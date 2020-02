Sähkön siirtohintojen laskua turha odottaa – ministeriö pyrkii kohtuullisuuteen

Tutkijan mukaan suunnitteilla olevassa hinnankorotuskatossa on kyse vain siitä, minä vuonna monopolit rahansa keräävät.

Sähkönsiirron hintojen nousu on kuohuttanut suomalaisia jo usean vuoden ajan. Parhaillaan valmistelussa on lakiesitys, joka muun muassa pienentäisi kerralla sallittuja hinnankorotuksia. Se antaisi viranomaiselle myös lisää keinoja valvoa verkon kehittämisen kustannustehokkuutta.

Varsinaisiin hinnanlaskuihin ei lakiesityksellä pyritä, sanoo työ- ja elinkeinoministeriön energiaosaston ylijohtaja Riku Huttunen.

– Se (hinnanlasku) ei ole nimenomainen tarkoitus. Me pyrimme siihen, ettei synny kohtuutonta kehitystä asiakkaiden kannalta eli hinnat eivät yhtäkkiä pomppaa korkeiksi tai muutenkaan epäreiluiksi.

Huttunen painottaa Marja Sannikan haastattelussa, että politiikkojen ei ole helppo suitsia vauhdilla nousseita sähkönsiirron hintoja.

– Poliitikot eivät saa vaikuttaa kohtuulliseen tuottoon. Sen määräävät EU-säädökset, ja valvovan viranomaisen pitää olla riippumaton.

Sähkönsiirtoyhtiöiden saaman tuottotason määrittäminen on Energiaviraston asia. Tuoton määrittelyyn käytettävällä metodilla tuotto on kuitenkin nyt tasaisesti laskemassa, kun korot ovat painuneet matalalle.

Sähkönsiirtohinnat nousivat viime vuosikymmenellä Energiaviraston mukaan pientaloissa keskimäärin 50 prosenttia ja kerrostaloissa keskimäärin 63 prosenttia.

Siirtolaskussa näkyy myös sähkövero, jota on samaan aikaan nostettu. Keskimääräisestä sähkölaskusta siirtohinta muodostaa noin kolmanneksen, sähkövero kolmanneksen ja varsinainen sähkö viimeisen kolmanneksen.

Tutkija: Monopolien valvonta todella vaikeaa

Nousevat hinnat juontavat juurensa vuonna 2013 uudistettuun sähkömarkkinalakiin, jolloin verkoilta vaadittiin aiempaa parempaa säävarmuutta. Monet 60- ja 70-luvuilla rakennetut verkot olisivat olleet toisaalta muutoinkin uusimisen tarpeessa, mikä osaltaan on vaikuttanut kustannuksiin.

Sannikan vieraana ollut pitkän linjan energia-asiantuntija, tutkija Iivo Vehviläinen Aalto-yliopistosta katsoo poliitikoiden hätiköineen, kun tiukat vaatimukset 2010-luvun alussa asetettiin.

– Siinä ylireagoitiin ehkä jonkin verran ja pakotettiin koko Suomeen laatutaso, josta kaikki eivät ole valmiita maksamaan. Tällä tavalla voitiin puuttua sähkökatkoihin, mutta olisi voinut kenties nähdä, että samalla tulee muita ongelmia.

Vehviläinen kuvaili luonnollisina monopoleina toimivien siirtoyhtiöiden valvontaa todella vaikeaksi.

– Ei ole juuri tehty mitään sille, että kuluttajien mielestä siirtohinnat ovat liian korkeita.

Vehviläinen katsoo nyt valmisteilla olevan lakiesityksen tuomien muutosten olevan aika pieniä.

– Hinnankorotuskatossa on kyse vain siitä, minä vuonna monopolit rahansa keräävät, Vehviläinen kritisoi.

Saman tien varrella lähes nelinkertainen ero hinnoissa

Yksi sähkön siirtohinnoissa harmittanut piirre on alueellinen epätasa-arvo. Suomessa on 77 eri verkkoyhtiötä, joilla on omat hintansa, ja hinnat vaihtelevat yhtiöiden maantieteellisen alueen mukaan paljon.

Esimerkiksi Mikkelissä keskustan ulkopuolelle viitisen kilometriä mentäessä tulee Louhimontielle, jossa saman tien varrella on sekä kaupungin verkkoyhtiön (ESE Verkon) ja kaupunkia ympäröivän verkkoyhtiön (Järvi-Suomen Energian) sähkönsiirtoasiakkaita.

Saman tien varrella siirron pelkkä vuosimaksu voi olla 103 euroa tai 408 euroa sen mukaan, kumman siirtoyhtiön asiakas on.

Työ- ja elinkeinoministeriön energiaosaston ylijohtajan Riku Huttusen mukaan alueellisten hintaerojen tasaaminen vaatisi poliittisen päätöksen, eikä se olisi poliitikoille välttämättä helppo pala.

– Eihän nykyinen tilanne tunnu aina reilulta, Huttunen myöntää.

Hän muistuttaa toisaalta muidenkin asuinkustannusten vaihtelevan paljon eri puolilla Suomea.

Katso tästä Marja Sannikka -ohjelman koko jakso sähkönsiirron hinnoista:

