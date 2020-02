84-vuotias lausuu: “Vanha nainen hunningolla” – runonmittaajat kapinoivat normeja vastaan lausumalla rock- ja pop-lyriikkaa

Kraatarin Runonmittaajat kysyvät, mitä ikääntyvällä on tai ei ole lupa tehdä. Pelkkä tehtävä keinutuolissa ei riitä.

Lavalle parrasvaloihin astelee 84-vuotias Kyllikki Huntus, joka lausuu laulaja Erin Anttilan vuonna 2011 tunnetuksi tekemän tekstin “Vanha nainen hunningolla”. Teksti aukeaa lausuen luontevasti ja uskottavasti lausujan suusta.

– Miksi tämä ei minulle sopisi? Olen iloinen ihminen, mutta en ole ollut hunningolla, nauraa Kylikki Huntus.

Kraatarin Runonmittaajat ovat Perhonjokilaakson kansalaisopiston opintopiirin opiskelijoita. He ovat päivittäneet lausumistaan nykyaikaan. Listalle on päätynyt muun muassa Apulannan, Tiisun, Paperi T:n ja Paula Vesalan tekstejä.

Useimmat tekstit olivat entuudestaan tuntemattomia Kraatarin Runonmittaajille. Ville Viitamäki / Yle

– Porukassa mietittiin miten maailma on muuttunut nuorten maailmaksi. Sitten huomasimme, että laulujen teksteissä on paljon yhtymäkohtia, kertoo ohjaaja Kai-Erik Känsälä.

Ikääntyvän väestön kapina

Ikäihmisten musiikkiharrastusta tutkineen musiikkikasvatuksen tutkijatohtori Johanna Laeksen mukaan yhteiskunnassa on nähtävissä heikkoja signaaleja ikääntyvän väestön kapinasta. Se painottuu siihen, mitä ikääntyvällä on tai ei ole lupa tehdä. Tehtävä keinutuolissa ei riitä.

–Ikäihmiset haluavat kapinoida yhteiskunnan heille asettamaa muottia vastaan. Tämä on yksi tapa, kertoo Johanna Laes

Sirkka Haavisto otti lausuttavaksi Paula Vesalan kirjoittaman tekstin “Älä tuu droppaa mun tunnelmaa.” Teksti oli mielenkiintoinen.

–En ollut koskaan tätä kuullut, koska en normaalisti kuuntele tällaista musiikkia. Tekstin tunnelma oli hyvä ja tiivis, kaksijakoinen. Se kiinnosti, kertoo Haavisto.

Myös ikäihmisillä pitää olla oikeus näyttää tunteitaan, sanoo Kai Erik Känsälä. Ville Viitamäki / Yle

Ikäihmiset haluavat haastaa asenteita. Nyt on lupa näkyä ja kuulua. Pop- ja rockmusiikin ja niiden tekstien tehtävä on olla esillä ja tämä on mainio tapa tulla kuulluksi.

–Lavalle nouseminen antaa mahdollisuuden testata erilaista identiteettiä. Ei tarvitse olla enää sivussa, sanoo Johanna Laes.

Tuulikki Kettu valitsi lausuttavaksi Tiisun tekstin “Elämältä turpiin sain”.

–Minäkään en ollut koskaan ennen tätä kuullut. Tässä maailmassa kun tapahtuu kaikenlaista, niin sitä kautta voin samaistua tekstiin.

Ikäihmisillä on halu muuttua, kehittyä sekä oppia uutta.

–Mutta jos nuoruus ei ollut kultainen, sitä ei haluta muistella, sanoo Johanna Laes.

