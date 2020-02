Pohjois-Italian korona-alueella asuva suomalaisnainen: “Alun paniikki on väistynyt mutta poskisuudelmia ei vieläkään vaihdeta”

Jyväskyläläislähtöinen Tuula Tapper asuu Veneton maakunnassa, pienessä Due Carreran kylässä. Tapperin kotoa on noin 15 kilometrin matka Vo'n kuntaan, joka on tällä hetkellä koronaepidemian keskus.

Pieni, noin 3000 asukkaan kokoinen Vo’ on ollut viikonlopusta alkaen eristettynä koronaviruksen vuoksi. Koulut ja museot on suljettu sekä yleisötapahtumat kuten konsertit peruttu.

– Mieheni piti mennä keskiviikkoiltana jazzkonserttiin, mutta sekin peruttiin, Tapper kertaa kuluneen viikon tapahtumia.

Tapperin mukaan alueella ei ole paniikkia. Nopeasti muuttunut tilanne sai alkuviikosta aikaan ruokatavaroiden hamstraamista mutta sekin on jo rauhoittunut.

– Ainoastaan desinfiointiaine sekä hengityssuojaimet ovat tällä hetkellä loppuneet kaupoista.

Osa asukkaista käyttää hengityssuojaimia kaiken varalta. Tapperin perhe ei ole ottanut hengityssuojaimia käyttöön. Sen sijaan käsiä pestään enemmän ja vältetään läheisiä kontakteja vieraiden kanssa.

– Poskisuudelmia ei mielellään anneta eikä myöskään kätellä.

Alueen viranomaiset ovat Tapperin mukaan ottaneet tilanteen vakavasti. Esimerkiksi linja-autot desinfioidaan säännöllisesti. Viranomaisille pitää kertoa, jos on viimeisen kahden viikon aikana käynyt Vo’ssa.

Kaikesta huolimatta tilanne on Tapperin mielestä rauhoittumaan päin. Esimerkiksi alueen koulut saatetaan avata jälleen ensi viikolla.

Eniten Tapperia harmittaa se, että Veneton ja Lombardian asukkaisiin suhtaudutaan nyt varauksella.

– Meitä katsotaan niin kuin meillä olisi rutto.

Tapper pelkää, että taudista aiheutuu alueen matkailulle paljon harmia. Menneellä viikolla esimerkiksi Venetsian karnevaaleihin liittyviä tapahtumia peruttiin.

Sanomalehti Corrieren mukaan (siirryt toiseen palveluun) koronavirus on vaatinut Pohjois-Italiassa tähän mennessä 14 henkilön hengen. Menehtyneet ovat olleet paikallisia, iäkkäitä henkilöitä. Virustartunnan saaneita on 530 ja lehden tietojen mukaan 42 henkilöä on tervehtynyt taudista.