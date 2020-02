Suora lähetys käynnissä, Yle seuraa: Pääministeri Marin antoi ilmoituksen koronaviruksen hoitamisesta – "On luonnollista, että kansalaisten huoli kasvaa"

Suomessa on todettu tähän mennessä kaksi koronavirustapausta.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) antoi eduskunnalle pääministerin ilmoituksen koronavirustartuntoihin varautumisesta. Ilmoituksessaan hän ymmärtää, miksi koronavirus aiheuttaa ihmisissä huolta.

– On luonnollista, että kansalaisten huoli virusepidemiasta kasvaa sitä mukaa kun tautia esiintyy maantieteellisesti lähempänä. Maailman terveysjärjestö on arvioinut koronaviruksen leviävän herkästi maasta toiseen ja siksi Suomikin on varautunut taudin leviämiseen laaja-alaisesti eri hallinnonaloilla, Marin sanoi ilmoituksessaan.

Marin kuitenkin pyrki asettamaan viruksen leviämisen mittasuhteisiin. Tavalliseen kausi-influenssaan sairastuu Suomessa noin viisi prosenttia aikuisista ja 10 prosenttia lapsista.

– Koronavirusinfektiotapauksia on varmistettu selvästi vähemmän. Epidemian keskusalueella Hubeissakin vain noin 0,1 prosenttia väestöstä on sairastunut koronavirukseen, Marin totesi

Suomessa on tähän mennessä todettu kaksi koronavirustapausta, mutta kymmenien potilaiden näytteet on tutkittu.

Marinin mukaan Suomi on varautunut tartuntatautien leviämiseen huolella. Terveydenhuollon viranomaiset ovat seuranneet tilannetta siitä lähtien, kun ensimmäiset uutiset koronaviruksesta tulivat julki.

Samoin valtioneuvoston tilannekeskus on seurannut tilannetta päivittäin.

Valtion budjetiin on varattu koronaviruksen kaltaisen tapauksen hoitoon 8,9 miljoonaa euroa. Lisäksi hallituksella on mahdollisuus osoittaa lisää rahaa taudin hoitamiseen lisäbudjetissa.

Valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk.) puolestaan totesi, että talousvaikutukset viruksesta kohdistuvat lähinnä matkailuun ja ilmailuun.

Tämän lisäksi vaikutuksia nähdään myös elektroniikka- ja autoteollisuudessa.

Juvonen: Hallitus suostui perussuomalaisten pyyntöön

Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron piti kansanedustaja Arja Juvonen. Hänen mukaansa hallitus on viivytellyt tiedottamisessaan.

– Marinin hallituksen tiedottaminen koronaviruksesta on alkanut vasta tänään, vaikka virusta on ollut Suomessa jo tammikuusta lähtien. Kyseessä on vakava virusinfektio, jonka laajuutta emme vielä pysty arvioimaan, Juvonen sanoi.

Juvosen mukaan hallitus suostui perussuomalaisten pyyntöön välikysymyskeskustelun siirtämisestä pois pääministerin ilmoituksen tieltä. Näin kansalaiset pääsevät kuuntelemaan keskustelua asiasta.

– Tein jo tammikuussa kirjallisen kysymyksen ministerille koronavirukseen varautumisesta, mutta vastaus oli ympäripyöreä. Hoitajana ihmettelin, että eikö hallituksella ollut minkäänlaista käsitystä tilanteen vakavuudesta.

Myös kokoomuksen Terhi Koulumies kiinnitti tiedotuslinjaan huomiota.

– Tietoja varautumisen käytännön toimenpiteistä on kuitenkin toistaiseksi annettu julkisuuteen niukasti. Monia mietityttää, miten terveydenhuolto ja muut tärkeät peruspalvelut turvataan?

Koulumies kuitenkin sanoi, että päättäjien pitää nyt laittaa erimielisyydet sivuun. Tärkeintä on, että virus saadaan mahdollisimman tehokkaasti torjuttua.

Lue lisää:

Hallituksen mukaan koronaviruksen tartuntariski Suomessa edelleen pieni – Suojavarusteet riittävät 400 000 terveydenhuollon ammattilaisen suojaamiseen

Lue uusimmat tiedot koronavirustilanteesta – Suomen budjettiin varattu 8,9 miljoonaa koronaviruksen kaltaisiin tilanteisiin

Matkoilta palaavia suomalaisia on hakeutunut koronavirustesteihin – Suomessa on tutkittu yli 30 epäiltyä tartuntaa

Vältä kättelyä ja pidä hansikkaat kädessä: Kuusi pikavinkkiä koronavirukselta suojautumiseen