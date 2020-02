Herätys: Naiset tienaavat miehiä enemmän etenkin kunta-alalla, Suomen suurin poliisirikosjuttu jatkuu, elokuva- ja tv-työ voi uuvuttaa

Naiset tienaavat miehiä enemmän etenkin kunnissa

Suomessa miehet tienaavat keskiarvoisesti vajaat 600 euroa enemmän kuussa kuin naiset. Mutta poikkeuksiakin on. Tilastokeskuksen mukaan naiset tienaavat miehiä enemmän lähes 160 ammatissa. Pääosa näistä on kunta-alalla.

Poliisijohtajat marssitetaan hovioikeuteen isossa poliisirikosoikeudenkäynnissä

Helsingin käräjäoikeus hylkäsi viime kesäkuussa entisen poliisiylijohtajan Mikko Paateron (vas.), keskusrikospoliisin päällikön Robin Lardotin, Helsingin poliisilaitoksen päällikön Lasse Aapion, Helsingin eläköityneen poliisikomentajan Jukka Riikosen ja Helsingin huumepoliisin entisen päällikön Jari Aarnion virkarikossyytteet. Lehtikuva / Yle

Suomen historian laajimman poliisirikosjutun pääkäsittely alkaa Helsingin hovioikeudessa. Syyttäjä haluaa ajaa läpi käräjäoikeudessa kaatuneet virkarikossyytteet entistä ja nykyistä korkeaa poliisijohtoa vastaan. Syytteet koskevat Helsingin huumepoliisin tietolähdetoiminnan laillisuutta ja valvontaa.

Koronavirus verottaa Italian matkailuyrittäjiä

Milanon Naviglin alueen ravintoloissa on nykyisin iltaisin hiljaista. Matteo Corner / EPA

Italialaiset poliitikot ja viranomaiset tekevät kaikkensa vakuuttaakseen ulkomaalaiset siitä, että Italiaan voi yhä matkustaa turvallisesti. Ulkoministeri Luigi Di Maion mukaan liikkeellä on vääriä tietoja, ja matkailualan keskusjärjestön puheenjohtajan Ivana Jelinicin mukaan matkoja on peruttu jopa 70 prosenttia.

Pääseekö Suomesta pian junalla Keski-Eurooppaan?

Toteutuessaan ratauudistus yhdistäisi Suomen eurooppalaiseen rataverkkoon. Pyry Sarkiola / Yle

Suomi hakee Euroopan uniolta rahoitusta raideyhteyden sähköistämiseen reitillä, joka ulottuu Oulusta Ruotsin Haaparannalle. Toteutuessaan ratauudistus yhdistäisi Suomen eurooppalaiseen TEN-ydinverkkokäytävään ja mahdollistaisi näin yhtenäiset junamatkat aina Helsingistä Keski-Eurooppaan asti.

Kahden vuoden työputki vei unirytmin, ja tukkaa irtosi päästä

Asta Viertola lopetti apulaisohjaajan työt, sillä kuvausten aikana saattoi mennä monta kuukautta, että hän kävi kotona vain nukkumassa. Nella Nuora / Yle

Elokuva-alalla ja tv-sarjojen tuotannoissa tehdään ympäripyöreitä päiviä. Lepääminen jää omalle ajalle, mutta ongelma on, että freelancer joutuu ottamaan vastaan työprojekteja tiiviiseen tahtiin, arvostelee alalla vuosia työskennellyt nykyinen tuotantopäällikkö Asta Viertola.

Selkeä ja poutainen sää jatkuu

Yle Sää

Perjantai on pääosin selkeä ja poutainen. Maan itäosassa iltapäivällä ja illalla on kuitenkin paikoin pilvistä ja heikkoa lumisadetta. Lämpötila vaihtelee etelässä nollasta muutamaan pakkasasteen, pohjoisessa pakkasta enimmillään kymmenen astetta. Tuuli on enimmäkseen heikkoa. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.