Puolassa pakoileva tšetšeenibloggari kertoo joutuneensa salamurhayrityksen kohteeksi – väitetty hyökkääjä sanoo videolla olevansa Moskovasta

Viime kuukausina Euroopassa on tapettu kaksi tšetšeenivaikuttajaa.

BERLIINI Tunnettu tšetšeenibloggari kertoo videolla joutuneensa salamurhayrityksen kohteeksi. Puolassa maanpaossa asuva Tumso Abdurahmanov julkaisi keskiviikkona videon, joka on ilmeisesti kuvattu heti väitetyn hyökkäyksen jälkeen.

Kuvissa näkyy verinen mies ja verinen huone. Bloggari pitää kädessään ilmeisesti hyökkäykseen tarkoitettua vasaraa ja pitää hyökkääjää aloillaan.

Videolla bloggari hengittää raskaasti ja tivaa tunkeutujalta syytä hyökkäykselle.

– Kuka lähetti sinut? Mistä olet? bloggari kysyy videolla venäjäksi.

Maassa makaavan miehen puheesta saa huonosti selvän, mutta hän vastaa olevansa Moskovasta ja lisää, että "heillä on äitini".

Yle yritti tavoittaa Abdurahmanovia torstaina, mutta hän ei vastannut viesteihin. Puolan viranomaiset eivät ole vielä julkisuudessa vahvistaneet hyökkäystä.

Tunnettu bloggaaja Tumso Abdurahmanov antoi Ylelle syyskuussa haastattelun. Kuva on kaappaus nettipuheluna tehdystä videohaastattelusta. Suvi Turtiainen / Yle

Tšetšeenijärjestön mukaan (siirryt toiseen palveluun) Abdurahmanov soitti poliisin paikalle videon kuvaamisen jälkeen. Bloggari ja hyökkääjä ovat tällä hetkellä sairaalahoidossa.

Euroopassa tapettu viime kuukausina kaksi tšetšeenivaikuttajaa

Abdurahmanov on yksi tunnetuimmista ulkomailla asuvista tšetšeenibloggareista.

Hän on Venäjään kuuluvan Tšetšenian johtajan Ramzan Kadyrovin kiivas kriitikko ja on varoittanut julkisesti useasti Venäjän tai Tšetšenian lähettämistä palkkamurhaajista Euroopassa.

Viime kuukausina Euroopassa on tapettu kaksi tunnettua tšetšeenivaikuttajaa.

Yle haastatteli Abdurahmanovia syyskuussa sen jälkeen, kun Berliinissä oli tapettu tšetšeenimies keskellä kaupunkia. Tutkivien toimittajien mukaan Berliinin tšetšeenimurhan jäljet johtavat Venäjälle.

Tutkivien toimittajien ryhmä Bellingcat (siirryt toiseen palveluun)on selvittänyt, että Berliinin murhan takana on todennäköisesti Venäjän kansalainen Vadim Krasikov. Miehellä on yhteys Venäjän turvallisuuspalveluun.

– Oli murhan takana sitten Kadyrovin miehet tai toisen turvallisuuspalvelun edustaja, niin takana on yhä sama Venäjän valtio, Abdurahmanov kommentoi Berliinissä tehtyä murhaa Ylen haastattelussa.

Saksa reagoi murhaan hitaasti. Vasta joulukuussa Saksa karkotti murhan johdosta kaksi venäläisdiplomaattia Berliinistä.

Helmikuun alussa toinen Kadyrovin vastustajana tunnettu tsetšeenibloggari löydettiin kuolleena Ranskan Lillessä.

Lue lisää:

Saksassa pohditaan, tapahtuiko keskellä Berliiniä Venäjän tilaama palkkamurha – Epäilty on naamioitunut venäläismies, uhri tšetšeeni

Haavisto: Epäilyt Venäjän tilaamasta palkkamurhasta Berliinissä huolestuttavia – "Tuo mieleen Skripalin myrkytyksen Britanniassa"