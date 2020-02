Joensuulaiskoulu aloitti oppilaille turvallisuuden tunnetta lisäävän kurssin – ainutlaatuiset oppitunnit täyttyivät heti nuorista

Idean takana on kamppailulajeja harrastanut opettaja.

Nuorten kokema turvattomuuden tunne on lisääntynyt, huomattiin joensuulaisella normaalikoululla.

Sen vuoksi kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisille nuorille on ensi kertaa järjestetty turvakursseja. Kurssit täyttyivät heti ja ensi vuodenkin kurssit ovat jo täynnä.

Turvakurssien takana on terveystiedon opettaja Jussi Petrelius.

– Yleinen turvattomuus on lisääntynyt. Ihmiset valmistautuvat poikkeuksellisiinkin oloihin, Petrelius pohtii.

Oppilaat harjoittelevat itsepuolustusta Joensuun normaalikoululla. Ari Haimakainen / Yle

Nuoret kysyvät Petreliuksen kursseilla esimerkiksi seuraavan kysymyksen: mitä tehdä, jos joku tulee tänne kouluun?

– Kurssi on pitkälti nuorten pelkojen lievittämistä. Kurssin on tarkoitus lisätä turvallisuutta, ei lisätä pelkoja, Petrelius pohtii.

Petreliuksella on itsellään 30 vuoden kokemus kamppailulajeista karatesta ja jujutsusta.

Kurssilla lähestytään turvallisuutta monelta suunnalta, esimerkiksi somen, addiktioiden, onnettomuustilanteiden ja oikeuksien ja velvollisuuksien näkökulmasta.

– Olemme kurssilla puhuneet turvallisuuden tunteesta, siitä että mistä se turvallisuuden tunne rakentuu: muun muassa yksilön omasta historiasta, kotioloista ja harrastuksista. Tällaisesta psykologisesta vinkkelistäkin olemme lähestyneet turvallisuuden tunnetta, Petrelius sanoo.

Joitakin nuoria pelottaa ulkona yksin liikkuminen

Osalla nuorista on turvallisuuteen liittyviä huolia, joillakin taas ei.

– No ei kyllä paljon huoleta, kun on tämä Suomi aika turvallinen maa, kommentoi kahdeksasluokkalainen Veikko Lehikoinen.

Lehikoisen ystävää Juan Perezia mietityttää yksin liikkuminen pimeällä.

– Liikun paljon ulkona ja vähän kyllä illalla pelottaa. Katson sitä, että miten ihminen on pukeutunut ja miten se katsoo minua, kuvaa Perez.

Emma Mohell on samalla linjalla.

– Yksin illalla liikkuminen huolettaa, Mohell sanoo.

Emma Mohell harjoittelee itsepuolustusta kaverinsa kanssa. Mohell kuvassa taka-alalla. Meri Remes / Yle

Opettaja on huomannut väkivaltaviihteen vaikutuksia

Petreliuksen mukaan nuorilla ei ole aina tietoa siitä, millaisia oikeuksia ja velvollisuuksia itsellä ja muilla on.

– Jollakin tavalla minua yllättää se, että nuoret eivät ole tietoisia siitä, mitä saa missäkin tilanteessa tehdä. Esimerkiksi irtiottoharjoituksessa, jossa joku piti kiinni, niin aika nopeasti siinä oltiin turvautumassa väkivaltaan ihan puhuttamisen sijaan, pohtii kurssin opettaja Jussi Petrelius.

Empatiataitoja on harjoiteltu muun muassa niin, että oppilaiden kanssa on käsitelty väkivallan aiheuttamia vammoja. Väkivaltaviihteessä kun kenenkään kipua ei yleensä näytetä samaistuttavalla tavalla.

Petreliuksen mukaan elokuvien ja somen väkivaltasisällöt saattavat hämärtää nuorilla sitä, miten pahoja tuhoja väkivalta voi toisissa aiheuttaa.

Opettaja Jussi Petreliuksella on 30 vuoden kokemus karatesta ja jujutsusta. Ari Haimakainen / Yle

Pelkojen lievittämistä silloinkin, kun vaaraa ei ole

Opettajien ammattiliiton OAJ:n erityisasiantuntija Pauliina Viitamies sanoo, että Joensuun normaalikoulu näyttää olevan suunnannäyttäjä turvakurssien järjestäjänä.

– Emme ole kuulleet muualta vastaavista kursseista. Se, että kurssilla huomioidaan psyykkinen ja fyysinen puoli, kuulostaa tärkeältä ja hyvältä. Pidämme oleellisena lisäksi sitä, että sisällöt ovat opetussuunnitelman mukaisia ja että opetuksen antavat opettajat, Viitamies sanoo.

Viitamies uskoo, että tilausta vastaaville kursseille olisi.

– Pelkojen lievittäminen on tärkeää silloinkin, kun vaaraa ei sillä hetkellä ole, Viitamies summaa.

Vahvempaa turvallisuuden tunnetta kohti

Turvakurssin tavoitteena on lievittää turhia huolia ja vähentää pelkoja.

Turvallisuuden tunne on vaikeasti määriteltävä asia. Näennäinen turvallisuus ei riitä, vaan ihminen tarvitsee syvän tunteen siitä, että on turvassa. Tunteessa on ihmisten kesken suuria eroja.

– Ajatus oli se, että kurssi vähentäisi pelkoja. Sellainen mistä ei tiedä, niin se vähän pelottaa. Tällä kurssilla on aika laaja-alaisesti käyty läpi kaikkia turvallisuuteen liittyviä asioita, Petrelius sanoo.

Aiheesta voi keskustella 29.2. kello 23.00 saakka.

