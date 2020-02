Saamelaiskäräjien järjestäytymiskokouksen alussa koeteltiin saamelaispolitiikan julkisuutta: kaikki jäsenet eivät halunneet tulla kuvatuksi

Saamelaiskäräjien uusi kokoonpano on kokoontunut järjestäytymiskokoukseen Inariin.

Saamelaiskäräjien järjestäytymiskokous ei ehtinyt kunnolla alkaakaan, kun kokouksessa käytiin väittely siitä, onko jäseniä lupa kuvata.

Järjestäytymiskokouksen puheenjohtaja, käräjien vanhin jäsen Kari Kyrö kertoi kokouksen alussa, että paikalla on dokumentintekijöitä kuvaamassa ja lisäsi, että jotkut jäsenet ovat ilmoittaneet, etteivät halua tulla kuvatuksi.

Saamelaiskäräjien jäsenet Inka Kangasniemi ja Anu Avaskari halusivat rajoittaa dokumentaristien kuvausta. Kangasniemi otti puheenvuorossaan esiin, että dokumentaristien kuvaamisesta ei ole tullut etukäteen tietoa jäsenille. Hän halusi myös tietää, millaisessa yhteydessä tulee näkymään dokumenteissa.

– Pyytäisin, että en näkyisi kuvissa eikä minua myöskään filmattaisi.

Kangasniemi vaati dokumenttien tekijöiltä tietoa dokumenttien sisällöstä sähköpostin kautta. Inka Kangasniemi ei ole vielä kommentoinut toivettaan kuvauskiellosta Yle Sápmille.

Dokumentaristi Mikaela Weurlander Svenska Ylestä kertoi kokouksen alussa kuvausprojektistaan ja selitti, että julkisessa tilassa pitäisi olla lupa kuvata. Weurlander kertoi kuvausryhmänsä olevan tekemässä tunnin mittaista dokumenttia, jossa kerrotaan saamelaisista ja johon on haastateltu monia henkilöitä.

Dokumentaristi Mikaela Weurlander sanoi kokouksessa, että julkisessa tilassa pitäisi olla lupa kuvata. Tuomas Hautaniemi / Yle

Lakimiessihteeri: "Saamelaiskäräjien kokous on julkinen tilaisuus"

Saamelaiskäräjien jäsen Anu Avaskari ehdotti, että kokous keskeytetään, sillä dokumenttiohjaajalla ei ollut läsnäolo- ja puheoikeutta. Hän kaipasi tietoa dokumentaristien tavoitteista.

– Ymmärretään kyllä, että tämä on julkinen tila, mutta ei voi olla niin, että täällä on eri intressiryhmien omia kuvasryhmiä, ja meille ei kerrota, mitä se asia koskee. Esitän että kokous keskeytetään ja kaikki ohjaajat, jotka täällä tekevät dokumenttia, kertovat siitä, Avaskari totesi kokouksessa.

Avaskari epäili, että dokumentaristeilla on poliittisia tavoitteita.

– Me emme tiedä tarkkaan, että mitä dokumentit koskevat ja siitä ei olla oltu avoimia. Jotkut tietävät hyvinkin paljon, että ketä kaikkia on haastateltu ja siitä jo voi päätellä, mikä on tarkoitusperä, sanoo Anu Avaskari Yle Sápmille.

Enontekiöläinen varajäsen Niko Valkeapää toi kokouksessa esille, että hänestä kokouksessa kuvaaminen on hyväksyttävää. Myös jäsenet Anne Nuorgam ja Tuomas Aslak Juuso toivoivat avoimuuden nimissä kuvauslupaa.

Saamelaiskäräjien virkaatekevä lakimiessihteeri Kalle Varis painotti, että tilaisuus on julkinen, eikä siellä voi estää kuvaamista niin kauan kun siitä ei ole haittaa kokoukselle.

Saamelaiskäräjien uusi kokoonpano on koolla Inarissa Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa. Tuomas Hautaniemi / Yle

Saamelainen elokuvantekijä: "Pyrkivät sensuroimaan ja hiljentämään”

Saamelaiskäräjien järjestäytymiskokouksessa oli paikalla kaksi eri dokumenttiryhmää. Saamelainen elokuvantekijä ja dokumentaristi Suvi West on kauhistunut joidenkin saamelaispoliitikkojen tavasta pyrkiä hiljentämään mediatyöntekijöitä julkisessa kokouksessa.

– On aivan selvää, että minulla on lupa kuvata kokoussalissa, jossa on kansan valitsemia poliitikkoja.

Saamelainen dokumentaristi Suvi West on järkyttynyt kuvausluvan epäämisyrityksestä julkisessa kokouksessa. Vesa Toppari

West painottaa, että poliitikoilla ei ole samanlaista yksilönsuojaa kuin yksityishenkilöillä, ja tällä tavalla yritetään hiljentää avointa keskustelua ja sulkea niihden ihmisten suut, ketkä pyrkivät tuomaan asioita esiin.

– On selvää, että poliitikkoja on lupa seurata ja heitä tulee seurata. On aivan absurdia, että tällainen sensurointi- ja hiljentämisyritys tapahtuu Saamenmaalla. Niin ei tulisi olla. Teemme täällä työtämme. En tiedä pitäisikö itkeä vai nauraa. Toivottavasti tästä ei tule tapaa, toivoo West.

Dokumentaristien lisäksi kokousta seuraavat myös monet tiedotusvälineet, jotka kuvaavat kokouksen kulkua. Sen lisäksi Saamelaiskäräjät lähettää kokouksen suorana verkossa (siirryt toiseen palveluun).

Kyrö: "Pitää ottaa huomioon ne jäsenet, jotka eivät halua olla mukana kuvissa”

Kokousta johtanut Kari Kyrö ehdotti, että julkisessa kokouksessa saa kuvata, mutta kuvauksen jälkeen ne henkilöt, jotka eivät halua esiintyä kuvissa, otettaisiin huomioon leikkausvaiheessa.

Dokumentaristi Weurlander sanoi, että sitä hän ei voi luvata.

Järjestäytymiskokousta johtanut Kari Kyrö pyysi tuottajia ja kuvaajia ottamaan huomioon niiden jäsenten toiveen, jotka eivät halunneet tulla kuvatuksi.

– Sikäli kun heillä on puheenvuoroja ja he esiintyvät tässä kokouksessa, niin jättäkää heidät rauhaan. Se on toiveeni, minä en sitä kiellä, mutta se on toiveeni. Ja voin omalta osaltani kertoa, että myöskin itse en ole mikään innokas kuvauksenkohde näissä tämäntyyppisissä dokumenteissa, sanoi Kyrö keskustelun päätteeksi.

Kari Kyrö on aiemmin maininnut, että on kiinnostunut Saamelaiskäräjien puheenjohtajan paikasta, jos saa kannatusta muilta jäseniltä.

Saamelaiskäräjien kokous keskeytyi kello 11. Jäsenillä on ollut sekä neuvottelu- että ruokatauko siitä lähtien.