövähennys olisi tapahtunut näin nopeasti, Kiinan päästökehitystä vuosia seurannut Myllyvirta sanoo.

Kiina tuottaa yksin yli neljänneksen maailman hiilidioksidipäästöistä. Pelkästään muutaman viikon kuoppa päästöissä voi painaa globaaleja vuosipäästöjä arviolta prosentin alaspäin.

Myllyvirran mukaan ratkaiseva kysymys on nyt se, miten Kiinan keskushallinto reagoi talouden pysähtymiseen.

Kivihiilen nälkä romahti

Kiinan talouden äkkipysähdys näkyy laajasti teollisuustuotannosta kerätyssä datassa. Tehtaat ovat olleet vajaakäytöllä, rahtiliikenne hiljentynyt ja maan sisäiset lennot ovat romahtaneet aiemmasta.

Vaikutukset sähköntuotantoon ja öljynjalostukseen ovat dramaattisia.

Kivihiilen kulutus voimalaitoksilla on pudonnut 37 prosenttia

Öljynjalostaminen on laskenut 33 prosenttia Shandongin tärkeällä jalostamoalueella

Tärkeiden terästuotteiden valmistus on laskenut lähes viidenneksen

Myllyvirta painottaa, että Kiinassa tehtaat hiljenevät normaalisti joka vuosi kiinalaisen uudenvuoden tienoilla. Nyt koronaviruksen torjuntatoimien vuoksi tehdastuotanto ei ole päässyt kunnolla alkamaan.

Moni työntekijä ei vielä pääse palaamaan työpaikalleen. Lisäksi isolta joukolta on jäänyt palkka saamatta. Rahaa kuluttamiseen ei ole, mikä näkyy esimerkiksi autokaupan täydellisenä romahduksena helmikuussa.

Kiinan kivihiilen kulutus laskee tyypillisesti joka vuosi uudenvuoden tienoilla, kun tehtaat ja kaupat sulkevat ovensa juhlien ajaksi. Tänä vuonna kulutus ei ole lähtenyt normaaliin tapaan kasvuun koronaviruksen torjuntatoimista johtuen. Grafiikka kuvaa kuuden suuren energiantuottajan päivittäistä kivihiilen kulutusta. Samuli Huttunen / Yle

Savupiippuelvytys voi kääntää päästöt rajuun kasvuun

Vaikka ilmasto kiittää Kiinan päästöjen romahduksesta, ilo voi jäädä ennenaikaiseksi. Kiinan keskushallinnolla on nimittäin kovat paineet pitää talouskasvu hyvässä jamassa.

Maata yksinvaltaisesti hallitseva kommunistinen puolue on asettanut tavoitteeksi, että henkeä kohden laskettu bruttokansantuote tuplaantuu vuosien 2010 ja 2020 välillä.

Myllyvirran mukaan tavoitteen saavuttaminen edellyttää kuluvalle vuodelle noin 5,6 prosentin talouskasvua. Koronaviruksen vuoksi helmi-maaliskuun kasvu voi kuitenkin olla jopa pakkasen puolella.

Jos keskushallinto pitää tavoitteesta tiukasti kiinni, kuten nyt näyttää, voi loppuvuodesta olla edessä rajua elvytystä perinteisellä savupiipputeollisuudella.

Myllyvirta kertoo, että ensimmäiset lausunnot elvytyshankkeista ovat viitanneet esimerkiksi infrastruktuurirakentamiseen, mikä tarkoittaa runsaasti päästöjä aiheuttavan sementin valmistuksen kiihtymistä.

Elvytyspuheissa ei ole ollut ympäristöpainotuksia.

Myllyvirta muistuttaa, että Kiinan kannattaisi suunnata elvytystä esimerkiksi puhtaan energiantuotannon rakentamiseen. Maalla kun on tiukat ilmanlaatu- ja päästötavoitteet.

– Sellaisia linjauksia ei ole toistaiseksi tehty, hän päättää.

